Xem ngày giờ tuần mới 7/9 -13/9: Những ngày đẹp để động thổ, xuất hành, khai trương mang lại nhiều may mắn và tài lộc

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3 loại cây thủy sinh thu hút tài lộc cho bàn làm việc những ngày Thu GĐXH – Cây xanh không chỉ giúp bàn làm việc thêm xanh mát mà còn mang năng lượng tích cực cho công việc. Bạn có thể tham khảo 3 loại cây thủy sinh có ý nghĩa thu hút tài lộc, may mắn này để đặt trên bàn làm việc trong những ngày thu.

1. Xem ngày giờ tuần mới cho động thổ, khai trương và xuất hành ngày 7/9/2026

Vào ngày 26/07/2026 âm lịch, tức ngày Giáp Thân, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các giờ hoàng đạo trong ngày để quyết định các kế hoạch một cách thuận lợi:

+ Mậu Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Kỷ Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Tân Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Giáp Thân; tức Chi khắc Can (Kim, Mộc) – ngày xấu.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Mậu Tý, Bính Thân, Mậu Ngọ thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Thân lục hợp Tỵ, tam hợp Tý và Thìn thành Thủy cục. Xung Dần, hình Dần, hình Hợi, hại Hợi, phá Tỵ, tuyệt Mão.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 7/9 chuyên gia khuyên nên lựa chọn là hướng Đông Bắc, Đông Nam và tránh hướng xấu Tây Bắc để có nhiều may mắn và tài lộc. Ngoài ra, lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

Trong ngày 7/9 thuận lợi cho các công việc. Theo đó, mọi người có thể thực hiện các công việc như: cưới gả, trổ cửa dựng cửa, đào kênh, tháo nước, khai mương, móc giếng... Những việc khác cũng tốt như làm ruộng, nuôi tằm, khai trương, xuất hành, nhập học.

2. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ ba ngày 8/9/2026

Âm lịch: 27/07/2026 tức ngày Ất Dậu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Mậu Dần (3h-5h): Thanh Long

+ Kỷ Mão (5h-7h): Minh Đường

+ Nhâm Ngọ (11h-13h): Kim Quỹ

+ Quý Mùi (13h-15h): Bảo Quang

Thiên Can Địa Chi của ngày là Ất Dậu; tức Chi khắc Can (Kim, Mộc) – ngày xấu. Trong ngày lại có Sao Chủy – không có việc gì thuận nên nếu thực hiện các công việc trọng đại, mọi người có thể chọn sang ngày khác.

Ngày thuộc hành Thủy khắc hành Hỏa, đặc biệt tuổi: Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Kỷ Mùi thuộc hành Hỏa không sợ Thủy.

Ngày Dậu lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành Kim cục. Xung Mão, hình Dậu, hại Tuất, phá Tý, tuyệt Dần.

Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, ngày 8/9 nên chọn hướng xuất hành tốt mang lại hỷ thần là Tây Bắc và tài thần là Đông Nam.

Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn để tiến hành các việc thuận lợi, nhất là khi di chuyển xa: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

3. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ tư ngày 9/9/2026

Âm lịch: 28/07/2026 tức ngày Bính Tuất, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Canh Dần (3h-5h): Tư Mệnh

+ Nhâm Thìn (7h-9h): Thanh Long

+ Quý Tị (9h-11h): Minh Đường

+ Bính Thân (15h-17h): Kim Quỹ

Thiên Can Địa Chi của ngày là Bính Tuất; tức Can sinh Chi (Hỏa, Thổ) – ngày tốt.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Bính Ngọ, Nhâm Tuất thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục. Xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuyệt Thìn. Tam Sát kị mệnh tuổi Hợi, Mão, Mùi.

Hướng xuất hành tốt trong ngày mang đến may mắn là Tây Nam và tài lộc là hướng Đông. Mọi người đồng thời nên lưu ý giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong để thực hiện các việc tốt hơn: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

Trong ngày 9/9 khởi công tạo tác nhiều việc tốt như: xây cất nhà, dựng cửa trổ cửa, nhập học, đi thuyền, làm thủy lợi, tháo nước đào mương

4. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ năm ngày 10/9/2026

Âm lịch: 29/07/2026 tức ngày Đinh Hợi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Giáp Thìn (7h-9h): Tư Mệnh

+ Bính Ngọ (11h-13h): Thanh Long

+ Đinh Mùi (13h-15h): Minh Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Đinh Hợi; tức Chi khắc Can (Thủy, Hỏa) – ngày xấu.

Ngày thuộc hành Thổ khắc hành Thủy, đặc biệt tuổi: Đinh Mùi, Quý Hợi thuộc hành Thủy không sợ Thổ.

Ngày Hợi lục hợp Dần, tam hợp Mão và Mùi thành Mộc cục. Xung Tỵ, hình Hợi, hại Thân, phá Dần, tuyệt Ngọ.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 10/9 mang lại may mắn và tài lộc là hướng Nam, hướng Đông. Giờ xuất hành Lý Thuần Phong nên chọn là: 11h-13h và 23h- 1h (Tiểu cát); 3h-5h và 15h-17h (Đại an); 5h-7h và 17h-19h (Tốc hỷ).

Vào ngày 10/9 thực hiện nhiều việc tốt như xây cất, trổ cửa dựng cửa, mở thông đường nước, đào mương móc giếng, nhậm chức, nhập học, đi thuyền.

5. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ sáu ngày 11/9/2026

Âm lịch: 01/08/2026 tức ngày Mậu Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Ất Mão (5h-7h): Ngọc Đường

+ Mậu Ngọ (11h-13h): Tư Mệnh

+ Canh Thân (15h-17h): Thanh Long

Thiên Can Địa Chi của ngày là Mậu Tý; tức Can khắc Chi (Thổ, Thủy) – ngày cát trung bình.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Nhâm Thân, Giáp Ngọ thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và Thân thành Thủy cục. Xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ.

Ngày 11/9 nên theo chuyên gia nên chọn hướng xuất hành đem đến hỷ thần là hướng Đông Nam và tài thần là hướng Bắc. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên chọn: 11h-13h và 23h- 1h (Tốc hỷ); 5h-7h và 17h-19h (Tiểu cát); 9h-11h và 21h-23h (Đại an).

6. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành thứ bảy ngày 12/9/2026

Âm lịch: 02/08/2026 tức ngày Kỷ Sửu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Bính Dần (3h-5h): Kim Quỹ

+ Đinh Mão (5h-7h): Bảo Quang

+ Kỷ Tị (9h-11h): Ngọc Đường

+ Nhâm Thân (15h-17h): Tư Mệnh

Thiên Can Địa Chi của ngày là Kỷ Sửu; tức Can Chi tương đồng (Thổ) – ngày tốt. Tuy nhiên trong ngày lại có Sao Liễu xấu nên tiến hành các việc trọng đại, mọi người có thể chuyển sang ngày khác thuận lợi hơn.

Ngày thuộc hành Hỏa khắc hành Kim, đặc biệt tuổi: Quý Dậu, Ất Mùi thuộc hành Kim không sợ Hỏa.

Ngày Sửu lục hợp Tý, tam hợp Tỵ và Dậu thành Kim cục. Xung Mùi, hình Tuất, hại Ngọ, phá Thìn, tuyệt Mùi. Tam Sát kị mệnh tuổi Dần Ngọ, Tuất.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 12/9 là hướng Đông Bắc, hướng Nam đem lại nhiều may mắn và tài lộc. Giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong nên lựa chọn là: 3h-5h và 15h-17h (Tiểu cát); 7h-9h và 19h-21h (Đại an); 9h-11h và 21h-23h (Tốc hỷ).

7. Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành chủ nhật ngày 13/9/2026

Âm lịch: 03/08/2026 tức ngày Canh Dần, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ. Các giờ hoàng đạo trong ngày:

+ Canh Thìn (7h-9h): Kim Quỹ

+ Tân Tị (9h-11h): Bảo Quang

+ Quý Mùi (13h-15h): Ngọc Đường

Thiên Can Địa Chi của ngày là Canh Dần; tức Can khắc Chi (Kim, Mộc) – ngày trung bình.

Ngày thuộc hành Mộc khắc hành Thổ, đặc biệt tuổi: Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ không sợ Mộc.

Ngày Dần lục hợp Hợi, tam hợp Ngọ và Tuất thành Hỏa cục. Xung Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi, tuyệt Dậu.

Hướng xuất hành tốt trong ngày 13/9 là hướng Tây Bắc, Tây Nam. Ngoài ra, mọi người lưu ý chọn giờ xuất hành theo Lý Thuần Phong: 1h-3h và 13h-15h (Tiểu cát); 5h-7h và 17h-19h (Đại an); 7h-9h và 19h-21h (Tốc hỷ).

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Xem ngày giờ tuần mới 24/8 - 30/8/2026 chọn giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tài lộc GĐXH- Xem ngày giờ tuần mới 24/8 - 30/8/2026, chuyên gia phong thủy gợi ý những giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tài lộc cho các gia chủ dưới đây. Mọi người cùng tham khảo lựa chọn để tiến hành mọi việc bình an, tài lộc.