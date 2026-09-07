Thực hư đặt đồ phong thủy trong nhà 'đuổi đờm chữa ho'

Muốn 'đuổi đàm' vì nhà bí, người nặng

Một lương y chia sẻ, ông Lê Văn K. từ lâu đã mất kết nối với thế giới xung quanh. Sáng nào dậy ông K. cũng thấy có một khối đàm (đờm) vướng nặng khó chịu trong cổ họng mà không thể khạc, nuốt. Muốn 'đuổi đàm' ông đã đi khám nhiều nơi, dùng nhiều phương thuốc - vợ ông còn mua đồ phong thủy về 'đuổi đàm', cân bằng không gian sống mà ông vẫn không khỏi, tinh thần còn u uất thêm.

Tình cờ ông gặp một vị ẩn sĩ và được khuyên về nhà, ngồi tĩnh lặng và tập trung khơi thông khí trong phổi và tì - để dần giải đàm tắc (chứ không phải mua vật phẩm đuổi đàm). Từ đó, sáng sớm và tối ông K. lên tầng thượng, dùng tay xoa bóp các vùng huyệt đạo liên quan đến tì và phế. Lạ là mới sau 1 tháng ông K. cảm thấy khối nặng ấy tan dần, cơ thể nhẹ nhõm như trút bỏ được thứ gì đó bị kìm nén lâu ngày.

Theo Đông y, sáng ngủ dậy thấy vướng cổ họng, bụng đầy, người nặng nề, ăn không ngon, rất khó tỉnh giấc... là một trong những biểu hiện liên quan tới chứng 'đàm thấp'. Khi khí huyết không lưu thông, cơ thể có đàm sẽ có cảm giác ì ạch, ăn uống không ngon, bụng đầy, cổ họng vướng... Chứng đàm thấp theo Đông y là liên quan đến khí và sự vận hóa thủy dịch trong cơ thể (lý giải theo y học cổ truyền).

Có người hóa đàm bằng cách mua vật phẩm phong thủy như quả cầu phong thủy, hồ lô phong thủy, tỳ hưu, Thiềm thừ, bình hoa phong thủy... đặt ở phòng khách, hoặc phòng sinh hoạt chung - mong thu hút năng lượng tươi mới, cân bằng không gian sống, tăng cường hòa khí... Nhưng theo các chuyên gia phong thủy, việc hóa đàm phải bắt đầu từ bếp, từ ngôi nhà chứ không chỉ nơi cổ họng, hay vật phẩm phong thủy.

Không có đồ phong thủy 'đuổi đàm', cũng không có món ăn hóa sạch đàm như lời đồn. Ảnh internet







Không có đồ phong thủy đuổi đàm, cũng không có món ăn hóa sạch đàm

Chuyên gia phong Thủy Tam Nguyên rất chú trọng tời việc giữ nhà ở sạch sẽ, thoáng đãng, có ánh sáng và có sự lưu thông không khí phù hợp. Nhà ở chỗ nào bí thì khai thông, chỗ nào ẩm thì làm khô thoáng, chỗ nào chất đầy thì dọn bớt.

Theo đó, căn bếp cần nhìn đầu tiên: Bếp nhiều khói dầu, khăn lau ẩm, đồ ăn để lâu, rác không được xử lý thường xuyên… sẽ khiến không gian sinh hoạt kém dễ chịu.

Tiếp đó, phòng ngủ chăn gối cần được vệ sinh, phơi nắng thường xuyên.

Cả ngôi nhà cần mở cửa thông khí, tránh để bí, ẩm kéo dài (việc mở cửa tùy thời tiết).

Trong cơ thể, muốn khai thông đàm tắc hãy bắt đầu từ chỗ đang bí, tắc nghẽn và không cầu kỳ: Sáng dậy, thay vì nằm thêm với điện thoại, bạn hãy ngồi dậy từ từ, uống một ít nước ấm, mở cửa cho không khí lưu thông. Rồi đi lại nhẹ nhàng. Ban ngày đừng ngồi quá lâu. Sau bữa ăn vận động nhẹ. Buổi tối hạn chế ăn quá no rồi đi ngủ ngay... Những việc rất nhỏ này làm đều đặn tốt hơn là hôm nay áp dụng một mẹo, ngày mai lại bỏ.

Nhà ở thông thoáng, bữa ăn thanh gọn, cơ thể chịu khó vận động... thì đàm dần tiêu tan - không cần mua vật phẩm phong thủy 'đuổi đàm'. Việc hóa đàm không phải ngày một, ngày hai là xong - như ngôi nhà không chỉ dọn một lần là sạch mãi. Bởi vì, đàm liên quan đến cả quá trình vận hóa của cơ thể. Hãy nhìn tổng thể từ ăn uống, vận động, nghỉ ngơi, làm sạch môi trường sống. Rèn thói quen ăn uống: Ăn chậm hơn, ăn tối sớm hơn (nếu có thể), bớt món chiên, tăng rau, uống nước phù hợp. Sau bữa ăn nên đi lại nhẹ nhàng chứ không ngồi lì một chỗ.

Khi thấy bị ho, khạc đàm kéo dài, kèm theo khó thở, đau ngực, sốt, đàm có máu hoặc xuất hiện triệu chứng bất thường, cần đi khám bác sĩ để tìm nguyên nhân, không nên tự chữa trị ở nhà.

7 biểu hiện cơ thể nặng đàm Theo y học cổ truyền, đàm sinh ra do khí trệ, tì yếu, phế suy. Khi một trong 3 yếu tố này bị suy giảm phần nước trong cơ thể không được vận hành, hấp thụ - mà ứ lại đóng thành đàm - người xưa coi đó là do tắc nghẽn sâu, một sự ám trệ trong cơ thể. - Đàm tích tụ lâu ngày sẽ cản trở hô hấp, khiến phổi yếu. Phần nước không được dẫn xuống sẽ tụ lại thành đàm trong kinh lạc. - Khi cơ thể có đàm mặt sẽ bóng, da dầu, lưỡi bẩn, hơi thở nặng, bụng đầy hơi không tiêu, nặng nề, mệt mỏi, ăn uống không ngon, miệng đắng, hay buồn ngủ buổi sáng - và luôn cảm thấy mệt, không muốn cử động... Có bật ho, nhưng ho không rõ rệt. - Đàm còn ứ đọng ở mọi ngóc ngách cơ thể. Đàm tích ở tim khiến tâm trí không nhanh nhạy, thậm chí gây rối loạn tinh thần. Đàm tụ ở não sẽ gây ra những cảm xúc tiêu cực, dễ kích động, trầm cảm.

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