Cháy rừng nghi do bất cẩn trong canh tác, nhiều lực lượng được huy động dập lửa
GĐXH - Nhận tin báo xảy ra cháy rừng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng nhiều lực lượng để dập lửa.
Chiều 2/5, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vừa khống chế một vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Cửa Việt.
Vào khoảng 14h30 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy rừng tại khu vực rừng Việt Đức, thuộc thôn Hoàng Hà.
Tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt triển khai một tổ công tác gồm nhiều cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng và người dân tổ chức dập lửa, chữa cháy.
Đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.
Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do người dân bất cẩn trong quá trình canh tác dẫn đến cháy rừng. Diện tích rừng bị cháy khoảng 1ha.
Trước đó, khoảng 15h20 chiều 1/5, tổ công tác của Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) phát hiện đám cháy tại tiểu khu 791T (thôn Linh An, xã Nam Cửa Việt).
Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động phối hợp với công an, cảnh sát biển, dân quân và người dân triển khai chữa cháy. Do khu vực rừng phòng hộ có lớp thực bì dày, thời tiết nắng nóng kéo dài và gió biển thổi mạnh nên đám cháy lan nhanh, gây nhiều khó khăn trong việc dập lửa.
Các lực lượng chia thành nhiều mũi, triển khai khoanh vùng, khống chế, không để cháy lan rộng. Đến khoảng 17h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy gây thiệt hại hơn 2ha rừng phòng hộ.
