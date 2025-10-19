Những thủ đoạn lừa đảo, tống tiền online người dân cần biết để không mất tiền oan
GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về hai thủ đoạn lừa đảo trực tuyến đang diễn ra hết sức tinh vi, đó là bẫy tuyển dụng ảo nhắm vào tâm lý tìm kiếm "việc nhẹ, lương cao" và "chat sex" để tống tiền của người dùng mạng xã hội để chiếm đoạt tài sản...
Sập bẫy tuyển dụng 'ảo', mất trắng hàng trăm triệu đồng
Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, thủ đoạn lừa đảo tinh vi thời gian qua đang được các đối tượng sử dụng đó là mạo danh các ngân hàng lớn để đăng tin tuyển dụng nhân sự online, sau đó yêu cầu người tìm việc đóng tiền tham gia các "dự án ảo" để chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, các đối tượng lừa đảo sẽ chủ động gửi email hoặc liên hệ qua mạng xã hội với nạn nhân, mời tham gia phỏng vấn và làm bài kiểm tra trực tuyến. Sau khi tạo được lòng tin, chúng sẽ giới thiệu về các "dự án quỹ" của ngân hàng và đưa ra yêu cầu bắt buộc rằng người tìm việc phải chuyển tiền đặt lệnh hoặc ký quỹ để được thông qua vòng sơ tuyển, hoặc để được nhận vào làm việc chính thức.
Khi nạn nhân sập bẫy và chuyển tiền, hệ thống sẽ ngay lập tức báo lỗi, chặn truy cập hoặc không cho phép rút tiền, khiến nạn nhân mất trắng toàn bộ số tiền đã chuyển.
Sự nguy hiểm của chiêu trò này đã được chứng minh qua vụ việc mới xảy ra. Ngày 07/10/2025 vừa qua, Công an phường Việt Hưng (Hà Nội) đã tiếp nhận trình báo của chị N. về việc bị lừa đảo chiếm đoạt 255 triệu đồng. Chị N. cũng nhận được email tuyển dụng, tham gia phỏng vấn online và bị dụ dỗ chuyển tiền ký quỹ cho một "dự án quỹ" không có thật của ngân hàng.
Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác. Đối với các lời mời tuyển dụng online, người dân tuyệt đối không được chuyển bất kỳ khoản tiền nào dưới mọi hình thức. Thay vào đó, hãy luôn kiểm tra chéo thông tin trên website hoặc qua đường dây nóng chính thức của công ty đó.
Bẫy 'chat sex' và tống tiền
Song song với thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng, Công an TP Hà Nội cũng đặc biệt cảnh báo về chiêu trò "chat sex" để tống tiền đang bùng phát trở lại trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook và Telegram.
Thủ đoạn của các đối tượng này là lập các tài khoản ảo, sử dụng hình ảnh của những phụ nữ trẻ đẹp, ăn mặc gợi cảm để chủ động nhắn tin, làm quen và gạ gẫm người dùng "chat sex".
Trong quá trình nạn nhân thực hiện cuộc gọi video, các đối tượng sẽ bí mật quay lại toàn bộ màn hình, ghi lại những hình ảnh, video nhạy cảm. Ngay sau đó, chúng sẽ dùng chính những nội dung này để quay sang uy hiếp, đe dọa và yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền.
Chúng thường đe dọa sẽ phát tán toàn bộ video, hình ảnh này cho bạn bè, người thân, đồng nghiệp có trong danh bạ của nạn nhân nếu không nhận được tiền.
Cơ quan công an cho biết, trên thực tế, nhiều nạn nhân vì quá lo sợ, ảnh hưởng đến danh dự và uy tín cá nhân nên đã âm thầm chuyển hàng chục triệu đồng cho các đối tượng mà không dám đến trình báo.
Đối với thủ đoạn dụ dỗ "chat sex", người dân tuyệt đối không kết bạn, không trò chuyện với người lạ có dấu hiệu mời gọi nhạy cảm. Trong trường hợp bị đe dọa và tống tiền, nạn nhân tuyệt đối không được chuyển tiền.
Thay vào đó, hãy bình tĩnh và đến ngay Cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đừng vì vài phút tò mò mà đánh đổi bằng tiền bạc, danh dự và uy tín của bản thân.
