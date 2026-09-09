Bếp chung cư hợp phong thủy: Dấu hiệu nhận biết, điều kiêng kỵ khi mua nhà ở chung cư và cách thu hút tài lộc

Dấu hiệu nhà bếp hợp phong thủy

Vị trí nhà bếp đặt đúng hướng

Hướng bếp được coi là yếu tố phong thủy quan trọng hàng đầu. Theo quan niệm truyền thống, bếp nên "tọa hung hướng cát" – tức đặt ở vị trí xấu để trấn áp hung khí, nhưng miệng bếp (hướng lưng người nấu) phải quay về hướng tốt như Đông Nam, Nam, hoặc Đông. Đây là các hướng tượng trưng cho sự sinh sôi, tài lộc và hỏa khí dồi dào.

Ngoài ra, không nên đặt bếp ở giữa nhà – vì đây là "trung cung", thuộc hành Thổ, sẽ gây ra xung khắc với hỏa khí của bếp. Đặt bếp giữa nhà còn dễ gây nóng bức, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của cả gia đình.

Bếp và chậu rửa không nằm sát nhau

Theo VOV, bếp thuộc hành Hỏa, còn chậu rửa và tủ lạnh thuộc hành Thủy. Việc đặt bếp sát bên chậu rửa hay tủ lạnh sẽ gây xung khắc giữa hai yếu tố Thủy – Hỏa. Quan niệm phong thủy cho rằng, điều này có thể dẫn đến sự bất hòa giữa các thành viên trong nhà, ảnh hưởng đến sức khỏe và tài lộc.

Việc đặt bếp sát bên chậu rửa hay tủ lạnh sẽ gây xung khắc giữa hai yếu tố Thủy – Hỏa.

Lý tưởng nhất là nên bố trí bếp, chậu rửa và tủ lạnh theo nguyên tắc "tam giác vàng" trong thiết kế bếp: mỗi khu vực giữ một khoảng cách vừa đủ, đảm bảo thuận tiện khi sử dụng nhưng vẫn hài hòa về phong thủy.

Không gian bếp luôn sáng sủa, sạch sẽ

Nhà bếp hợp phong thủy không thể thiếu ánh sáng. Ánh sáng tượng trưng cho năng lượng tích cực, kích thích dòng khí lưu thông và giảm thiểu ẩm mốc, tà khí. Nếu bếp nhà bạn có cửa sổ hoặc được chiếu sáng tự nhiên tốt, đó là dấu hiệu rất tích cực.

Bên cạnh đó, việc giữ gìn bếp luôn sạch sẽ, gọn gàng không chỉ tốt về mặt vệ sinh mà còn là yếu tố quan trọng trong phong thủy. Nhà bếp bừa bộn sẽ khiến khí xấu tích tụ, cản trở luồng khí tốt.

Những điều kiêng kỵ cần tránh khi mua nhà ở chung cư

Nhiều người vẫn nghĩ rằng, chỉ có nhà đất mới cần lưu ý phong thủy, nhưng thực ra ngay cả nhà chung cư cũng có những quy tắc về phong thủy riêng. "Có kiêng ắt có lành", nên vấn đề phong thủy để gia đình được bình an, làm ăn phát đạt ngày càng được mọi người quan tâm.

Thông tin trên Báo Pháp luật Việt Nam, đối với những chung cư bị phơi mặt dài ra hướng Đông Tây sẽ có hàng loạt ban công và cửa sổ bị chiếu nắng gay gắt, gây bất lợi cho người ở. Vì vậy, khi chọn căn hộ chung cư, điều kiêng kỵ phong thủy cần biết khi mua chung cư là tránh chọn những căn có hướng ban công và cửa sổ bị nắng chiếu thẳng. Ban công hướng Nam hoặc Đông Nam là hai hướng ban công được nhiều người lựa chọn và được xem là hướng ban công mát nhất trong các hướng.

Căn chung cư đẹp là những căn ô góc, càng nhiều mặt thoáng càng tốt. Tuyệt đối tránh những căn mà có phòng nào đó bị bịt kín – không có cửa sổ hướng ra ngoài trời.

Nên tránh tuyệt đối việc mua những căn hộ có hình dạng méo mó hoặc khuyết những góc lớn. Đây là dấu hiệu không tốt về phong thủy, khiến người ở mất lộc tài và trực tiếp nhất là gây khó khăn cho việc bài trí căn nhà gọn gàng, vừa mắt.

Khi mua chung cư, tuyệt đối tránh các căn hộ mà có 1 trong các phòng bị bịt kín. Nên chọn những căn xa chỗ đổ rác hoặc xa thang máy. Căn chung cư đẹp là những căn ô góc, càng nhiều mặt thoáng càng tốt. Tuyệt đối tránh những căn mà có phòng nào đó bị bịt kín – không có cửa sổ hướng ra ngoài trời.

Những điều cần lưu ý trong phong thủy nhà bếp để thu hút tài lộc

Theo phong thuỷ bếp, nếu bếp được đặt ở hướng và vị trí hợp lý thì sẽ có tác động tích cực đến tài lộc của gia chủ. Vì vậy, việc xác định hướng đặt bếp cũng như các đồ nội thất bên trong là điều vô cùng quan trọng. Hướng Đông, Đông Nam được cho là lý tưởng trong phong thuỷ nhà bếp vì đây là hai hành thuộc Mộc, trong khi nhà bếp thuộc hành Hỏa và Thủy.

Theo quan niệm ngũ hành tương sinh tương khắc, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, ba hành này có thể bổ sung hỗ trợ cho nhau. Gia chủ không nên đặt bếp ở phía Nam vì đây là hướng hành Hỏa, sẽ tương ứng với lửa ở trong bếp. Càng thêm lửa sẽ dễ gây hoả hoạn, ảnh hưởng đến tài lộc và những vận may tốt đẹp của gia đình.

Theo VTC News, bạn nên tìm một vị trí vững chắc, thích hợp để đặt bếp nấu. Không nên đặt bếp nấu ở nơi không có chỗ dựa, giữa nhà bếp hay trước cửa sổ luôn mở. Ngoài ra nhiều ý kiến cho rằng, không nên đặt bếp đun dưới xà ngang vì sẽ đè lên ông Táo, khiến tài vận, may mắn không thể đến với gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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