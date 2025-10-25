Bóc trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi mua bán pháo hoa qua mạng xã hội

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá vụ lừa đảo tinh vi, bắt giữ đối tượng Trần Thế Khoa (SN 1996, trú xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Thế Khoa. Ảnh: CAHT.

Theo điều tra, ngày 16/9, anh H.Đ.Q. (SN 1986, trú phường Sông Trí, Hà Tĩnh) lên mạng xã hội tìm mua pháo hoa quốc phòng. Lúc này, một tài khoản Zalo có tên “Hoàng An Mobile”, do Trần Thế Khoa sử dụng, đã liên hệ tự xưng là đại lý pháo hoa quốc phòng ở Hà Nội, có thể chuyển hàng về Hà Tĩnh.

Khoa chào bán 10 thùng pháo hoa giàn phun viên 2025 với giá 104,4 triệu đồng, rẻ hơn thị trường, khiến anh Q. tin tưởng đặt mua. Để tạo lòng tin, Khoa lên mạng tìm thấy cửa hàng pháo hoa số 15 ở xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) do anh N.B.N. (SN 1981) làm chủ, rồi gọi điện giả vờ hỏi mua số hàng tương tự, nói sẽ nhờ “người nhà” đến lấy trước và thanh toán sau.

Khoa sau đó yêu cầu anh Q. đến cửa hàng trên để nhận pháo và chuyển tiền vào tài khoản 0568294900 (Ngân hàng VIETBANK, tên chủ tài khoản: Hoan Trong An). Khi nhận được tiền, đối tượng lập tức tắt điện thoại, khóa Zalo, cắt liên lạc với cả anh Q. và chủ cửa hàng, chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Hà Tĩnh vào cuộc, truy xét và bắt giữ Trần Thế Khoa khi đang lẩn trốn tại Hà Nội.

Bước đầu, Khoa khai nhận đã thực hiện hành vi lừa đảo với hơn 30 nạn nhân trên khắp cả nước, chiếm đoạt hàng tỷ đồng bằng thủ đoạn tương tự như giả danh đại lý pháo hoa, lợi dụng uy tín của cửa hàng thật, yêu cầu chuyển tiền trước rồi chiếm đoạt.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi mua hàng qua mạng, nhất là các mặt hàng nhạy cảm, có giá trị cao; không chuyển tiền trước cho người bán chưa rõ danh tính và nên kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thống trước khi giao dịch.