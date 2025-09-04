Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng

Tại Đại lễ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), 13 giọng đọc của tổ thuyết minh sẽ đảm nhận trọng trách truyền tải ý nghĩa của từng khối diễu binh, diễu hành, dàn khí tài đi qua lễ đài. Nổi bật trong tổ thuyết minh là BTV Hoài Anh. Cô sinh năm 1980, từng dẫn nhiều chương trình khác nhau của Đài Truyền hình Việt Nam như: Thời sự 19h, Chào buổi sáng,...

Công việc này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả sức khỏe lẫn tinh thần, đặc biệt không được phép sai sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Với BTV Hoài Anh, cô có gặp áp lực tâm lý lớn nhưng thừa nhận đây là niềm vinh dự và tự hào to lớn khó có lại được lần thứ hai trong cuộc đời. BTV Hoài Anh xuất thân từ một gia đình trí thức, bố là cán bộ khoa học về công nghệ thông tin, mẹ nguyên là giảng viên đại học công tác tại văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo ở TP HCM. Đặc biệt, 2 người ông của cô có công đóng góp cho đất nước: Ông ngoại là Đại tá - Giáo sư - bác sĩ, ông nội từng là lãnh đạo cấp tỉnh. Bố cô - ông Nguyễn Anh Kiệt từng đạt giải thưởng APICTA khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2005.

Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại Hà Nội. Nơi ở của nữ BTV luôn khiến mọi người tò mò nhưng cô rất khiêm nhường, hiếm khi chia sẻ. Theo một vài hình ảnh có được thì căn hộ nơi BTV Hoài Anh ở không quá hoành tráng nhưng rất dễ khiến người khác thấy thiện cảm. Căn hộ được thiết kế theo tone trắng chủ đạo làm toát lên nét thanh lịch, ngăn nắp. Diện tích căn nhà tuy không quá lớn nhưng lại thoáng đãng vì mọi đồ đạc đều được bố trí rất hợp lý, gọn gàng.

Không gian sống của Hoài Anh lúc nào cũng ngập hoa lá và ánh nắng.

Phòng khách là nơi nữ MC thích nhất vì đây là gian phòng đón đầy đủ nắng gió từ ngoài ban công vào nên vô cùng mát mẻ, thoải mái. Đối diện cửa sổ là bộ sofa xám đơn giản. Trên tường được BTV Hoài Anh trang trí những bức hình kỉ niệm cả ở trong công việc lẫn cuộc sống đời thường của cô. Phòng khách cũng là nơi nữ nghệ sĩ thường lui tới để tụ họp trò chuyện cùng các thành viên trong gia đình và bạn bè.