Hoa hậu diễu hành từ A50 đến A80: Ngoài 20 tuổi đã mua nhà mặt phố tặng bố mẹ

Thứ bảy, 20:00 06/09/2025
GĐXH - Dù gia đình không vất vả nhưng Tiểu Vy luôn nghĩ đến cho cha mẹ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Thời điểm 23 tuổi, Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã mua 1 căn nhà mặt phố ở quê để báo hiếu bố mẹ.

Trần Tiểu Vy mua nhà mặt phố tặng bố mẹ: Hành trình báo hiếu đầy ý nghĩa - Ảnh 1.

Trần Tiểu Vy là một trong những Hoa hậu Việt Nam vinh dự được tham gia diễu hành ở Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80). Người đẹp góp mặt trong đội hình Khối Văn hóa - Thể thao.

Trần Tiểu Vy mua nhà mặt phố tặng bố mẹ: Hành trình báo hiếu đầy ý nghĩa - Ảnh 2.

Chia sẻ về trải nghiệm của mình, Trần Tiểu Vy bộc bạch: "Một kỷ niệm đáng nhớ và đầy tự hào của Vy, khi vinh dự được góp mặt trong khối diễu hành mừng kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9".

Trần Tiểu Vy mua nhà mặt phố tặng bố mẹ: Hành trình báo hiếu đầy ý nghĩa - Ảnh 3.

Trước đó, Trần Tiểu Vy cũng là Hoa hậu hiếm hoi được tham gia diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam và Thống nhất đất nước (nhiệm vụ A50). Khi ấy, cô thuộc trong đội hình của Khối Văn nghệ sĩ.

Trần Tiểu Vy mua nhà mặt phố tặng bố mẹ: Hành trình báo hiếu đầy ý nghĩa - Ảnh 4.

Trần Tiểu Vy sinh năm 2000 tại tỉnh Quảng Nam (nay là TP. Đà Nẵng), nổi tiếng khi đăng quang cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2018". Thời điểm đội vương miện, người đẹp chỉ mới 18 tuổi.

Trần Tiểu Vy mua nhà mặt phố tặng bố mẹ: Hành trình báo hiếu đầy ý nghĩa - Ảnh 5.

Thời điểm 23 tuổi, Hoa hậu Trần Tiểu Vy đã mua 1 căn nhà mặt phố ở quê để báo hiếu bố mẹ. Cơ ngơi được thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện nghi.


Trần Tiểu Vy mua nhà mặt phố tặng bố mẹ: Hành trình báo hiếu đầy ý nghĩa - Ảnh 6.

Dù gia đình không vất vả nhưng Tiểu Vy luôn nghĩ đến cho cha mẹ sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Trong loạt ảnh, cả gia đình Hoa hậu đứng trước ngôi nhà mới khá khang trang, lộng lẫy.

Trần Tiểu Vy mua nhà mặt phố tặng bố mẹ: Hành trình báo hiếu đầy ý nghĩa - Ảnh 7.

Căn nhà có thiết kế 1 trệt, 1 lầu với mặt trước là những khung cửa kính lớn hướng ra mặt tiền thoáng đãng.

Trần Tiểu Vy mua nhà mặt phố tặng bố mẹ: Hành trình báo hiếu đầy ý nghĩa - Ảnh 8.

Toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà là không gian sinh hoạt chung với phòng khách và nhà ăn.

Trần Tiểu Vy mua nhà mặt phố tặng bố mẹ: Hành trình báo hiếu đầy ý nghĩa - Ảnh 9.

Tầng 2 là các phòng ngủ của gia đình. Ban công tầng 2 còn được trồng một số loại cây trang trí để tăng thêm vẻ đẹp cho căn nhà.

Trần Tiểu Vy mua nhà mặt phố tặng bố mẹ: Hành trình báo hiếu đầy ý nghĩa - Ảnh 10.

Tiểu Vy đã mua căn nhà này từ tháng 6/2023 để tặng cho bố mẹ. Đây chính là thành quả cô vất vả làm việc suốt 5 năm kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Trần Tiểu Vy mua nhà mặt phố tặng bố mẹ: Hành trình báo hiếu đầy ý nghĩa - Ảnh 11.

Sau 5 tháng sửa sang lại, cả gia đình nàng Hậu đã có không gian sống mới, khang trang và hiện đại.

Trần Tiểu Vy mua nhà mặt phố tặng bố mẹ: Hành trình báo hiếu đầy ý nghĩa - Ảnh 12.

Thời điểm mua nhà, Tiểu Vy chia sẻ: "Gia đình đã luôn là động lực lớn nhất để Vy chăm chỉ làm việc trong suốt 5 năm. Lần về quê này, Vy về cùng ngôi nhà mới, một món quà dành tặng cho ba mẹ. Mọi người sẽ luôn là động lực để con chăm chỉ làm việc và cố gắng cống hiến những gì tốt đẹp nhất".

Trần Tiểu Vy mua nhà mặt phố tặng bố mẹ: Hành trình báo hiếu đầy ý nghĩa - Ảnh 13.Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng

GĐXH - Hiện cô có cuộc sống hạnh phúc cùng chồng và các con tại Hà Nội. Nơi ở của nữ BTV luôn khiến mọi người tò mò nhưng cô rất khiêm nhường, hiếm khi chia sẻ.


Phương Nghi (t/h)
Xem nhiều

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

GĐXH – Theo tín ngưỡng dân gian, ngày Rằm tháng 7 còn gọi là ngày “Xá tội vong nhân”. Ngoài việc cúng Rằm, nhiều gia đình còn thực hiện nghi lễ cúng ‘cô hồn’. Năm 2025 nên cúng vào ngày, giờ nào, và thực hiện ở đâu mới đúng? Dưới đây là chia sẻ từ chuyên gia.

Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng

Giọng đọc tại A80 có bố nổi danh 'Nhân tài đất Việt', sống trong căn nhà giản dị mà ấm cúng

Hạn chót cúng 'cô hồn' Rằm tháng 7 giờ nào để không trễ, cúng muộn quá vong linh có thụ hưởng được không?

Hạn chót cúng 'cô hồn' Rằm tháng 7 giờ nào để không trễ, cúng muộn quá vong linh có thụ hưởng được không?

Khung giờ đẹp thắp hương và điều khác biệt nên làm ngày Rằm tháng 7 âm lịch để tăng phúc khí, tài lộc

Khung giờ đẹp thắp hương và điều khác biệt nên làm ngày Rằm tháng 7 âm lịch để tăng phúc khí, tài lộc

Cúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhất

Cúng Rằm tháng 7 nhất định phải có các lễ vật sau, văn khấn đầy đủ và chuẩn nhất

Top