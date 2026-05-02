Chủ tịch MTTQ xã bị trừ hết điểm bằng lái vẫn lái xe ra đường

Theo thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm đang trong thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, trong đó có lái xe kinh doanh vận tải; thậm chí có cả công chức, viên chức...

Mới đây, tổ công tác của Cục CSGT phát hiện 5 trường hợp tài xế đã bị tước, trừ hết điểm giấy phép lái xe nhưng vẫn tiếp tục tham gia giao thông, đáng chú ý, trong số này có người giữ chức vụ Chủ tịch MTTQ xã.

Các trường hợp trên đều bị xử lý đối với hành vi điều khiển xe không có giấy phép lái xe, mức phạt từ 18 triệu - 20 triệu đồng.

CSGT làm việc với tài xế vi phạm.

Đối với trường hợp là cán bộ, công chức, lực lượng CSGT đã gửi thông báo về cơ quan nơi người đó công tác, đề nghị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của Đảng, công chức, viên chức.

Nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước với người lái xe, Cục CSGT rà soát, xác minh các trường hợp đã bị tước, trừ hết điểm giấy phép lái xe nhưng lái xe vẫn tham gia giao thông. Qua rà soát cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm, đến thời điểm hiện tại có khoảng hơn 160.000 trường hợp đã bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe (gồm hơn 9.500 tài xế ô tô; 153.000 tài xế xe máy).

Thời gian tới Cục CSGT sẽ chỉ đạo lực lượng CSGT phối hợp với công an cấp xã rà soát để quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp đã bị tước, trừ hết điểm giấy phép lái xe nhưng vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

Cục CSGT khuyến cáo, khi lái xe không có giấy phép (giấy phép lái xe bị tước, bị trừ hết điểm, giấy phép lái xe giả, không có GPLX….) là tài xế tự ràng buộc sự bất lợi lớn vào mình, nhất là khi gặp phải tai nạn, va chạm giao thông.