Căn nhà ở quê của MC thạo 7 thứ tiếng
GĐXH - Căn nhà ở quê Nghệ An của Khánh Vy mang đậm nét truyền thống với khoảng sân rộng, nội thất gỗ và nhiều món đồ gắn với gia đình.
Về cuộc sống riêng, sau thời gian miệt mài làm việc, Khánh Vy mới đây đã tự thưởng cho mình một căn hộ rộng rãi. Theo chia sẻ của Khánh Vy trên Phụ nữ Mới, căn chung cư này có diện tích 100m2 với 3 phòng ngủ. Đây là nơi cô nàng sống cùng bố mẹ mình.
Phòng ngủ sáng, đẹp.
Góc làm việc tối giản với chiếc đàn giúp thư giãn.
Gam màu sáng khiến căn nhà trở nên càng rộng hơn.
Giường ngủ thông minh với thiết kế đa năng, ngăn kéo phía dưới để đựng đồ.
Phòng khách có một chiếc tivi cỡ lớn.
Khu bếp tối giản và trang bị một số vật dụng cần thiết.
Toàn cảnh phòng khách và khu bếp.
Khánh Vy cho biết tổ ấm này là thành quả mà cô đã tích góp trong thời gian làm việc chăm chỉ vừa qua.
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