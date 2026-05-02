Cháy rừng nghi do bất cẩn trong canh tác, nhiều lực lượng được huy động dập lửa

Thứ bảy, 17:06 02/05/2026 | Thời sự
Hoàng Dũng
GĐXH - Nhận tin báo xảy ra cháy rừng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng nhiều lực lượng để dập lửa.

Chiều 2/5, lãnh đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) cho biết, lực lượng chức năng vừa khống chế một vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn xã Cửa Việt.

Vào khoảng 14h30 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy rừng tại khu vực rừng Việt Đức, thuộc thôn Hoàng Hà.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt khống chế vụ cháy rừng.

Tiếp nhận tin báo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt triển khai một tổ công tác gồm nhiều cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng chức năng và người dân tổ chức dập lửa, chữa cháy.

Đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt.

Vụ cháy gây thiệt hại khoảng 1ha.

Nguyên nhân ban đầu được xác định có thể do người dân bất cẩn trong quá trình canh tác dẫn đến cháy rừng. Diện tích rừng bị cháy khoảng 1ha.

Trước đó, khoảng 15h20 chiều 1/5, tổ công tác của Đồn Biên phòng Triệu Vân (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) phát hiện đám cháy tại tiểu khu 791T (thôn Linh An, xã Nam Cửa Việt).

Đồn Biên phòng Triệu Vân cùng nhiều lực lượng khống chế vụ cháy rừng hôm 1/5. Ảnh: Xuân Thế.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ được huy động phối hợp với công an, cảnh sát biển, dân quân và người dân triển khai chữa cháy. Do khu vực rừng phòng hộ có lớp thực bì dày, thời tiết nắng nóng kéo dài và gió biển thổi mạnh nên đám cháy lan nhanh, gây nhiều khó khăn trong việc dập lửa.

Các lực lượng chia thành nhiều mũi, triển khai khoanh vùng, khống chế, không để cháy lan rộng. Đến khoảng 17h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy gây thiệt hại hơn 2ha rừng phòng hộ.

Vụ cháy rừng ở Tuyên Quang trong đêm khiến một người tham gia chữa cháy tử vong

GĐXH - Đến sáng 22/3, vụ cháy rừng tại núi Nghiêm, huyện Yên Sơn (tỉnh Tuyên Quang) đã cơ bản được khống chế. Trong quá trình tham gia chữa cháy, một người dân tại xã Hoàng Khai đã không may gặp nạn, tử vong.


Chi tiết đề xuất của Hà Nội cho phép khai thác, sử dụng đất nông nghiệp các bãi sông, thúc đẩy nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội

GĐXH - UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố, nhằm thiết lập khung quy định cho việc sử dụng và khai thác quỹ đất nông nghiệp tại các khu vực bãi sông.

Luật sư lên tiếng vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng

Luật sư cho biết đặc biệt lưu ý trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trong việc kiểm soát các yếu tố rủi ro phát sinh từ hàng hóa vận chuyển.

Vụ cháy xe 2 người chết: Người lái xe được nhờ chở giúp

Người nhà 2 thiếu niên tử nạn thương tâm ở TP Đà Nẵng cho biết người lái chiếc ô tô trong vụ cháy được chủ xe nhờ chở các em đi làm.

Chủ tịch MTTQ xã bị trừ hết điểm bằng lái vẫn lái xe ra đường

Tổ công tác của Cục CSGT phát hiện 5 tài xế đã bị tước, trừ hết điểm giấy phép lái xe nhưng vẫn tham gia giao thông, trong số này có Chủ tịch MTTQ xã.

Tin sáng 2/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh

GĐXH - Theo bảng cập nhật thời tiết, trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và ngày 2/5, Hà Nội tăng nhiệt, trời nắng, không mưa, nhiệt độ cao nhất 33°C, thấp nhất 25°C; Bộ Tài chính đề xuất nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.

Miền Bắc mưa dông, miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt

Chiều nay các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác. Mưa dông sau đó sẽ lan rộng ra miền Bắc từ ngày mai trong khi Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài.

Tri ân tại Ngã ba Đồng Lộc

Những ngày nghỉ lễ, hàng nghìn người dân, du khách đã đến tham quan, dâng hương tại khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc để tri ân các anh hùng liệt sỹ.

Ngược dòng ký ức tại Nhà tù Hỏa Lò: Giới trẻ tìm về 'địa chỉ đỏ' trong dịp 30/4 – 1/5

GĐXH - Trong không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ Thủ đô.

Thời tiết 1/5: Miền Bắc nắng nhẹ, chiều tối và đêm nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/5, thời tiết trên cả nước phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Quảng Ngãi liên tục động đất trên 3 độ

Hai trận động đất có độ lớn 3.0 và 3.1 vừa liên tiếp xảy ra ở Quảng Ngãi gây rung lắc. Những ngày gần đây, khu vực này liên tiếp xảy ra động đất.

Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vây

GĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

