Vietcombank cảnh báo nóng thủ đoạn lừa đảo mới nhằm chiếm đoạt thông tin thẻ khiến khách hàng mất sạch tiền trong tài khoản sau ít phút
GĐXH - Vietcombank ghi nhận trường hợp khách hàng phản ánh mất tiền trong tài khoản sau khi nhận thẻ mới do có người mạo danh ngân hàng tiếp cận.
Vietcombank cảnh báo thủ đoạn lừa đảo giả danh nhân viên ngân hàng
Ngày 20/10/2025, Vietcombank ghi nhận trường hợp khách hàng phản ánh mất tiền trong tài khoản sau khi nhận thẻ mới do có người mạo danh ngân hàng tiếp cận.
Qua kiểm tra và xác minh, Vietcombank xác định đây là vụ việc khách hàng bị các đối tượng dẫn dụ theo kịch bản lừa đảo để chiếm đoạt thông tin thẻ và mã OTP nhằm chiếm đoạt tiền. Trước khi sự việc xảy ra, khách hàng đã bị đối tượng lừa đảo liên hệ nhiều lần, giả danh nhân viên Vietcombank để hướng dẫn mở thẻ và cung cấp mã OTP. Đối tượng đã lợi dụng tâm lý tin tưởng của khách hàng và mong muốn sử dụng một hạng thẻ cao cấp hơn để hướng dẫn kích hoạt, sử dụng thẻ và chiếm đoạt thông tin giao dịch.
Được biết, trước khi sự việc xảy ra, khách hàng đã bị đối tượng lừa đảo liên hệ nhiều lần, giả danh nhân viên Vietcombank để hướng dẫn mở thẻ và cung cấp mã OTP. Đối tượng đã lợi dụng tâm lý tin tưởng của khách hàng và mong muốn sử dụng một hạng thẻ cao cấp hơn để hướng dẫn kích hoạt, sử dụng thẻ và chiếm đoạt thông tin giao dịch.
Vietcombank khẳng định, hệ thống công nghệ, quy trình bảo mật và vận hành chuyển phát thẻ của Vietcombank hoàn toàn an toàn, bảo mật. Hoạt động của Vietcombank luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Ngân hàng nhà nước và Tổ chức thẻ Quốc tế. Các giao dịch trong vụ việc đều được thực hiện hợp lệ, có xác thực bằng OTP do chính khách hàng cung cấp.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Vietcombank đã phối hợp với các đơn vị liên quan để khóa thẻ, tra soát giao dịch và hỗ trợ khách hàng. Vietcombank đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng cũng như của Vietcombank.
Có thể thấy, việc lừa đảo qua các nền tảng mạng xã hội đang diễn ra ngày càng nhiều với các chiêu thức tinh vi và liên tục thay đổi nhằm lấy được mã xác thực (OTP) để thực hiện chiếm đoạt tiền của khách hàng. Thời gian gần đây, các đối tượng tập trung vào kịch bản dẫn dụ khách hàng phát hành thẻ cao cấp nhằm hưởng chính sách ưu đãi, quyền lợi hấp dẫn với kịch bản phổ biến như sau:
Đối tượng lấy thông tin số điện thoại từ các nguồn mua bán data trên mạng xã hội, hoặc các hội nhóm;
Giả danh nhân viên ngân hàng để tiếp cận khách hàng, dẫn dụ mời chào để đạt điều kiện có được tấm thẻ cao cấp và hưởng ưu đãi quyền lợi hấp dẫn, kịch bản gồm: phát hành thẻ Debit quốc tế; nộp tiền để duy trì số dư tài khoản; chi tiêu bằng thẻ Debit để đạt doanh số cao và đủ điều kiện đạt tiêu chuẩn cấp thẻ cao cấp nhiều ưu đãi;
Khách hàng sau khi thực hiện theo các chuỗi kịch bản của đối tượng lừa đảo đã bị thao túng tâm lý để lộ thông tin cá nhân (số dư tài khoản, ngày phát hành thẻ, ngày nhận thẻ, thông tin thẻ, OTP….), sau đó, bị các đối tượng chiếm đoạt tiền.
Đây là hình thức giả mạo phổ biến mà Vietcombank và nhiều ngân hàng đã thường xuyên cảnh báo trên các kênh truyền thông đại chúng, kênh truyền thông của ngân hàng, cũng như gửi thông tin cảnh báo trực tiếp tới khách hàng qua nhiều hình thức như bằng tin nhắn OTT, email.
Vietcombank tiếp tục khuyến cáo khách hàng
- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ, mã OTP, mã CVV hay đường link đăng nhập Internet Banking cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng.
- Không truy cập vào các đường link lạ, không thực hiện thao tác kích hoạt hoặc xác nhận giao dịch theo hướng dẫn từ người không rõ danh tính.
- Khi có nghi ngờ lừa đảo, khách hàng cần ngay lập tức gọi đến tổng đài 1900 545413 hoặc liên hệ trực tiếp điểm giao dịch của Vietcombank gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.
Vietcombank cam kết đồng hành cùng các cơ quan chức năng, các tổ chức thanh toán trung gian để ngăn chặn, xử lý các hành vi lừa đảo công nghệ cao, bảo vệ an toàn cho tài sản và dữ liệu của khách hàng.
Vietcombank khuyến nghị khách hàng hợp tác, chia sẻ thông tin với ngân hàng để được hỗ trợ xử lý sự cố. Những cá nhân, trang tin đăng tải thông tin không đầy đủ, chưa kiểm chứng, có tính quy chụp chủ quan làm ảnh hưởng đến uy tín, danh tiếng của Vietcombank sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Trước đó, Vietcombank đã thường xuyên cảnh báo những hình thức giả mạo phổ biến trên các kênh truyền thông đại chúng, kênh truyền thông của ngân hàng, cũng như gửi thông tin cảnh báo trực tiếp tới khách hàng qua nhiều hình thức như bằng tin nhắn OTT, email.
