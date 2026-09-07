Cầu thủ ngoại quốc có màn ăn mừng độc đáo sau chiến thắng vang dội của Việt Nam trên sân Mỹ Đình vừa rồi, có cuộc sống ra sao?

Sau khi ghi bàn thứ hai, ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Việt Nam trước Malaysia tối 19/8 trên sân Mỹ Đình, ông bố hai con co hai tay trước ngực rồi bật nhảy, khiến nhiều khán giả tò mò về ý nghĩa màn ăn mừng. "Hai đứa trẻ nhà tôi nhắn nhủ bố hãy ghi bàn và làm khủng long T-Rex trên sân, nên anh ấy đã bắt chước khủng long cho bọn trẻ xem như vậy đó", vợ anh, Marcele Seippel, cho biết trên Ngôi sao. Màn ăn mừng vì thế không chỉ là khoảnh khắc ngẫu hứng sau bàn thắng, mà còn là lời đáp của tiền đạo 29 tuổi dành cho hai con trai đang theo dõi và cổ vũ bố.

