Tuyệt đối không đốt thứ này khi dọn nhà kẻo "thiêu rụi" may mắn, bỏ túi mẹo dọn nhà đón tài lộc

Những đồ vật không nên đốt khi dọn nhà

Thông tin trên VTC news, theo quan niệm dân gian và phong thủy, có những đồ vật mang giá trị tâm linh, gắn liền với vận mệnh, sức khỏe và tài lộc của con người mà bạn tuyệt đối không nên đốt. Hành động này không chỉ ảnh hưởng đến môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ mang lại những điều không may mắn, khiến vận khí gia đình sa sút, gặp nhiều trắc trở.

Tóc

Tóc là một phần quan trọng của con người, đặc biệt với chị em phụ nữ. Có rất nhiều điều kiêng kỵ liên quan đến tóc, người ta cũng dùng tóc cho nhiều việc từ tâm linh đến mẹo chữa bệnh dân gian.

Người xưa quan niệm đốt tóc có thể khiến đường tình cảm trắc trở, đánh mất vận may đang có. Vận rủi của việc đốt tóc thường là hay bị đau đầu, bị lừa gạt, nghiêm trọng hơn có thể khiến tình cảm đổ vỡ, rạn nứt trong hôn nhân. Giải pháp là gói tóc lại vào một túi bóng và chôn nó ở nơi ít người để ý tới.

Tóc là một phần quan trọng của con người, đặc biệt với chị em phụ nữ. Có rất nhiều điều kiêng kỵ liên quan đến tóc, người ta cũng dùng tóc cho nhiều việc từ tâm linh đến mẹo chữa bệnh dân gian.

Bàn thờ

Nhiều gia đình khi thay mới bàn thờ thường không biết phải làm gì với cái cũ. Có người mang bàn thờ cũ vứt xuống sông hoặc đốt thì đây là việc làm sai và ảnh hưởng không chỉ đến vệ sinh môi trường mà còn bất kính với tổ tiên. Gia chủ chỉ nên gỡ ra thành từng mảnh nhỏ, đem chôn dưới đất.

Quần áo

Mỗi mùa chúng ta hay sắp xếp và loại bỏ bớt đi những quần áo cũ hoặc món đồ ít dùng đến. Nhưng không nên đốt quần áo vì nó là một trong những đồ vật không được đốt khi dọn nhà kẻo gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Quần áo là vật gắn bó với người dùng, để bảo vệ cơ thể và làm đẹp. Nếu đem vứt chúng bừa bãi chính là tự vứt bỏ bản thân, từ đó dễ gặp xui xẻo.

Mỗi mùa chúng ta hay sắp xếp và loại bỏ bớt đi những quần áo cũ hoặc món đồ ít dùng đến. Nhưng không nên đốt quần áo vì nó là một trong những đồ vật không được đốt khi dọn nhà kẻo gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Vì vậy, gia chủ hãy phân loại chúng hoặc có thể tặng lại người thân, thanh lý, cho những ai cần dùng, hoặc mang đi làm từ thiện.

Ví tiền

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, ví đựng tiền là vật tượng trưng cho của cải và tiền bạc, không những vậy, đây còn là vật thường được mang theo bên mình, nên theo các chuyên gia phong thủy, nó cũng mang một nguồn năng lượng nhất định truyền từ chính chúng ta sang.

Chính vì thế, nếu đốt ví đi, có nghĩa là bạn đang xua đuổi tiền bạc, phá vỡ năng lượng, từ đó dễ gặp xui rủi đường của cải, khó mà sang giàu được.

Sách

Trong mắt nhiều người, sách mang đến nguồn ánh sáng tri thức, sự hiểu biết và trí tuệ con người. Thậm chí, người xưa còn ví "sách quý hơn vàng" khi nhắc đến tầm quan trọng của đồ vật này. Khi đốt bỏ sách vở, bạn có thể gặp phải những tình huống xui rủi và ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp, chuyện học hành.

Khi đốt bỏ sách vở, bạn có thể gặp phải những tình huống xui rủi và ảnh hưởng xấu đến sự nghiệp, chuyện học hành.

Với những cuốn sách không còn dùng đến, bạn có thể mang đi ủng hộ hoặc tặng cho những người cần dùng chứ không nên đốt bỏ.

Mẹo dọn nhà đón tài lộc

Thông tin trên Báo Pháp luật Việt Nam, dọn nhà sạch sẽ, sắp xếp các vật dụng ngăn nắp, chỉn chu... Trong đó, phòng khách luôn được xem là bộ mặt của ngôi nhà vì thế đây chính là không gian quan trọng và cần được dọn dẹp, trang hoàng kỹ lưỡng nhất.

Cần lưu ý ghế trong phòng khách không nên bố trí quay lưng ra hướng cửa chính, mà ngược lại, nên đặt vị trí người ngồi hướng ra cửa để khách đến nhà cảm nhận được sự chào đón. Người ngồi ở vị trí này còn không bị giật mình khi có người đột ngột bước vào nhà.

Theo phong thủy, cửa ra là nơi nạp khí cho căn nhà, cánh cửa mở ra, tựa như lời mời gọi tài khí, cát khí vào nhà. Năm vừa qua thuận lợi thì nhất định không được thay cửa hoặc tháo dỡ cửa chính xuống để sửa chữa hay lau chùi. Nên dùng giẻ sạch lau là tốt nhất nếu không vận thế của năm mới sẽ bị thay đổi.

Không những vậy, việc dọn sạch căn bếp, phòng ăn cũng giúp căn nhà thêm thông thoáng hơn. Nếu nhà bếp có nhiều món đồ cũ, đã nứt vỡ thì nên nghĩ đến việc thay thế bằng món đồ mới.

Năng lượng tốt ào ào đổ về nếu dành thời gian sơn sửa lại cửa, lau dọn cũng như lắp thêm đèn sáng hơn nơi cửa ra vào, khiến cho cửa ra vào của nhà mình sáng sủa, đẹp đẽ hơn.

Không những vậy, việc dọn sạch căn bếp, phòng ăn cũng giúp căn nhà thêm thông thoáng hơn. Nếu nhà bếp có nhiều món đồ cũ, đã nứt vỡ thì nên nghĩ đến việc thay thế bằng món đồ mới.

Như vậy vừa giúp ngôi nhà thông thoáng, rộng rãi mà bạn không mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp, tìm chỗ cất giữ chúng. Khi vứt bỏ những món đồ không cần thiết cũng giúp loại bỏ các ổ vi khuẩn, bụi bẩn gây bệnh cho gia đình.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

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