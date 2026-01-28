Khởi tố người thu mua, bán heo nhiễm dịch tả lợn châu Phi ở Đồng Nai
Sau khi thu mua heo chết do dịch với giá 10.000 - 25.000 đồng/kg, Lê Thị Bích Phượng mổ rồi bán cho nhiều khách với giá 70.000 - 85.000 đồng/kg để kiếm lời.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thị Bích Phượng (SN 1983, ngụ xã Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.
Theo Công an tỉnh Đồng Nai, từ tháng 1/2024 đến tháng 12/2024, Lê Thị Bích Phượng đã thu mua heo chết do mắc dịch tả lợn châu Phi tại địa bàn các huyện Định Quán và Thống Nhất (cũ), với tổng khối lượng lớn.
Số thịt heo chết được Phượng mua với giá từ 10.000 đồng/kg đến 25.000 đồng/kg. Sau đó, người này mang về nhà mổ, phân chia thành các loại thịt như ba rọi, nạc… rồi bán lại cho nhiều khách hàng trên địa bàn Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) với giá từ 70.000 đồng/kg đến 85.000 đồng/kg để kiếm lời.
Để bảo quản số lượng lớn heo chết do dịch bệnh, Phượng đã mua tủ đông, thùng đá và container lạnh làm kho chứa, phục vụ việc tiêu thụ ra thị trường. Hành vi này sau đó bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
Căn cứ thông báo của Chi cục Thú y vùng VI, các mẫu thịt heo gửi xét nghiệm đều phát hiện vi rút dịch tả lợn châu Phi.
Bản kết luận giám định tư pháp của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai cũng xác định, các mẫu thịt có mang mầm bệnh dịch tả lợn châu Phi, thuộc danh mục bệnh động vật trên cạn phải công bố dịch.
Hồi tháng 10/2025, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Văn Phòng (60 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hưng, Phú Thọ) về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện cơ sở giết mổ của Phan Văn Phòng có dấu hiệu nghi vấn giết mổ, trữ đông số lượng lớn thịt heo nghi nhiễm bệnh để tiêu thụ ra thị trường.
Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra cơ sở giết mổ của Phòng tại xã Vĩnh Hưng.
Tại hiện trường, công an phát hiện nhiều khối thịt, da heo có dấu hiệu biến đổi màu sắc, mẩn đỏ, được cất trữ tại năm kho lạnh với gần 38 tấn.
Kết quả giám định của cơ quan chức năng xác định các mẫu bệnh phẩm thu giữ tại kho đông lạnh đều dương tính với vi rút gây bệnh dịch tả heo châu Phi.
Ngày 28/1, liên quan vụ án này, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố, bắt giam đồng phạm của của Phòng là Phan Văn Trường (36 tuổi, ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ).
