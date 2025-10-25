Ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi nhắm vào người cao tuổi

Công an phường Vinh Lộc (Nghệ An) vừa ngăn chặn vụ lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân với thủ đoạn mạo danh cán bộ quân đội và đặt hàng qua mạng.

Ông H. trình bày sự việc tại cơ quan công an (ảnh: CANA).

Trước đó, ông Nguyễn Văn H. (70 tuổi, trú tại khối 7, phường Vinh Lộc) nhận được cuộc gọi Zalo của một người tự xưng là cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, đặt mua số lượng lớn giường sắt hai tầng.

Do không đủ hàng, ông H. được đối tượng "giới thiệu" một đại lý khác để mua giúp. Ông H. đồng ý và làm trung gian đặt hàng với số tiền cọc là 136.800.000 đồng. Sau đó, đối tượng chỉnh sửa ảnh chuyển tiền và thông báo là ông H. cung cấp sai thông tin dẫn đến hợp đồng giữa 2 bên không hoàn thành. Đồng thời, yêu cầu ông H. đền bù một nửa số tiền cọc nêu trên nếu không sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đối tượng giả mạo biên lai chuyển tiền thành công và phiếu chi để lừa đảo (ảnh: CANA).

Nghi ngờ bị lừa, ông H. đến Công an phường Vinh Lộc trình báo. Qua xác minh và làm rõ, đây là thủ đoạn lừa đảo có kịch bản tinh vi, đánh vào tâm lý cả tin và lo sợ của người dân, đặc biệt là người cao tuổi.

Công an phường Vinh Lộc khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với các đơn đặt hàng giá trị lớn từ người lạ; không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác thực danh tính, đặc biệt với các giao dịch qua mạng xã hội. Người dân cần trực tiếp liên hệ đơn vị đặt hàng hoặc đến cơ quan công an khi có dấu hiệu nghi ngờ để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.