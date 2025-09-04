Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng

Thứ năm, 13:19 04/09/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại Hà Nội. Nơi ở của nữ BTV luôn khiến mọi người tò mò nhưng cô rất khiêm nhường, hiếm khi chia sẻ.

Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng- Ảnh 1.

Tại Đại lễ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80), 13 giọng đọc của tổ thuyết minh sẽ đảm nhận trọng trách truyền tải ý nghĩa của từng khối diễu binh, diễu hành, dàn khí tài đi qua lễ đài. Nổi bật trong tổ thuyết minh là BTV Hoài Anh. Cô sinh năm 1980, từng dẫn nhiều chương trình khác nhau của Đài Truyền hình Việt Nam như: Thời sự 19h, Chào buổi sáng,...

Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng- Ảnh 2.

Công việc này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng về cả sức khỏe lẫn tinh thần, đặc biệt không được phép sai sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nào. Với BTV Hoài Anh, cô có gặp áp lực tâm lý lớn nhưng thừa nhận đây là niềm vinh dự và tự hào to lớn khó có lại được lần thứ hai trong cuộc đời.

Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng- Ảnh 3.

BTV Hoài Anh xuất thân từ một gia đình trí thức, bố là cán bộ khoa học về công nghệ thông tin, mẹ nguyên là giảng viên đại học công tác tại văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo ở TP HCM. Đặc biệt, 2 người ông của cô có công đóng góp cho đất nước: Ông ngoại là Đại tá - Giáo sư - bác sĩ, ông nội từng là lãnh đạo cấp tỉnh. Bố cô - ông Nguyễn Anh Kiệt từng đạt giải thưởng APICTA khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2005.

Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại Hà Nội. Nơi ở của nữ BTV luôn khiến mọi người tò mò nhưng cô rất khiêm nhường, hiếm khi chia sẻ. Theo một vài hình ảnh có được thì căn hộ nơi BTV Hoài Anh ở không quá hoành tráng nhưng rất dễ khiến người khác thấy thiện cảm. Căn hộ được thiết kế theo tone trắng chủ đạo làm toát lên nét thanh lịch, ngăn nắp. Diện tích căn nhà tuy không quá lớn nhưng lại thoáng đãng vì mọi đồ đạc đều được bố trí rất hợp lý, gọn gàng.

Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng- Ảnh 4.

Không gian sống của Hoài Anh lúc nào cũng ngập hoa lá và ánh nắng.

Phòng khách là nơi nữ MC thích nhất vì đây là gian phòng đón đầy đủ nắng gió từ ngoài ban công vào nên vô cùng mát mẻ, thoải mái. Đối diện cửa sổ là bộ sofa xám đơn giản. Trên tường được BTV Hoài Anh trang trí những bức hình kỉ niệm cả ở trong công việc lẫn cuộc sống đời thường của cô. Phòng khách cũng là nơi nữ nghệ sĩ thường lui tới để tụ họp trò chuyện cùng các thành viên trong gia đình và bạn bè.

Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng- Ảnh 5.

Phòng khách ngập tràn ánh nắng tự nhiên.

Với khu vực sử dụng chung, nữ MC Hoài Anh đã dùng tấm vách ngăn trắng giữa phòng khách và nhà bếp - bàn ăn tạo thành 2 khu riêng biệt để trông riêng tư và hiện đại hơn. Đối diện khu bếp là bàn ăn ngăn nắp. Có thể thấy, nhiều khu vực trong nhà đều được Hoài Anh tạo điểm nhấn bằng cách trang trí những bức ảnh kỷ niệm của mình.

Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng- Ảnh 6.

Ở phòng khách cô có trưng một tấm ảnh của mình khi đang dẫn chương trình thời sự. Điều này đủ để thấy Hoài Anh rất yêu quý và tự hào về công việc của mình.

Ngoài sắc trắng thì việc tiết giảm nội thất ở mức vừa đủ cũng là bí quyết để nhà của BTV Hoài Anh dễ chịu và trông thiện cảm đến thế. Có thể nói, căn hộ của BTV Hoài Anh là mẫu căn hộ mơ ước của nhiều người trẻ: Trẻ trung, hiện đại, nhẹ nhàng.


Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng- Ảnh 7.

Nội thất trong căn nhà của BTV Hoài Anh đều tinh tế, đơn giản

Dễ đoán được Hoài Anh là người yêu thích cỏ cây hoa lá. Hoa tươi được bày biện ở khắp nơi trong phòng khách. Cô cũng dành phần ban công để trồng nhiều loại cây khiến ngôi nhà trông mát mẻ, thoáng đãng hơn hẳn.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong liền về học cách cắm2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong liền về học cách cắm

GĐXH - BTV Hoàng Trang của VTV chia sẻ tin vui, gia đình cô có cơ ngơi mới tại thành phố biển Quy Nhơn.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Cúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhất

Cúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhất

- 3 giờ trước

GĐXH – Mâm cúng Rằm tháng 7 nên chuẩn bị những gì để cúng cho đúng, mang lại phước báu là điều nhiều người còn băn khoăn. Dưới đây, bạn có thể tham khảo lời khuyên của chuyên gia.

6 món đồ từng là 'kỷ niệm tuổi thơ' - nay biến mất dần khỏi nhà giới trẻ khiến thế hệ trung niên tiếc nuối

6 món đồ từng là 'kỷ niệm tuổi thơ' - nay biến mất dần khỏi nhà giới trẻ khiến thế hệ trung niên tiếc nuối

- 4 giờ trước

Từ TV, chiếu trúc đến quạt trần, nhiều món đồ từng gắn liền tuổi thơ của thế hệ 7x–8x nay đang biến mất khỏi nhà giới trẻ. Sự thay thế này không chỉ phản ánh nhịp sống mới mà còn khiến nhiều người trung niên bồi hồi tiếc nuối.

Những điều cần lưu ý khi tiến hành các nghi lễ cúng dịp Rằm tháng 7 âm, không phải ai cũng biết

Những điều cần lưu ý khi tiến hành các nghi lễ cúng dịp Rằm tháng 7 âm, không phải ai cũng biết

- 18 giờ trước

GĐXH – Rằm tháng 7 âm lịch là dịp quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người Việt. Khi thực hiện nghi lễ cúng cô hồn, chúng sinh, gia chủ cần lưu ý những điều sau để tránh điều không may và giữ trọn ý nghĩa tâm linh.

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong liền về học cách cắm

2 căn nhà của con gái NSND Hạ Vy - MC Hoàng Trang VTV và cách cắm hoa tươi chị em xem xong liền về học cách cắm

- 22 giờ trước

GĐXH - BTV Hoàng Trang của VTV chia sẻ tin vui, gia đình cô có cơ ngơi mới tại thành phố biển Quy Nhơn.

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái

Cải tạo nhà 'ngập tràn yêu thương' dành tặng hai con gái

- 23 giờ trước

Từ căn nhà cũ, vợ chồng 8X cải tạo một tổ ấm bình yên theo phong cách Scadinavian, giúp nuôi dưỡng tuổi thơ, kết nối ba thế hệ, và lưu giữ hạnh phúc.

Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?

Thứ tự cúng Rằm tháng 7, cúng ngày 14 hay chính Rằm mới chuẩn, mâm cúng nghèo thì có phải là thiếu lễ?

- 1 ngày trước

GĐXH - Thứ tự cúng Rằm tháng 7 thế nào là đúng chuẩn, lễ to hay nhỏ, cúng ngày 14 hay chính Rằm? Hy vọng bài viết này giúp bạn hiểu và chuẩn bị lễ cúng Rằm tháng 7 nhẹ nhàng mà không áp lực.

Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành 'lâu đài trên không' xa hoa

Sau khi ly hôn chồng, người phụ nữ trung niên gây sốc khi tự tay biến căn nhà thành 'lâu đài trên không' xa hoa

- 1 ngày trước

Một người phụ nữ trung niên sinh năm 1970 ở Hồ Nam đã tự tay cải tạo căn nhà 400m² thành một “lâu đài trên không” lộng lẫy. Câu chuyện về sự kiên trì, tinh tế và quyết đoán của chị khiến cộng đồng mạng trầm trồ: vừa ngoạn mục, vừa đầy cảm hứng sống.

Từ nay tới Rằm tháng 7 đốt vỏ tỏi cùng một trong 4 thứ này gia đình an yên, thanh lọc nhà cửa rất tốt

Từ nay tới Rằm tháng 7 đốt vỏ tỏi cùng một trong 4 thứ này gia đình an yên, thanh lọc nhà cửa rất tốt

- 1 ngày trước

GĐXH - Từ này tới Rằm tháng 7 hãy đốt vỏ tỏi để bảo vệ bạn và gia đình, giúp thanh lọc nhà cửa theo khoa học. Những người đi chơi sớm, về muộn thời điểm này nên mang theo củ tỏi để kịp thời xử lý các chứng cảm nhiễm. Và nếu đốt vỏ tỏi cùng một trong những thảo dược này tốt càng thêm tốt.

Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc

Các yếu tố cần lưu ý khi đặt bàn làm việc trong nhà để tăng hiệu suất và tài lộc

Phong thủy - 1 ngày trước

GĐXH - Cách bố trí bàn làm việc là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc và tinh thần. Cùng bài viết sau tìm hiểu cách bày trí hợp phong thủy, giúp bạn luôn có không gian làm việc tốt, tràn đầy năng lượng.

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

- 1 ngày trước

GĐXH – Theo tín ngưỡng dân gian, ngày Rằm tháng 7 còn gọi là ngày “Xá tội vong nhân”. Ngoài việc cúng Rằm, nhiều gia đình còn thực hiện nghi lễ cúng ‘cô hồn’. Năm 2025 nên cúng vào ngày, giờ nào, và thực hiện ở đâu mới đúng? Dưới đây là chia sẻ từ chuyên gia.

Xem nhiều

Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhất

Cách làm sạch ấm siêu tốc tại nhà đơn giản và nhanh nhất

GĐXH - Ấm siêu tốc dùng lâu ngày thường dễ bị bám cặn vôi ở dưới đáy gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người sử dụng. Vậy làm thế nào để loại bỏ cặn một cách nhanh nhất? Hãy đọc bài viết sau để có cách làm sạch ấm siêu tốc hiệu quả.

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Người có ngày sinh âm lịch này mọi khó khăn đều dễ vượt qua, sự nghiệp thành công rực rỡ

Người có ngày sinh âm lịch này mọi khó khăn đều dễ vượt qua, sự nghiệp thành công rực rỡ

Phong thủy
‘Tháng cô hồn’ nên và kiêng ăn món nào để bình an, may mắn? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

‘Tháng cô hồn’ nên và kiêng ăn món nào để bình an, may mắn? Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top