Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Vụ cháy xe 2 người chết: Người lái xe được nhờ chở giúp

Thứ bảy, 14:51 02/05/2026 | Thời sự

Người nhà 2 thiếu niên tử nạn thương tâm ở TP Đà Nẵng cho biết người lái chiếc ô tô trong vụ cháy được chủ xe nhờ chở các em đi làm.

Liên quan đến vụ cháy xe thương tâm khiến 2 người chết ở TP Đà Nẵng, ngày 2-5, gia đình đang tổ chức lễ tang cho em Trần Hữu Trí (SN 2009, trú tại tổ 2, thôn An Dưỡng, xã Thăng Điền) và em Dương Anh Kiệt (SN 2010, trú tại tổ 14, thôn Tú Phương, xã Thăng Điền).

Trong căn nhà nhỏ của gia đình em Dương Anh Kiệt, người thân, xóm giềng lặng lẽ ra vào. Tiếng khóc nghẹn vang lên từng đợt khiến không khí càng thêm quặn thắt.

Anh Dương Anh Hoàng, anh trai đầu của em Dương Anh Kiệt cho biết ba mẹ anh làm nông ở địa phương, có 4 người con trai, Kiệt là con út. Từ trước Tết Nguyên đán, Kiệt đi làm cho anh N.Q.V (trú thôn An Dưỡng).

Anh Dương Anh Hoàng - anh trai đầu của em Dương Anh Kiệt đau buồn kể lại sự việc

Hàng ngày, em trai của anh lên tiệm máy pin Q.V ở khu vực gần chợ Kế Xuyên (xã Thăng Điền), sau đó được chủ tiệm chở ra làm việc ở khu trò chơi dành cho trẻ em ở Điện Bàn. Công việc chủ yếu là dắt xe ô tô đồ chơi, thay pin hoặc hướng dẫn người dân thuê xe đồ chơi cho trẻ em.

Khoảng 12 giờ ngày 1-5, sau khi ăn cơm trưa, em Kiệt rời nhà đi xe lên tiệm máy pin Q.V. Đến chiều cùng ngày, gia đình nhận được tin báo em bị mắc kẹt trong chiếc xe bị cháy, khi mọi người chạy đến nơi thì ngọn lửa được dập tắt, em Kiệt được xác định đã tử vong ở trong xe.

Cái chết thương tâm của 2 thiếu niên để lại nỗi đau quá lớn cho người thân, xóm làng

Theo anh Hoàng, bình thường em trai của anh được anh N.Q.V chở ra Điện Bàn để làm. Vào trưa 1-5, anh V. nhờ anh Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú tại tổ 11, thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) chở giúp. Sau đó thì xảy ra sự cố.

Cũng theo anh Hoàng, khi cơ quan chức năng đưa thi thể ra ngoài, gia đình thấy 2 em đang ở khu vực hàng ghế trước phía bên phải của xe. Anh nhận định nhiều khả năng khi xe bị cháy, 2 em Kiệt và Trí cố nhoài lên phía trước mở cửa nhưng không thoát kịp.

Anh Hoàng cho biết sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình chủ xe và gia đình anh An có đến thăm hỏi. Dù vậy, gia đình anh rất đau lòng, mong muốn cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Cách nhà em Kiệt khoảng 3 km, tại thôn An Dưỡng, căn nhà của em Trần Hữu Trí cũng ngập trong tiếng khóc. Bà Nguyễn Thị Xuân – mẹ Trí – gần như gục ngã trước di ảnh con trai.

Bà Nguyễn Thị Xuân - mẹ em Trí - khóc cạn nước mắt trước nỗi đau mất con

Bà Xuân kể, trưa 1-5, bà về nhà ngoại cách hiện trường xảy ra vụ cháy xe không quá xa. Em Trí không về nhà ngoại, từ nhà đi qua tiệm Q.V và đến khoảng 15 giờ chiều thì được anh An chở đi làm.

Khi xảy ra vụ cháy, An là người điện báo cho người nhà. Khi đó, bà cùng mọi người chạy đến, khóc la kêu lực lượng cứu hộ cứu người trên xe nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

Theo bà Xuân, em Trí và anh N.Q.V là anh em con cô cậu ruột. An là em vợ của anh N.Q.V. Thông thường, anh N.Q.V là người chở em Trí và em Kiệt đi làm. Chiều 1-5, gia đình ăn lễ, anh V. có uống bia, không thể chạy xe nên nhờ An chở giúp.

Gia đình em Trí có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Bà Xuân là công nhân may mặc ở địa phương. Cách đây khoảng 3 năm, chồng bà bị tai nạn tử vong khi đang trên đường đi làm phụ hồ về, người gây tai nạn bỏ khỏi hiện trường mà không tìm được.

Vợ chồng bà Xuân có 2 người con, anh trai của Trí hiện đang thụ án, Trí thì mất đột ngột. "Bây giờ tôi không biết sống ra sao khi chồng con đều lần lượt rời bỏ đi" – bà Xuân khóc nghẹn.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP Đà Nẵng, khoảng 15 giờ 25 phút chiều 1-5, xe ô tô BKS 92A-265.xx do Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú thôn Tú Nghĩa, xã Thăng Điền) điều khiển ghé vào Trụ bơm xăng số 1 của Cây xăng Petrolimex số 90 để đổ xăng. Trên xe lúc này còn có em Trí và em Kiệt.

Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm ra để chuẩn bị tiếp nhiên liệu thì bất ngờ phần cốp sau xe phát nổ, ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện. Phát hiện sự việc, nhân viên cây xăng cùng người dân và lực lượng hỗ trợ tại chỗ nhanh chóng sử dụng bình chữa cháy để dập lửa. Khoảng 15 phút sau, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khi tiếp cận phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân là Trí và Kiệt đã tử vong bên trong xe.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy. Ngoài 2 nạn nhân tử vong, vụ cháy còn khiến xe ô tô BKS 92A-265.xx bị thiêu rụi hoàn toàn, một trụ bơm xăng tại cây xăng Petrolimex số 90 cũng bị cháy hư hỏng nặng.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm phương tiện, giám định nguyên nhân cháy nổ, đồng thời củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội: Sơ bộ đánh giá ban đầu do cháy xe máy tại tầng 1

GĐXH - Ngày 11/10, đại diện UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (TP Hà Nội) cho biết, nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng xác định cụ thể. Tuy nhiên, sơ bộ ban đầu đánh giá do phát sinh cháy xe máy tại tầng 1 dẫn tới cháy lan lên tầng trên.


Trần Thường
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Chi tiết đề xuất của Hà Nội cho phép khai thác, sử dụng đất nông nghiệp các bãi sông, thúc đẩy nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội

Chi tiết đề xuất của Hà Nội cho phép khai thác, sử dụng đất nông nghiệp các bãi sông, thúc đẩy nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội

Thời sự - 25 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố, nhằm thiết lập khung quy định cho việc sử dụng và khai thác quỹ đất nông nghiệp tại các khu vực bãi sông.

Luật sư lên tiếng vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng

Luật sư lên tiếng vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng

Thời sự - 32 phút trước

Luật sư cho biết đặc biệt lưu ý trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trong việc kiểm soát các yếu tố rủi ro phát sinh từ hàng hóa vận chuyển.

Chủ tịch MTTQ xã bị trừ hết điểm bằng lái vẫn lái xe ra đường

Chủ tịch MTTQ xã bị trừ hết điểm bằng lái vẫn lái xe ra đường

Thời sự - 4 giờ trước

Tổ công tác của Cục CSGT phát hiện 5 tài xế đã bị tước, trừ hết điểm giấy phép lái xe nhưng vẫn tham gia giao thông, trong số này có Chủ tịch MTTQ xã.

Tin sáng 2/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Tin sáng 2/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Theo bảng cập nhật thời tiết, trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và ngày 2/5, Hà Nội tăng nhiệt, trời nắng, không mưa, nhiệt độ cao nhất 33°C, thấp nhất 25°C; Bộ Tài chính đề xuất nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Miền Bắc mưa dông, miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt

Miền Bắc mưa dông, miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt

Xã hội - 23 giờ trước

Chiều nay các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác. Mưa dông sau đó sẽ lan rộng ra miền Bắc từ ngày mai trong khi Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài.

Tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Xã hội - 1 ngày trước

Những ngày nghỉ lễ, hàng nghìn người dân, du khách đã đến tham quan, dâng hương tại khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc để tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Ngược dòng ký ức tại Nhà tù Hỏa Lò: Giới trẻ tìm về 'địa chỉ đỏ' trong dịp 30/4 – 1/5

Ngược dòng ký ức tại Nhà tù Hỏa Lò: Giới trẻ tìm về 'địa chỉ đỏ' trong dịp 30/4 – 1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ Thủ đô.

Thời tiết 1/5: Miền Bắc nắng nhẹ, chiều tối và đêm nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông

Thời tiết 1/5: Miền Bắc nắng nhẹ, chiều tối và đêm nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/5, thời tiết trên cả nước phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Quảng Ngãi liên tục động đất trên 3 độ

Quảng Ngãi liên tục động đất trên 3 độ

Xã hội - 1 ngày trước

Hai trận động đất có độ lớn 3.0 và 3.1 vừa liên tiếp xảy ra ở Quảng Ngãi gây rung lắc. Những ngày gần đây, khu vực này liên tiếp xảy ra động đất.

Mùa mưa 2026, nội thành Thủ đô có thể xuất hiện tới 220 điểm ngập, Hà Nội ban hành kế hoạch chống ngập úng mới

Mùa mưa 2026, nội thành Thủ đô có thể xuất hiện tới 220 điểm ngập, Hà Nội ban hành kế hoạch chống ngập úng mới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa năm 2026, với mục tiêu giảm thiểu tối đa các điểm ngập và rút ngắn thời gian úng sau mưa lớn.

Xem nhiều

Huế nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top