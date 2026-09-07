Cầu thủ ngoại quốc có màn ăn mừng độc đáo sau chiến thắng vang dội của Việt Nam trên sân Mỹ Đình vừa rồi, có cuộc sống ra sao?
GĐXH - Bên cạnh những màn thể hiện trên sân cỏ, cuộc sống của Xuân Son tại Việt Nam cũng được nhiều người quan tâm.
Vì sao nhà hướng Tây luôn nóng như 'lò bát quái'? Cách hạ nhiệt cấp tốc hiệu quả cho nhà phốỞ -
GĐXH - Sở hữu một căn nhà phố hướng Tây đồng nghĩa với việc bạn phải đối mặt với không gian sống oi nóng và hóa đơn tiền điện tăng vọt. Bài viết sau sẽ hướng dẫn một số cách chống nóng, giảm nhiệt đơn giản.
Cách bài trí không gian sống để đón cát khí, đưa vận may vào nhà trong tiết Bạch Lộ 2026Ở -
GĐXH - Khám phá cách bài trí không gian sống để thu hút vận may trong tiết Bạch Lộ 2026. Những phương vị phong thủy quan trọng giúp gia đình bạn gặp nhiều tài lộc và may mắn.
Vì sao nhà ngập ánh sáng, thông gió là "phong thủy tốt nhất"? Mẹo thiết kế giúp không gian luôn thoáng mátỞ -
GĐXH - Phong thủy nhà ở có ý nghĩa rất lớn tới vận số gia đình. Nếu một nhà có đủ ánh sáng, công năng sẽ rất tốt. Các thành viên trong nhà ngày càng giàu có, đời con cháu cũng hưởng phúc dồi dào.
Xông nhà cuối tháng cô hồn thiếu 3 bước này thì không sạch nhà, nhẹ tâmỞ -
GĐXH - Xưa đun một nồi lá thảo dược xông nhà gia chủ phải xoay xỏa với nguyên liệu, nồi niêu, vã mồ hôi mới được. Nay đun nước xông nhà dễ hơn nhiều, nhưng thiếu 3 bước này thì đun cả nồi quế thơm cũng không sạch nhà, nhẹ tâm.
Xem ngày giờ tuần mới 7/9 -13/9: Những ngày đẹp để động thổ, xuất hành, khai trương mang lại nhiều may mắn và tài lộcỞ -
GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới 7-13/9, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có những chia sẻ để bạn có được lựa chọn ngày giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành dưới đây.
Bí quyết nhận biết nhà vượng khí, chọn hướng phong thủy và mẹo làm xanh không gian sốngỞ -
GĐXH - Có những ngôi nhà càng ở gia chủ càng làm ăn phát đạt, gia đình êm ấm, đó chính là nhờ dòng chảy vượng khí dồi dào. Tuy nhiên làm sao để biết không gian sống của bạn đang tích tụ năng lượng tích cực, hãy đọc bài viết này.
Trồng ngay loại cây dễ sống được ví như "thần giữ của" để bảo vệ sức khỏe và vượng khíỞ -
GĐXH - Được mệnh danh là "thần giữ của", cây đinh lăng khi đặt đúng vị trí sẽ giúp gia chủ trấn trạch, tích tụ vượng khí và giữ chặt tiền tài. Đọc ngay bài viết này để khám phá loại cây đặc biệt này cùng vị trí "vàng" giúp gia đạo luôn sung túc.
3 loại cây thủy sinh thu hút tài lộc cho bàn làm việc những ngày ThuỞ -
GĐXH – Cây xanh không chỉ giúp bàn làm việc thêm xanh mát mà còn mang năng lượng tích cực cho công việc. Bạn có thể tham khảo 3 loại cây thủy sinh có ý nghĩa thu hút tài lộc, may mắn này để đặt trên bàn làm việc trong những ngày thu.
Đây mới là con vật mang điềm xui và vật dụng "hãm tài" gia chủ nhất định phải tránh xaỞ -
GĐXH - Nhiều gia đình vô tình gặp xui xẻo liên miên hay đối mặt với cảnh chuột, côn trùng hoành hành mà không hề hay biết nguyên nhân bắt nguồn từ chính những thứ quanh mình.
Loại cây lọc không khí nếu trồng trước cửa nhà gia chủ có thể yên tâm hưởng phúcỞ -
GĐXH - Trang trí cây xanh trước nhà không chỉ tạo cảnh quan xanh mát, mà còn giúp mang lại năng lượng tích cực và tài lộc cho gia chủ theo phong thủy nên trồng trước nhà.