Căn phòng đặc biệt của Hoa hậu vừa tham gia diễu hành A80, là con của đại tá quân đội

Thứ hai, 13:36 08/09/2025 |
GĐXH - Hoa hậu Bảo Ngọc khiến ai nấy trầm trồ khi "check-in" bên bộ sưu tập giấy khen và hàng loạt kỷ niệm chương.

Căn phòng đặc biệt của Hoa hậu vừa tham gia diễu hành A80, có bố là đại tá quân đội - Ảnh 1.

Có thể nói, tham gia đoàn diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) trong khối Văn hóa - Thể thao, sự có mặt của các hoa hậu, trong đó có hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một cách nói khẳng định hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam giàu nhiệt huyết, sẵn sàng cống hiến và hiện diện trong những thời khắc thiêng liêng, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến cho cộng đồng.

Căn phòng đặc biệt của Hoa hậu vừa tham gia diễu hành A80, có bố là đại tá quân đội - Ảnh 2.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được biết đến là người đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022 và đăng quang ngôi vị cao nhất, cô còn là Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, sở hữu chiều cao kỷ lục 1,86m cùng thành tích học vấn tốt. Ngoài ra, cô còn được biết đến với các hoạt động xã hội, là người sáng lập dự án Gen Zero và Giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2025. Bảo Ngọc là một trong 80 nghệ sĩ góp giọng trong tiết mục hơn 10 phút ở Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9. "Ngọc tự hào khi được là một phần trong khối Văn hoá - Thể thao, cũng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân", Bảo Ngọc chia sẻ.


hoa hậu - Ảnh 3.

Hoa hậu Bảo Ngọc rất hiếm khi nói về gia đình của mình, hay về gia cảnh. Bởi thế thông tin đời tư của người đẹp ít người biết đến. Bố của Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc là một sĩ quan quân đội. Ông là Đại tá Lê Văn Công, bác sĩ chuyên khoa II, Chủ nhiệm Khoa Chấn thương chỉnh hình tại Bệnh viện Quân y 121, Cần Thơ.

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận nuôi bé gái mất cả gia đình trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 11.

Về không gian sinh sống, vài hình ảnh người đẹp vô tình để lộ cho thấy góc nhà tinh tế sang trọng của người đẹp. Đặc biệt, trong đó phải kể đến phòng riêng với rất nhiều bằng khen, giấy khen - Thứ khiến người đẹp tự hào nhất và từng chủ động chia sẻ hình ảnh.

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận nuôi bé gái mất cả gia đình trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 6.

Bảo Ngọc kiêu sa trong căn nhà sang trọng, có gu thẩm mỹ tinh tế.

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận nuôi bé gái mất cả gia đình trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 7.

Chiếc bàn được bài trí theo phong cách retro, lãng mạn, cổ điển mà sang trọng, có thể trở thành góc sống ảo cho bất cứ ai mê chụp hình.

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận nuôi bé gái mất cả gia đình trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 8.

Một góc khác cho thấy căn nhà cực kỳ tiện nghi, được bài trí đẹp mắt đến từng chi tiết nhỏ. Góc hoa giả nhiều mầu sắc là điểm nhấn cho toàn bộ tổng thể đơn sắc mà tinh tế từ ngôi nhà.

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận nuôi bé gái mất cả gia đình trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 6.

Và đặc biệt trong phòng riêng của hoa hậu, Miss Intercontinental 2022 khiến ai nấy trầm trồ khi "check-in" bên bộ sưu tập giấy khen và hàng loạt kỷ niệm chương.

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận nuôi bé gái mất cả gia đình trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 7.

Nó thể hiện những năm tháng miệt mài học tập của nàng hậu. Vô số giấy khen, chứng nhận được bày ra là kết quả của nhiều năm nỗ lực. Góc phòng riêng tư trở nên ấn tượng hơn bao giờ hết, giúp người xem thấy được một nàng hậu vừa sắc, vừa trí tuệ.

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận nuôi bé gái mất cả gia đình trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 8.

Nổi tiếng và đạt thành tích cao khi còn trẻ, Bảo Ngọc cũng đồng thời chinh phục được cộng đồng GenZ khi sở hữu thành tích Ielts ấn tượng. Dễ hiểu vì sao cô "bắn" Tiếng Anh như gió tại các cuộc thi. "Một số thành tích tôi đã đạt được trong suốt chặng đường trước khi đến với Miss Intercontinental. Đó là chứng chỉ IELTS 8.0, học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Quest Venture Singapore, Sinh viên 5 tốt, Trợ lý nghiên cứu Khoa Quản trị Kinh doanh, Đồng tác giả đề tài kinh tế đoạt giải 3 Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học", người đẹp từng chia sẻ.

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận nuôi bé gái mất cả gia đình trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 9.

Góc phòng nhỏ không chỉ treo các bằng khen, giấy khen, còn được nàng hậu trân trọng đặt bức ảnh khi cô còn nhỏ.

Hoa hậu Bảo Ngọc nhận nuôi bé gái mất cả gia đình trong vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội - Ảnh 10.

Bảo Ngọc còn được Hiệu trưởng trao bằng khen sau khi đạt thành tích Hoa hậu Liên lục địa 2022.

Phương Nghi (t/h)
