Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Luật sư lên tiếng vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng

Thứ bảy, 15:59 02/05/2026 | Thời sự

Luật sư cho biết đặc biệt lưu ý trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trong việc kiểm soát các yếu tố rủi ro phát sinh từ hàng hóa vận chuyển.

Như đã thông tin, Công an TP Đà Nẵng đang điều tra vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng ở xã Thăng Điền. 

Camera ghi lại vụ việc.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô bốc cháy chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc-quy xe điện đồ chơi đã được sạc đầy. Vụ việc xảy ra lúc 15 giờ 23 ngày 1-5 tại cây xăng Petrolimex số 90, thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền. 

Lúc này, Võ Nguyễn Duy An, 24 tuổi, lái ô tô chở hai thiếu niên 16 và 17 tuổi đi vào khu vực trụ bơm xăng số 1. Tài xế An mở cửa xuống xe, trong khi hai thiếu niên ngồi ở hàng ghế sau. 

Theo camera ghi lại, khi nhân viên vừa đưa vòi bơm chuẩn bị đổ xăng, lửa bùng lên từ cốp sau ô tô, An chạy ra ngoài, trong khi hai thanh thiếu niên còn ngồi ở ghế sau. Sau 15 phút, đám cháy được khống chế nhưng hai thiếu niên đã tử vong. 

Điều đáng nói, mọi người tham gia chữa cháy không hề được thông báo có người còn mắc kẹt trong xe để ứng cứu.

Xem xét trách nhiệm tài xế

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho hay tình tiết chú ý là khu vực cốp xe chở khoảng 20 - 25 khối pin loại 24V cùng nhiều bình ắc-quy đã được sạc đầy và lửa xuất phát từ đây. 

Đây là tình tiết có ý nghĩa quan trọng, bởi pin và ắc-quy, đặc biệt khi đã sạc đầy, có thể tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiệt, chập điện hoặc phản ứng gây cháy nếu không được bảo quản, vận chuyển đúng quy cách, nhất là trong môi trường có hơi xăng dễ bắt lửa.

Từ góc độ pháp lý, tình tiết trên đặt ra yêu cầu cần làm rõ việc vận chuyển các thiết bị có nguy cơ cháy nổ trên phương tiện có bảo đảm điều kiện an toàn hay không. 

Trường hợp cơ quan điều tra xác định việc chở số lượng lớn pin, ắc-quy không đúng quy cách, không bảo đảm an toàn và đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cháy nổ gây hậu quả chết người, thì cần xem xét đầy đủ mức độ lỗi của các bên liên quan trong việc lưu trữ, sắp xếp và vận chuyển, cũng như mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả xảy ra. 

Tùy tính chất, mức độ, hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông hoặc xem xét trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, về trách nhiệm dân sự, nếu phát sinh thiệt hại, cá nhân hoặc tổ chức có lỗi gây thiệt hại có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình nạn nhân theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015

Vụ việc trên cho thấy cần đặc biệt lưu ý trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trong việc kiểm soát các yếu tố rủi ro phát sinh từ hàng hóa vận chuyển. Việc vận chuyển số lượng lớn pin, ắc-quy vốn là các thiết bị tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, đặc biệt khi di chuyển vào khu vực có nguy cơ cháy nổ cao như cây xăng.

Ngoài ra, khi dừng xe để đổ xăng, tài xế cần tuân thủ các nguyên tắc an toàn như tắt máy hoàn toàn và quan sát các dấu hiệu bất thường xung quanh phương tiện.

Đối với phương tiện có trang bị cơ chế khóa cửa tự động nhằm bảo đảm an toàn cho người ngồi trong xe, khi dừng xe tại khu vực nguy hiểm như trạm xăng, người điều khiển cần chủ động mở khóa cửa trước khi rời khỏi vị trí lái. Đồng thời bảo đảm hệ thống cửa không bị khóa tự động gây cản trở việc mở từ bên trong, nhằm tránh rủi ro trong tình huống khẩn cấp.

Từ những dữ kiện ban đầu, có thể nhận thấy vụ việc không chỉ đơn thuần là một sự cố cháy nổ trong quá trình tiếp nhiên liệu, mà còn đặt ra vấn đề về ý thức và trách nhiệm trong kiểm soát nguồn nguy hiểm cháy nổ khi tham gia giao thông. 

Tuy nhiên, việc xác định trách nhiệm pháp lý cụ thể vẫn cần chờ kết luận chính thức từ cơ quan điều tra, trên cơ sở làm rõ nguyên nhân, diễn biến và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả, bảo đảm khách quan, toàn diện và đúng quy định pháp luật.  

- Ảnh 1.Vụ cháy xe 2 người chết: Người lái xe được nhờ chở giúp

Người nhà 2 thiếu niên tử nạn thương tâm ở TP Đà Nẵng cho biết người lái chiếc ô tô trong vụ cháy được chủ xe nhờ chở các em đi làm.


Anh Vũ
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sống gần hết đời vẫn ly hôn: Chồng 93 tuổi nói thẳng lý do gây sốc

Sống gần hết đời vẫn ly hôn: Chồng 93 tuổi nói thẳng lý do gây sốc

Tin bạn thân, yêu bạn trai 7 năm, cô gái nhận lại cú tát mang tên 'ngoại tình' khi đang mang thai ở tuần 34

Tin bạn thân, yêu bạn trai 7 năm, cô gái nhận lại cú tát mang tên 'ngoại tình' khi đang mang thai ở tuần 34

4 cung hoàng đạo bất cẩn nhất: Vô tư một phút, trả giá cả đời

4 cung hoàng đạo bất cẩn nhất: Vô tư một phút, trả giá cả đời

Người sống thọ thường có 4 điểm chung

Người sống thọ thường có 4 điểm chung

Khung giờ sinh tiết lộ mẫu phụ nữ khéo ăn khéo nói, đi đến đâu cũng tạo thiện cảm

Khung giờ sinh tiết lộ mẫu phụ nữ khéo ăn khéo nói, đi đến đâu cũng tạo thiện cảm

Cùng chuyên mục

Chi tiết đề xuất của Hà Nội cho phép khai thác, sử dụng đất nông nghiệp các bãi sông, thúc đẩy nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội

Chi tiết đề xuất của Hà Nội cho phép khai thác, sử dụng đất nông nghiệp các bãi sông, thúc đẩy nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội

Thời sự - 24 phút trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố, nhằm thiết lập khung quy định cho việc sử dụng và khai thác quỹ đất nông nghiệp tại các khu vực bãi sông.

Vụ cháy xe 2 người chết: Người lái xe được nhờ chở giúp

Vụ cháy xe 2 người chết: Người lái xe được nhờ chở giúp

Thời sự - 1 giờ trước

Người nhà 2 thiếu niên tử nạn thương tâm ở TP Đà Nẵng cho biết người lái chiếc ô tô trong vụ cháy được chủ xe nhờ chở các em đi làm.

Chủ tịch MTTQ xã bị trừ hết điểm bằng lái vẫn lái xe ra đường

Chủ tịch MTTQ xã bị trừ hết điểm bằng lái vẫn lái xe ra đường

Thời sự - 4 giờ trước

Tổ công tác của Cục CSGT phát hiện 5 tài xế đã bị tước, trừ hết điểm giấy phép lái xe nhưng vẫn tham gia giao thông, trong số này có Chủ tịch MTTQ xã.

Tin sáng 2/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Tin sáng 2/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Theo bảng cập nhật thời tiết, trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và ngày 2/5, Hà Nội tăng nhiệt, trời nắng, không mưa, nhiệt độ cao nhất 33°C, thấp nhất 25°C; Bộ Tài chính đề xuất nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Miền Bắc mưa dông, miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt

Miền Bắc mưa dông, miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt

Xã hội - 23 giờ trước

Chiều nay các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác. Mưa dông sau đó sẽ lan rộng ra miền Bắc từ ngày mai trong khi Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài.

Tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Xã hội - 1 ngày trước

Những ngày nghỉ lễ, hàng nghìn người dân, du khách đã đến tham quan, dâng hương tại khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc để tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Ngược dòng ký ức tại Nhà tù Hỏa Lò: Giới trẻ tìm về 'địa chỉ đỏ' trong dịp 30/4 – 1/5

Ngược dòng ký ức tại Nhà tù Hỏa Lò: Giới trẻ tìm về 'địa chỉ đỏ' trong dịp 30/4 – 1/5

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Trong không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ Thủ đô.

Thời tiết 1/5: Miền Bắc nắng nhẹ, chiều tối và đêm nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông

Thời tiết 1/5: Miền Bắc nắng nhẹ, chiều tối và đêm nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông

Xã hội - 1 ngày trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/5, thời tiết trên cả nước phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Quảng Ngãi liên tục động đất trên 3 độ

Quảng Ngãi liên tục động đất trên 3 độ

Xã hội - 1 ngày trước

Hai trận động đất có độ lớn 3.0 và 3.1 vừa liên tiếp xảy ra ở Quảng Ngãi gây rung lắc. Những ngày gần đây, khu vực này liên tiếp xảy ra động đất.

Mùa mưa 2026, nội thành Thủ đô có thể xuất hiện tới 220 điểm ngập, Hà Nội ban hành kế hoạch chống ngập úng mới

Mùa mưa 2026, nội thành Thủ đô có thể xuất hiện tới 220 điểm ngập, Hà Nội ban hành kế hoạch chống ngập úng mới

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa năm 2026, với mục tiêu giảm thiểu tối đa các điểm ngập và rút ngắn thời gian úng sau mưa lớn.

Xem nhiều

Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây

Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây

Thời sự

GĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Tin sáng 2/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Tin sáng 2/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

Xã hội
Miền Bắc mưa dông, miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt

Miền Bắc mưa dông, miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt

Xã hội
Ngược dòng ký ức tại Nhà tù Hỏa Lò: Giới trẻ tìm về 'địa chỉ đỏ' trong dịp 30/4 – 1/5

Ngược dòng ký ức tại Nhà tù Hỏa Lò: Giới trẻ tìm về 'địa chỉ đỏ' trong dịp 30/4 – 1/5

Thời sự
Huế nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

Huế nghiên cứu triển khai dự án chiếu sáng Kinh thành về đêm

Thời sự

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top