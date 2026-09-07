Cầu thủ ngoại quốc có màn ăn mừng độc đáo sau chiến thắng vang dội của Việt Nam trên sân Mỹ Đình vừa rồi, có cuộc sống ra sao?

Thứ hai, 16:01 07/09/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Bên cạnh những màn thể hiện trên sân cỏ, cuộc sống của Xuân Son tại Việt Nam cũng được nhiều người quan tâm.


3 căn nhà của Xuân Son - Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Son (sinh năm 1997, gốc Brazil) đang là một trong những cầu thủ nhập tịch nhận được nhiều sự chú ý hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Gần nhất anh vừa cùng ĐT Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026 đồng thời giành được danh hiệu cá nhân Vua phá lưới cùng với Đình Bắc khi cả 2 cùng có 5 bàn thắng. Ngôi sao đưa tin.

3 căn nhà của Xuân Son - Ảnh 2.

Sau khi ghi bàn thứ hai, ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam trước Malaysia tối 19/8 trên sân Mỹ Đình, ông bố hai con co hai tay trước ngực rồi bật nhảy, khiến nhiều khán giả tò mò về ý nghĩa màn ăn mừng. "Hai đứa trẻ nhà tôi nhắn nhủ bố hãy ghi bàn và làm khủng long T-Rex trên sân, nên anh ấy đã bắt chước khủng long cho bọn trẻ xem như vậy đó", vợ anh, Marcele Seippel, cho biết trên Ngôi sao. Màn ăn mừng vì thế không chỉ là khoảnh khắc ngẫu hứng sau bàn thắng, mà còn là lời đáp của tiền đạo 29 tuổi dành cho hai con trai đang theo dõi và cổ vũ bố.

3 căn nhà của Xuân Son - Ảnh 3.

Bên cạnh những màn thể hiện trên sân cỏ, cuộc sống của Xuân Son tại Việt Nam cũng được nhiều người quan tâm. Những khoảnh khắc về gia đình nhỏ của anh cùng vợ Marcele Seippel và các con thường xuyên được chia sẻ, từ sinh hoạt hàng ngày đến những chuyến đi chơi. Trong đó, không gian sống của gia đình cũng là chủ đề được chú ý. 

3 căn nhà của Xuân Son - Ảnh 4.

Từ khoảng tháng 11/2025, theo những khoảnh khắc được Xuân Son và vợ - Marcele Seippel chia sẻ, gia đình anh sống tại Ninh Bình trong một không gian rộng rãi, có thiết kế cầu kỳ.

3 căn nhà của Xuân Son - Ảnh 5.

Thông tin từ Phụ Nữ Mới cho thấy nội thất bên trong nhà theo phong cách tân cổ điển, sử dụng tông trắng - kem làm chủ đạo kết hợp các chi tiết ánh vàng. Mỗi căn phòng đều nổi bật với giấy dán tường họa tiết cổ điển, phào chỉ chạy dọc các mảng tường và bộ ghế bọc da màu kem.

3 căn nhà của Xuân Son - Ảnh 6.

Khu vực được Marcele Seippel cho lên sóng thường xuyên nhất là căn bếp. Không gian này được bố trí rộng rãi cùng nhiều thiết bị gia dụng hiện đại giúp Marcele có không gian thoải mái để thỏa mãn đam mê nấu nướng, làm bánh.

3 căn nhà của Xuân Son - Ảnh 7.

Căn phòng riêng chứa quần áo, giày dép, nước hoa và những vật dụng yêu thích của vợ chồng Xuân Son.

3 căn nhà của Xuân Son - Ảnh 8.

Trước đó, vào đầu năm 2025, sau khi cùng ĐT Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup, Xuân Son đã được ông Nguyễn Văn Thiện - Chủ tịch CLB Thép Xanh Nam Định thưởng một căn hộ cao cấp tại Hà Nội trị giá hơn 1 triệu USD (khoảng hơn 26 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại). Được biết, căn hộ mà Xuân Son được thưởng toạ lạc ở 1 khu đất vàng tại quận Cầu Giấy có mức giá đang bán trên thị trường hơn 10 tỷ đồng. Báo Phụ nữ Số đưa tin.

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