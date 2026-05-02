Chi tiết đề xuất của Hà Nội cho phép khai thác, sử dụng đất nông nghiệp các bãi sông, thúc đẩy nguồn lực phát triển kinh tế, xã hội

Định hướng này của Thành phố Hà Nội không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp truyền thống mà còn mở rộng sang mô hình nông nghiệp sinh thái, kết hợp du lịch và giáo dục trải nghiệm.

Trên địa bàn Thủ đô hiện có hai hệ thống sông lớn là sông Hồng và sông Thái Bình, cùng với 7 tuyến sông chính và mạng lưới sông nội đô.

Thống kê cho thấy diện tích lòng sông và bãi sông lên tới hơn 36.000ha, tập trung chủ yếu dọc theo sông Hồng và sông Đuống. Đây được đánh giá là nguồn lực đất đai đáng kể, nếu được quản lý và khai thác hợp lý sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

UBND TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết trình HĐND thành phố, nhằm thiết lập khung quy định cho việc sử dụng và khai thác quỹ đất nông nghiệp tại các khu vực bãi sông.

Theo đề xuất, các khu đất bãi sông phục vụ sản xuất nông nghiệp hoặc nông nghiệp sinh thái phải có diện tích tối thiểu từ 1.000m2, đồng thời nằm ngoài phạm vi bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi và không thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở.

Với từng quy mô diện tích, thành phố dự kiến cho phép xây dựng công trình phụ trợ với giới hạn cụ thể: tối đa 10m2 đối với khu từ 1.000 - 5.000m2; tối đa 15m2 với khu từ trên 5.000 - 10.000m2; và không quá 20m2 đối với khu đất lớn hơn.

Các công trình này chỉ được xây dựng 1 tầng, cao không quá 4m, không có tầng hầm, sử dụng kết cấu bán kiên cố, vật liệu nhẹ và dễ tháo dỡ.

Đồng thời, người sử dụng đất có thể lắp đặt nhà màng, nhà lưới thân thiện môi trường, nhưng không được xây tường bao hay san lấp, thay đổi địa hình bãi sông hiện trạng.

Đối với mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch và giáo dục trải nghiệm, diện tích khu đất phải từ 10.000m2 trở lên và có phương án thiết kế, tổ chức không gian cụ thể.

Các công trình trong khu vực này phải nằm ngoài hành lang bảo vệ đê điều, không thuộc vùng ngập lụt thường xuyên, với tổng diện tích xây dựng không vượt quá 5% diện tích khu đất.

Công trình cũng chỉ được xây 1 tầng, chiều cao tối đa 6m, kết cấu linh hoạt, thân thiện môi trường và dễ di chuyển.

Về thủ tục, hộ gia đình và cá nhân có nhu cầu sẽ nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có đất; trong khi đó, các tổ chức hoặc trường hợp liên quan từ hai đơn vị hành chính trở lên sẽ nộp hồ sơ về Sở Nông nghiệp và Môi trường. Sau quá trình thẩm định, cơ quan có thẩm quyền sẽ quyết định việc chấp thuận hoặc từ chối phương án sử dụng đất.

Thời hạn cho thuê đất nông nghiệp được đề xuất không quá 20 năm. Dự thảo Nghị quyết này dự kiến sẽ được HĐND TP Hà Nội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai vào giữa tháng 5 tới.