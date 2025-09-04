Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng
GĐXH - Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại Hà Nội. Nơi ở của nữ BTV luôn khiến mọi người tò mò nhưng cô rất khiêm nhường, hiếm khi chia sẻ.
Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại Hà Nội. Nơi ở của nữ BTV luôn khiến mọi người tò mò nhưng cô rất khiêm nhường, hiếm khi chia sẻ. Theo một vài hình ảnh có được thì căn hộ nơi BTV Hoài Anh ở không quá hoành tráng nhưng rất dễ khiến người khác thấy thiện cảm. Căn hộ được thiết kế theo tone trắng chủ đạo làm toát lên nét thanh lịch, ngăn nắp. Diện tích căn nhà tuy không quá lớn nhưng lại thoáng đãng vì mọi đồ đạc đều được bố trí rất hợp lý, gọn gàng.
Phòng khách là nơi nữ MC thích nhất vì đây là gian phòng đón đầy đủ nắng gió từ ngoài ban công vào nên vô cùng mát mẻ, thoải mái. Đối diện cửa sổ là bộ sofa xám đơn giản. Trên tường được BTV Hoài Anh trang trí những bức hình kỉ niệm cả ở trong công việc lẫn cuộc sống đời thường của cô. Phòng khách cũng là nơi nữ nghệ sĩ thường lui tới để tụ họp trò chuyện cùng các thành viên trong gia đình và bạn bè.
Với khu vực sử dụng chung, nữ MC Hoài Anh đã dùng tấm vách ngăn trắng giữa phòng khách và nhà bếp - bàn ăn tạo thành 2 khu riêng biệt để trông riêng tư và hiện đại hơn. Đối diện khu bếp là bàn ăn ngăn nắp. Có thể thấy, nhiều khu vực trong nhà đều được Hoài Anh tạo điểm nhấn bằng cách trang trí những bức ảnh kỷ niệm của mình.
Ngoài sắc trắng thì việc tiết giảm nội thất ở mức vừa đủ cũng là bí quyết để nhà của BTV Hoài Anh dễ chịu và trông thiện cảm đến thế. Có thể nói, căn hộ của BTV Hoài Anh là mẫu căn hộ mơ ước của nhiều người trẻ: Trẻ trung, hiện đại, nhẹ nhàng.
Dễ đoán được Hoài Anh là người yêu thích cỏ cây hoa lá. Hoa tươi được bày biện ở khắp nơi trong phòng khách. Cô cũng dành phần ban công để trồng nhiều loại cây khiến ngôi nhà trông mát mẻ, thoáng đãng hơn hẳn.
Cúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhấtỞ - 3 giờ trước
GĐXH – Mâm cúng Rằm tháng 7 nên chuẩn bị những gì để cúng cho đúng, mang lại phước báu là điều nhiều người còn băn khoăn. Dưới đây, bạn có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia.
6 món đồ từng là 'kỷ niệm tuổi thơ' - nay biến mất dần khỏi nhà giới trẻ khiến thế hệ trung niên tiếc nuốiỞ - 4 giờ trước
Từ TV, chiếu trúc đến quạt trần, nhiều món đồ từng gắn liền tuổi thơ của thế hệ 7x–8x nay đang biến mất khỏi nhà giới trẻ. Sự thay thế này không chỉ phản ánh nhịp sống mới mà còn khiến nhiều người trung niên bồi hồi tiếc nuối.
Những điều cần lưu ý khi tiến hành các nghi lễ cúng dịp Rằm tháng 7 âm, không phải ai cũng biếtỞ - 18 giờ trước
GĐXH – Rằm tháng 7 âm lịch là dịp quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Việt. Khi thực hiện nghi lễ cúng cô hồn, chúng sinh, gia chủ cần lưu ý những điều sau để tránh điều không may và giữ trọn ý nghĩa tâm linh.
2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong liền về học cách cắmỞ - 22 giờ trước
GĐXH - BTV Hoàng Trang của VTV chia sẻ tin vui, gia đình cô có cơ ngơi mới tại thành phố biển Quy Nhơn.
Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gáiỞ - 23 giờ trước
Từ căn nhà cũ, vợ chồng 8X cải tạo một tổ ấm bình yên theo phong cách Scadinavian, giúp nuôi dưỡng tuổi thơ, kết nối ba thế hệ, và lưu giữ hạnh phúc.
Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Thứ tự cúng Rằm tháng 7 thế nào là đúng chuẩn, lễ to hay nhỏ, cúng ngày 14 hay chính Rằm? Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu và chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7 nhẹ nhàng mà không áp lực.
Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành 'lâu đài trên không' xa hoaỞ - 1 ngày trước
Một người phụ nữ trung niên sinh năm 1970 ở Hồ Nam đã tự tay cải tạo căn nhà 400m² thành một “lâu đài trên không” lộng lẫy. Câu chuyện về sự kiên trì, tinh tế và quyết đoán của chị khiến cộng đồng mạng trầm trồ: vừa ngoạn mục, vừa đầy cảm hứng sống.
Từ nay tới Rằm tháng 7 đốt vỏ tỏi cùng một trong 4 thứ này gia đình an yên, thanh lọc nhà cửa rất tốtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Từ này tới Rằm tháng 7 hãy đốt vỏ tỏi để bảo vệ bạn và gia đình, giúp thanh lọc nhà cửa theo khoa học. Những người đi chơi sớm, về muộn thời điểm này nên mang theo củ tỏi để kịp thời xử lý các chứng cảm nhiễm. Và nếu đốt vỏ tỏi cùng một trong những thảo dược này tốt càng thêm tốt.
Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộcPhong thủy - 1 ngày trước
GĐXH - Cách bố trí bàn làm việc là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc và tinh thần. Cùng bài viết sau tìm hiểu cách bày trí hợp phong thủy, giúp bạn luôn có không gian làm việc tốt, tràn đầy năng lượng.
Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên giaỞ - 1 ngày trước
GĐXH – Theo tín ngưỡng dân gian, ngày Rằm tháng 7 còn gọi là ngày “Xá tội vong nhân”. Ngoài việc cúng Rằm, nhiều gia đình còn thực hiện nghi lễ cúng ‘cô hồn’. Năm 2025 nên cúng vào ngày, giờ nào, và thực hiện ở đâu mới đúng? Dưới đây là chia sẻ từ chuyên gia.
Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhấtỞ
GĐXH - Ấm siêu tốc dùng lâu ngày thường dễ bị bám cặn vôi ở dưới đáy gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người sử dụng. Vậy làm thế nào để loại bỏ cặn một cách nhanh nhất? Hãy đọc bài viết sau để có cách làm sạch ấm siêu tốc hiệu quả.