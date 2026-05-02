Ô tô tông vào cửa hàng tạp hóa bốc cháy, tài xế mắc kẹt bên trong
Người dân phá kính đưa tài xế ra ngoài sau khi xe ô tô tông vào cửa hàng tạp hóa rồi bốc cháy.
Chiều 2-5, lãnh đạo phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết vào trưa cùng ngày, trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Thành Vinh, xảy ra vụ va chạm giữa 2 ô tô.
Sau va chạm, ô tô mang BKS 37V12.xx lao lên vỉa hè rồi tông vào một cửa hàng tạp hóa bên đường. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong cửa hàng có 1 phụ nữ cùng 2 cháu nhỏ. May mắn không ai bị thương.
Sau khi tai nạn, phần đầu ô tô xuất hiện khói đen rồi phát hỏa. Nam tài xế bị mắc kẹt trong xe, lúng túng không thể mở cửa thoát ra ngoài.
Phát hiện vụ việc, một số người dân đã dùng bình chữa cháy để dập lửa, đồng thời sử dụng gạch đá đập vỡ cửa kính, đưa tài xế ra ngoài an toàn.
Tại hiện trường, phần đầu ô tô hư hỏng nặng, cản trước bung khỏi xe. Vụ việc cũng khiến cửa hàng tạp hóa bị hư hại một số tài sản.
Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.
