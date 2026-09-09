Căn nhà ở quê của MC thạo 7 thứ tiếng

Thứ tư, 14:36 09/09/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Căn nhà ở quê Nghệ An của Khánh Vy mang đậm nét truyền thống với khoảng sân rộng, nội thất gỗ và nhiều món đồ gắn với gia đình.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 1.

MC Khánh Vy (sinh năm 1999) là gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai trò MC, YouTuber và người sáng tạo nội dung. Sở hữu khả năng ngoại ngữ tốt, lối dẫn tự nhiên, Khánh Vy có sự nghiệp khá ổn định sau nhiều năm hoạt động. VTC News đưa tin.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 2.

Ngoài những căn nhà hiện đại ở thành phố, Khánh Vy còn có một không gian rất khác tại quê nhà Nghệ An. Đây cũng là căn nhà thường xuyên xuất hiện trong các vlog mỗi khi nữ MC về quê ăn Tết hoặc sum họp cùng gia đình.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 3.

Qua những hình ảnh được Khánh Vy chia sẻ, căn nhà ở Nghệ An không đi theo phong cách hiện đại, tối giản như không gian sống của cô tại thành phố. Ngôi nhà được xây dựng theo kiểu truyền thống, phía trước là khoảng sân rộng, tạo cảm giác khá thoáng, có thể bày cây cảnh hoặc làm nơi đỗ xe. Tạp chí Sức khỏe Cộng đồng đưa tin.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 4.

Khoảng sân trước nhà cũng là nơi gia đình có thể cùng nhau sinh hoạt, quây quần mỗi khi đông đủ vào dịp lễ, Tết. Trong những vlog về quê, đây thường là một trong những không gian tạo cảm giác gần gũi nhất khi Khánh Vy trở về nhà.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 5.

Bên trong nhà, chất liệu gỗ được sử dụng chủ yếu. Từ nội thất cho đến một số chi tiết trong nhà đều mang gam màu trầm, tạo tổng thể ấm cúng và có phần hoài cổ. Không gian được chia thành nhiều khu vực rộng, không có cảm giác chật chội dù cách bài trí không quá cầu kỳ.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 6.

Phòng khách là nơi dễ nhận thấy rõ nhất phong cách của căn nhà. Ngoài những món nội thất bằng gỗ, gia đình còn bày biện nhiều đồ trang trí, đồ cổ, tranh và ảnh gia đình. Các bức ảnh gia đình được đặt ở nhiều vị trí, tạo nên những góc quen thuộc thường xuyên xuất hiện trong vlog của Khánh Vy.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 7.

Nữ MC cũng từng tiết lộ trong vlog của mình rằng trong suốt nhiều năm qua, mọi thứ trong nhà gần như không thay đổi. Đặc biệt là những dịp Tết, gia đình Khánh Vy luôn chỉ trang trí theo đúng một phong cách, vị trí của các món đồ cũng không có sự dịch chuyển. Điều này tạo nên một cảm giác quen thuộc, thân thương, dù có đi xa nhưng khi trở về vẫn luôn cảm nhận được sự yêu thương, ấm cúng từ gia đình.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 8.

Khu vực bếp lại có cách bài trí đơn giản hơn. Không sử dụng quá nhiều chi tiết cầu kỳ, căn bếp chủ yếu phục vụ việc nấu nướng và sinh hoạt hằng ngày của gia đình. Đây cũng là không gian Khánh Vy thường xuất hiện trong những vlog về chuyện ăn uống, chuẩn bị đồ ăn hoặc những ngày Tết ở quê.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 9.

Nhìn tổng thể, căn nhà Nghệ An không gây chú ý bởi những món đồ đắt tiền hay thiết kế hào nhoáng. Điểm đáng chú ý nằm ở cách không gian này giữ được những nét quen thuộc của một căn nhà, từ khoảng sân rộng, nội thất gỗ cho đến những món đồ trang trí và ảnh kỷ niệm.

Về cuộc sống riêng, sau thời gian miệt mài làm việc, Khánh Vy mới đây đã tự thưởng cho mình một căn hộ rộng rãi. Theo chia sẻ của Khánh Vy trên Phụ nữ Mới, căn chung cư này có diện tích 100m2 với 3 phòng ngủ. Đây là nơi cô nàng sống cùng bố mẹ mình.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 10.

Ban công căn hộ của Khánh Vy được phủ nhiều cây xanh và hoa.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 11.

Phòng ngủ sáng, đẹp.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 12.

Góc làm việc tối giản với chiếc đàn giúp thư giãn.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 13.

Gam màu sáng khiến căn nhà trở nên càng rộng hơn.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 14.

Giường ngủ thông minh với thiết kế đa năng, ngăn kéo phía dưới để đựng đồ.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 15.

Phòng khách có một chiếc tivi cỡ lớn.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 16.

Khu bếp tối giản và trang bị một số vật dụng cần thiết.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 17.
Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 18.

Toàn cảnh phòng khách và khu bếp.

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 19.

Khánh Vy cho biết tổ ấm này là thành quả mà cô đã tích góp trong thời gian làm việc chăm chỉ vừa qua. 

Căn nhà ở quê của MC Khánh Vy: Nét đẹp truyền thống giữa không gian hiện đại - Ảnh 20.Có gì bên trong căn biệt thự tại Việt Nam trên sóng truyền hình Hàn Quốc, của HLV Kim Sang-sik?

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