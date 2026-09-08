Có gì bên trong căn biệt thự tại Việt Nam trên sóng truyền hình Hàn Quốc, của HLV Kim Sang-sik?
GĐXH - HLV Kim Sang-sik trêu "chưa đủ tiền mua nhà Hà Nội": Rốt cuộc ông đang ở đâu và căn biệt thự có gì đặc biệt?
Dù bông đùa về giá bất động sản đắt đỏ tại thủ đô, trên thực tế, vị HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam hiện đang sinh sống trong một căn biệt thự công vụ hiện đại, nằm tại vị trí vô cùng đắc địa ngay trung tâm bóng đá quốc gia.
Năm 2025, KBS (Korean Broadcasting System) - đài phát thanh và truyền hình quốc gia lớn nhất của Hàn Quốc - từng làm phóng sự về căn biệt thự này sau khi HLV Kim Sang Sik dọn vào ở. VTC News đưa tin.
Bên cạnh không gian sống lý tưởng, HLV Kim Sang-sik cũng dần quen thuộc với nhịp sống bình dị tại Hà Nội. Ông chia sẻ thói quen thưởng thức một bát phở nóng vào mỗi sáng trước khi bắt đầu công việc. Với sự đồng hành của gia đình cùng điều kiện sinh hoạt được chăm lo chu đáo, vị chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn toàn yên tâm dốc sức cho hành trình nâng tầm bóng đá Việt Nam.
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