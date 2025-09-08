Căn phòng đặc biệt của Hoa hậu vừa tham gia diễu hành A80, là con của đại tá quân đội

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc được biết đến là người đại diện Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2022 và đăng quang ngôi vị cao nhất, cô còn là Á hậu 1 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, sở hữu chiều cao kỷ lục 1,86m cùng thành tích học vấn tốt. Ngoài ra, cô còn được biết đến với các hoạt động xã hội, là người sáng lập dự án Gen Zero và Giám đốc điều hành Miss World Vietnam 2025. Bảo Ngọc là một trong 80 nghệ sĩ góp giọng trong tiết mục hơn 10 phút ở Lễ kỷ niệm tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9. "Ngọc tự hào khi được là một phần trong khối Văn hoá - Thể thao, cũng là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho người dân", Bảo Ngọc chia sẻ.