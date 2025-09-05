Căn nhà xanh mát của giọng đọc nam ấm cúng tại lễ diễu binh, diễu hành A80

Trong Đại lễ vừa diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, có 13 giọng đọc tiêu biểu được tuyển chọn từ lực lượng quân đội và khối dân sự tham gia thuyết minh. Trong đó, 2 gương mặt quen thuộc từ VTV là BTV Hoài Anh và BTV Hữu Bằng gây ấn tượng, phần nào truyền tải không khí hào hùng của dân tộc bằng giọng nói.

BTV Hữu Bằng cho biết đây là niềm tự hào khi được góp mặt trong tổ thuyết minh của Lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Hữu Bằng còn cập nhật rất nhiều hình ảnh lên trang cá nhân, tạo hiệu ứng khi xuất hiện giữa “đội quân áo xanh” trong hậu trường, cùng các tình nguyện viên làm việc dưới nắng, hay trong khoảnh khắc cùng các đồng nghiệp trong tổ thuyết minh chăm chú làm việc.

Các MC tại buổi Tổng duyệt lần 2 cho A80 diễn ra vào ngày 24/8. (Ảnh: FBNV)

BTV Hữu Bằng (SN 1979) là gương mặt quen thuộc trên sóng Thời sự 19h và Vấn đề hôm nay. Năm 2018, Hữu Bằng từng có tên trong Top 5 hạng mục “Dẫn chương trình ấn tượng” tại VTV Awards. “Vinh dự, tự hào tham gia Tổ thuyết minh diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh” – trên trang cá nhân, nam MC chia sẻ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc.

BTV Hoài Anh và BTV Hữu Bằng - hai người dẫn chương trình quen thuộc tham gia thuyết minh tại A80. (Ảnh: FBNV)

Giống những đồng nghiệp của mình, anh cực kỳ kín tiếng, thậm chí là chưa bao giờ hé lộ hình ảnh về gia đình nhỏ của mình. Tuy nhiên, qua những chia sẻ nhỏ trên trang cá nhân có thể thấy ngoài đời BTV Hữu Bằng có một gia đình hạnh phúc, bình dị như bao người khác.

Cách đây khá lâu, Hữu Bằng khoe không gian sống của mình. Dù không quá rộng nhưng căn nhà ấm áp, tiện nghi và đặc biệt trồng nhiều cây xanh và hoa.

Căn nhà có tông trầm ấm cúng nhưng rạng rỡ và nhiều sức sống bởi rất nhiều cây xanh.

Góc nào cũng được 'xanh hóa".

Trồng cây trong nhà không chỉ mang lại vẻ thanh mát, yên bình mà còn là cách để giữ bầu không khí trong sạch.

BTV Hữu Bằng rất yêu cây cảnh. Anh sưu tầm, trồng cả những loại cây trông rất đơn giản nhưng độc đáo với dáng cây phát triển lan rộng.

Vì căn nhà không quá rộng nên việc trang trí bằng một góc tráng gương cũng khiến không gian như được mở ra rộng hơn.

Cây xanh có ở các góc.

Và tất nhiên không thể thiếu ở ngoài ban công.

Từ phía căn bếp nhìn ra, không gian mát mắt nhờ cây xanh.