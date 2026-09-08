Có gì bên trong căn biệt thự tại Việt Nam trên sóng truyền hình Hàn Quốc, của HLV Kim Sang-sik?

Trong những chia sẻ gần đây về với truyền thông công việc và cuộc sống tại Việt Nam, HLV Kim Sang-sik đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú bởi sự gần gũi, hóm hỉnh. Khi chứng kiến tình cảm cuồng nhiệt cùng sự đón nhận ấm áp của cổ động viên Việt Nam dành cho chồng, bà xã của ông đã hào hứng gợi mở ý định chuyển cả gia đình sang Việt Nam định cư. Trước sự hào hứng từ hậu phương, chiến lược gia sinh năm 1976 tếu táo đáp lại bằng một câu vô cùng thực tế: "Giá nhà ở Hà Nội cao quá, tôi chưa mua được". Đời sống & Pháp luật đưa tin.

Dù bông đùa về giá bất động sản đắt đỏ tại thủ đô, trên thực tế, vị HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Việt Nam hiện đang sinh sống trong một căn biệt thự công vụ hiện đại, nằm tại vị trí vô cùng đắc địa ngay trung tâm bóng đá quốc gia.



Năm 2025, KBS (Korean Broadcasting System) - đài phát thanh và truyền hình quốc gia lớn nhất của Hàn Quốc - từng làm phóng sự về căn biệt thự này sau khi HLV Kim Sang Sik dọn vào ở. VTC News đưa tin.

Theo sắp xếp của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Kim Sang Sik ở tại khu biệt thự dành cho chuyên gia và HLV trưởng đội tuyển quốc gia trên đường Lê Quang Đạo (phường Mỹ Đình 1, Hà Nội).

Đây là khu nhà nằm ngay trong khuôn viên trụ sở VFF, chỉ cách sân tập của các đội tuyển vài bước chân, tạo điều kiện thuận lợi cho công việc hằng ngày. Khu biệt thự gồm hai căn nhà dành cho HLV trưởng đội tuyển quốc gia và Giám đốc kỹ thuật.

Trước HLV Kim Sang Sik, nơi đây từng là chỗ ở của các đời HLV ĐTQG Việt Nam như Park Hang Seo và Philippe Troussier. Sau mỗi lần thay đổi HLV trưởng, căn nhà sẽ được sửa sang, làm mới nội thất để phù hợp với nhu cầu và sở thích của người kế nhiệm.

Căn biệt thự nổi bật với tông màu trắng và vàng nâu chủ đạo, thiết kế ba tầng hiện đại cùng khoảng sân nhỏ bao quanh, nhiều cây xanh tạo cảm giác yên tĩnh.

Căn biệt thự nằm ngay cạnh sân tập ở VFF (Ảnh: Thái Ninh)

Trước nhà có một cái cây to phủ bóng mát (Ảnh: Thái Ninh)

Phía trước nhà

Bên trong, không gian được thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Phòng khách sử dụng tông màu kem sáng với bộ sofa da cỡ lớn, bàn trà mặt kính cùng hệ cửa sổ rộng giúp đón nhiều ánh sáng tự nhiên. Trên các kệ trưng bày là những kỷ niệm chương, bằng khen và ảnh lưu niệm liên quan đến bóng đá. Khu bếp và phòng ăn được bố trí theo không gian mở, nối liền với phòng khách.

Hệ tủ bếp sử dụng hai gam màu trắng và gỗ sáng, kết hợp mặt bếp đá tối màu tạo cảm giác hiện đại. Căn bếp được trang bị đầy đủ các thiết bị như tủ lạnh cỡ lớn, máy rửa bát, bếp từ cùng bàn ăn dành cho nhiều người, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày của vị HLV người Hàn Quốc.

Đặc biệt, xuất hiện trong chương trình của đài KBS (Hàn Quốc) góc bếp của vị HLV người Hàn Quốc còn thể hiện nét văn hóa thú vị khi lưu trữ sự kết hợp ẩm thực giữa hai quốc gia, từ kim chi truyền thống cho tới món bánh chưng Việt Nam.

Trong khi đó, phòng ngủ của ông Kim lại được bài trí vô cùng gọn gàng, ngăn nắp. Đây không chỉ là nơi nghỉ ngơi mà còn đóng vai trò như một phòng làm việc riêng tư.

Sau khi thức dậy mỗi sáng, ông thường dành thời gian tại đây để xem lại các đoạn video highlight và phân tích chuyên môn phục vụ cho các trận đấu.

Ngoài ra, khu nhà luôn có lực lượng bảo vệ túc trực cùng nhân viên vệ sinh dọn dẹp thường xuyên, đảm bảo an ninh tuyệt đối. Trong ảnh là khoảnh khắc ông Kim chào hỏi nhân viên dọn dẹp của VFF (Ảnh: KBS)

Từ căn biệt thự có thể nhìn ra sân tập (Ảnh: Thái Ninh)

Từ sân thượng căn nhà có thể nhìn ra sân tập của ĐT Việt Nam

Bên cạnh không gian sống lý tưởng, HLV Kim Sang-sik cũng dần quen thuộc với nhịp sống bình dị tại Hà Nội. Ông chia sẻ thói quen thưởng thức một bát phở nóng vào mỗi sáng trước khi bắt đầu công việc. Với sự đồng hành của gia đình cùng điều kiện sinh hoạt được chăm lo chu đáo, vị chiến lược gia người Hàn Quốc hoàn toàn yên tâm dốc sức cho hành trình nâng tầm bóng đá Việt Nam.