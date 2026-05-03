Tin sáng 3/5: Miền Bắc đón không khí lạnh; Một quy định liên quan lương hưu chính thức có hiệu lực từ 10/5

Bắc Bộ đón không khí lạnh, mưa lớn trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, mưa lớn tái diễn trên diện rộng. Ảnh minh hoạ

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 25-27 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam. Bắc Bộ hiện mưa rào và dông ở một vài nơi, trong đó, khu Tây Bắc mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Nhiệt độ ở Bắc Bộ phổ biến 21-24°C, vùng núi có nơi dưới 20°C.

Khoảng chiều và tối mai 3/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng phạm vi, ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ chiều và đêm 3/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Đông Bắc Bộ phổ biến 20-23°C, vùng núi có nơi dưới 20°C; Bắc Trung Bộ 21-24°C.

Hà Nội cũng nằm trong vùng chịu tác động trực tiếp bởi đợt không khí lạnh này. Chiều và đêm 3/5, Hà Nội có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23°C.

Tác động của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ngày và đêm 3/5, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác dông với lượng mưa dao động 20-40mm, cục bộ mưa to đến rất to trên 90mm.

Từ chiều 3/5 đến sáng 4/5, Nghệ An đến TP Huế mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Trong mưa dông khả năng cao xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 03/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao 1,5 - 2,5m, biển động.

Từ gần sáng 4/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3m, biển động.

Một quy định liên quan lương hưu chính thức có hiệu lực từ 10/5

Quy định liên quan đến lương hưu (bảo hiểm hưu trí) sẽ có hiệu lực từ 10/5. Ảnh: Giang Linh

Nghị định số 85/2026/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực từ 10/5/2026. Điểm nổi bật của Nghị định là các quy định liên quan đến đối tượng, phương thức, quy trình tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung, thông tin trên Lao Động.

Nghị định quy định đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội.

Các đối tượng này được tự nguyện tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung do các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí triển khai thông qua người sử dụng lao động.

Nghị định quy định việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động; người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử, cản trở quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Người sử dụng lao động không được gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với chính sách khen thưởng, đánh giá thi đua và phúc lợi của doanh nghiệp đối với người lao động.

Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.

Đánh giá về quy định bảo hiểm hưu trí, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong tiến trình hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội đa tầng, bảo hiểm hưu trí bổ sung đang từng bước được định hình rõ nét hơn cả về chính sách và thực tiễn triển khai.

Từ giai đoạn thí điểm đến việc ban hành Nghị định số 85/2026/NĐ về bảo hiểm hưu trí bổ sung có hiệu lực từ ngày 10/5/2026 được kỳ vọng sẽ mở rộng lựa chọn tích lũy cho người lao động, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển bền vững trong bối cảnh mới.

Làm rõ thông tin 'đĩa cơm vỉa hè giá 100.000 đồng' ở Huế

Đoàn kiểm tra của lực lượng chức năng phường Thuận Hóa (TP Huế) làm việc với đại diện cơ sở bán quán cơm Bà Chủ.

Theo VTC News, thông tin từ UBND phường Thuận Hòa (TP Huế), đoàn kiểm tra của phường vừa kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống là quán cơm Bà Chủ (địa chỉ tại số 1 đường Võ Thị Sáu), sau khi trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài viết phản ánh về giá bán cơm của quán.

Trước đó, một tài khoản tự nhận là tài xế grab ở Đà Nẵng cho biết đã chở khách đến Huế và ăn một đĩa cơm vỉa hè nhưng bị tính giá 100.000 đồng. Người này cho rằng suất ăn tương tự tại Đà Nẵng chỉ khoảng 30.000 - 40.000 đồng. Bài đăng còn kèm hình ảnh một đĩa cơm và ảnh chụp phía ngoài quán ăn.

Theo bản tường trình của đại diện cơ sở, vào khoảng 14h45 ngày 1/5, quán phục vụ một khách hàng với hóa đơn 100.000 đồng cho suất cơm đĩa 1 người ăn. Khách tự lựa chọn món ăn và được báo giá trực tiếp tại thời điểm gọi món. Sau khi khách đồng ý, quán mới phục vụ theo yêu cầu.

Đại diện cơ sở cũng tường trình, trong suốt thời gian ăn uống đến lúc rời đi, khách không phản ánh về giá cả, món ăn hay thái độ phục vụ.

Ngoài ra, đại diện cơ sở cũng tường trình thêm, vào khoảng 14h30 ngày 30/4, quán đón một đoàn khách gia đình gồm 3 người lớn và 2 trẻ em, tổng hóa đơn 715.000 đồng.

Trong quá trình phục vụ, cơ sở báo giá cụ thể từng món ăn cho khách. Sau khi khách đồng ý, quán mới chế biến và phục vụ. Từ lúc ăn uống đến khi rời đi, khách không có phản ánh hay phàn nàn về giá cả hoặc thái độ phục vụ.

Tại biên bản làm việc, đoàn kiểm tra phường Thuận Hóa cho hay, cơ sở có thực hiện niêm yết giá tại địa điểm kinh doanh.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu chủ cơ sở chấp hành nghiêm các quy định pháp luật liên quan hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trường hợp phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Hà Nội dự kiến siết phạm vi xe ôm, shipper chạy xe xăng

Dự kiến quy định phạm vi hoạt động của xe ôm, shipper chạy xe máy xăng trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: Người lao động

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo quyết định về quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn TP Hà Nội, thông tin trên Người lao động.

Theo dự thảo quyết định, xe mô tô, xe gắn máy kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa phải bảo đảm điều kiện như sau: Được cấp chứng nhận đăng ký xe và gắn biển số xe theo quy định của pháp luật; bảo đảm chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Xe thô sơ phải đảm bảo điều kiện theo quy định như sau: Hệ thống, bộ phận hãm còn hiệu lực; có bộ phận phát âm thanh cảnh báo (còi, chuông); có đèn chiếu sáng hoặc tấm phản quang phía trước, phía sau phải có đèn hoặc tấm phản quang.

Trường hợp có quy định khác về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với phương tiện xe thô sơ quy định tại khoản này thì thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đó.

Hành khách được chở trên mô tô, xe gắn máy và xe thô sơ khi tham gia giao thông đường bộ không được thực hiện các hành vi sau đây: Mang, vác vật cồng kềnh; sử dụng ô; bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác; đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hàng hóa xếp trên xe mô tô, xe gắn máy không được vượt quá chiều rộng giá đèo hàng về mỗi bên 0,3 m, vượt quá về phía sau giá đèo hàng 0,5 m theo thiết kế của nhà sản xuất; chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 2 m.

Hàng hóa xếp trên xe thô sơ phải bảo đảm an toàn, không gây cản trở giao thông và che khuất tầm nhìn của người điều khiển. Hàng hóa xếp trên xe không vượt quá 1/3 chiều dài thân xe và không vượt quá 1 m phía trước và phía sau xe; không vượt quá 0,4 m mỗi bên bánh xe.

Đáng chú ý trong dự thảo quyết định là quy định phạm vi hoạt động của các loại phương tiện trên. Theo đó, xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bị cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp trên địa bàn thành phố.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa không sử dụng nền tảng phần mềm, ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải cấm lưu thông trong vùng phát thải thấp theo khung giờ/thời điểm quy định. Ngoài các khung giờ/thời điểm bị cấm, được lưu thông khi đáp ứng quy chuẩn khí thải theo lộ trình được Chính phủ hoặc thành phố ban hành.

Làm việc với người bán 1 cây kem 100.000 đồng sau phản ánh của du khách

Cơ quan chức năng đã làm việc với người bán 1 cây kem 100.000 đồng sau phản ánh của du khách Thái Lan. Ảnh: Hữu Long

Theo Lao Động, chiều 2/5, ông Trần Xuân Tây – Chủ tịch UBND phường Nha Trang xác nhận, lực lượng công an cùng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị đã mời người bán kem dạo lên làm việc liên quan đến phản ánh của du khách.

Trước đó, một du khách Thái Lan phản ánh đã mua một cây kem từ người bán dạo với giá 100.000 đồng tại khu vực bờ biển Nha Trang.

Dù đã thanh toán, du khách bày tỏ sự bức xúc khi cho rằng mức giá không hợp lý và chất lượng sản phẩm không tương xứng với số tiền đã chi trả.

Theo ông Trần Xuân Tây, người bán kem dạo này thường đạp xe bán hàng tại nhiều khu vực trên địa bàn Nha Trang, trong đó có khu vực đường bờ biển – nơi tập trung đông du khách.

Sáng cùng ngày, khi người này di chuyển từ khu vực bờ biển thuộc phường Bắc Nha Trang sang địa bàn phường Nha Trang, lực lượng chức năng đã tiến hành mời về làm việc để xác minh nội dung phản ánh.

Hiện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Nha Trang đang tiếp tục làm việc với người bán kem dạo để làm rõ hành vi vi phạm (nếu có) và xử lý theo quy định.