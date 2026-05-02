Chi tiết đề xuất của Hà Nội cho phép khai thác, sử dụng đất nông nghiệp các bãi sông, thúc đẩy nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội
GĐXH - UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố, nhằm thiết lập khung quy định cho việc sử dụng và khai thác quỹ đất nông nghiệp tại các khu vực bãi sông.
Định hướng này của Thành phố Hà Nội không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp truyền thống mà còn mở rộng sang mô hình nông nghiệp sinh thái, kết hợp du lịch và giáo dục trải nghiệm.
Trên địa bàn Thủ đô hiện có hai hệ thống sông lớn là sông Hồng và sông Thái Bình, cùng với 7 tuyến sông chính và mạng lưới sông nội đô.
Thống kê cho thấy diện tích lòng sông và bãi sông lên tới hơn 36.000ha, tập trung chủ yếu dọc theo sông Hồng và sông Đuống. Đây được đánh giá là nguồn lực đất đai đáng kể, nếu được quản lý và khai thác hợp lý sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Theo đề xuất, các khu đất bãi sông phục vụ sản xuất nông nghiệp hoặc nông nghiệp sinh thái phải có diện tích tối thiểu từ 1.000m2, đồng thời nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi và không thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở.
Với từng quy mô diện tích, thành phố dự kiến cho phép xây dựng công trình phụ trợ với giới hạn cụ thể: tối đa 10m2 đối với khu từ 1.000 - 5.000m2; tối đa 15m2 với khu từ trên 5.000 - 10.000m2; và không quá 20m2 đối với khu đất lớn hơn.
Các công trình này chỉ được xây dựng 1 tầng, cao không quá 4m, không có tầng hầm, sử dụng kết cấu bán kiên cố, vật liệu nhẹ và dễ tháo dỡ.
Đồng thời, người sử dụng đất có thể lắp đặt nhà màng, nhà lưới thân thiện môi trường, nhưng không được xây tường bao hay san lấp, thay đổi địa hình bãi sông hiện trạng.
Đối với mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch và giáo dục trải nghiệm, diện tích khu đất phải từ 10.000m2 trở lên và có phương án thiết kế, tổ chức không gian cụ thể.
Các công trình trong khu vực này phải nằm ngoài hành lang bảo vệ đê điều, không thuộc vùng ngập lụt thường xuyên, với tổng diện tích xây dựng không vượt quá 5% diện tích khu đất.
Công trình cũng chỉ được xây 1 tầng, chiều cao tối đa 6m, kết cấu linh hoạt, thân thiện môi trường và dễ di chuyển.
Về thủ tục, hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu sẽ nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có đất; trong khi đó, các tổ chức hoặc trường hợp liên quan từ hai đơn vị hành chính trở lên sẽ nộp hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Sau quá trình thẩm định, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định việc chấp thuận hoặc từ chối phương án sử dụng đất.
Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp được đề xuất không quá 20 năm. Dự thảo Nghị quyết này dự kiến sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai vào giữa tháng 5 tới.
Luật sư lên tiếng vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà NẵngThời sự - 25 phút trước
Luật sư cho biết đặc biệt lưu ý trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trong việc kiểm soát các yếu tố rủi ro phát sinh từ hàng hóa vận chuyển.
Vụ cháy xe 2 người chết: Người lái xe được nhờ chở giúpThời sự - 1 giờ trước
Người nhà 2 thiếu niên tử nạn thương tâm ở TP Đà Nẵng cho biết người lái chiếc ô tô trong vụ cháy được chủ xe nhờ chở các em đi làm.
Chủ tịch MTTQ xã bị trừ hết điểm bằng lái vẫn lái xe ra đườngThời sự - 4 giờ trước
Tổ công tác của Cục CSGT phát hiện 5 tài xế đã bị tước, trừ hết điểm giấy phép lái xe nhưng vẫn tham gia giao thông, trong số này có Chủ tịch MTTQ xã.
Tin sáng 2/5: Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới; Nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnhXã hội - 9 giờ trước
GĐXH - Theo bảng cập nhật thời tiết, trong ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 và ngày 2/5, Hà Nội tăng nhiệt, trời nắng, không mưa, nhiệt độ cao nhất 33°C, thấp nhất 25°C; Bộ Tài chính đề xuất nợ thuế 1 triệu đồng trở lên có thể bị tạm hoãn xuất cảnh.
Miền Bắc mưa dông, miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắtXã hội - 23 giờ trước
Chiều nay các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác. Mưa dông sau đó sẽ lan rộng ra miền Bắc từ ngày mai trong khi Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng kéo dài.
Tri ân tại Ngã ba Đồng LộcXã hội - 1 ngày trước
Những ngày nghỉ lễ, hàng nghìn người dân, du khách đã đến tham quan, dâng hương tại khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc để tri ân các anh hùng liệt sỹ.
Ngược dòng ký ức tại Nhà tù Hỏa Lò: Giới trẻ tìm về 'địa chỉ đỏ' trong dịp 30/4 – 1/5Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Trong không khí kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ Thủ đô.
Thời tiết 1/5: Miền Bắc nắng nhẹ, chiều tối và đêm nhiều nơi có thể xuất hiện mưa rào và dôngXã hội - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 1/5, thời tiết trên cả nước phổ biến có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Quảng Ngãi liên tục động đất trên 3 độXã hội - 1 ngày trước
Hai trận động đất có độ lớn 3.0 và 3.1 vừa liên tiếp xảy ra ở Quảng Ngãi gây rung lắc. Những ngày gần đây, khu vực này liên tiếp xảy ra động đất.
Mùa mưa 2026, nội thành Thủ đô có thể xuất hiện tới 220 điểm ngập, Hà Nội ban hành kế hoạch chống ngập úng mớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch bảo đảm thoát nước, chống úng ngập khu vực nội thành trong mùa mưa năm 2026, với mục tiêu giảm thiểu tối đa các điểm ngập và rút ngắn thời gian úng sau mưa lớn.
Ô nhiễm môi trường tại ngõ 99 Định Công Hạ, Hà Nội: Người dân kêu cứu vì rác thải bủa vâyThời sự
GĐXH - Tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng tại khu vực ngõ 99 Định Công Hạ (phường Định Công, Hà Nội) đang trở thành vấn đề gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.