Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở khu vực nội thành Hà Nội

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu vẫn phát triển trên khu vực các phường/xã của thành phố Hà Nội: Phú Cát, Xuân Mai, Trần Phú, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Nam Phù, Hồng Vân, Phú Diễn, Xuân Phương, Từ Liêm. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Trận mưa lớn ngày 27/8 gây ngập nhiều tuyến phố ở Hà Nội. Ảnh: Quang Hùng

Từ nay đến 3 giờ tới, các khu vực nói trên có mưa rào và có thể có dông, sau đó lan sang các phường/xã lân cận: Phúc Sơn, Hương Sơn, Vân Đình, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy... Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh.

Từ đêm 20/8 đến ngày 27/8, Hà Nội liên tiếp xuất hiện các đợt mưa lớn trên diện rộng, có thời điểm mưa kéo dài nhiều giờ, lượng mưa tại một số khu vực vượt 100mm. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước đô thị cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiều khu vực từng thường xuyên ngập úng sau mưa, nay không tái diễn tình trạng ngập sâu, kéo dài như trước.

Báo cáo của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội cho thấy, từ đêm 20/8 đến ngày 24/8, Hà Nội trải qua một đợt mưa diện rộng kéo dài, trong đó nhiều thời điểm xuất hiện mưa vừa, mưa to kèm dông. Lượng mưa ghi nhận tại nhiều khu vực ở mức cao như Hai Bà Trưng có lúc lên đến 146,5mm, Yên Sở - 138,1mm, Mỹ Đức - 136,6mm, Tây Mỗ - 107,5mm, Phú Thượng - 104mm. Dù lượng mưa lớn, đến ngày 21/8, hệ thống thoát nước đô thị chưa ghi nhận điểm úng ngập; các tuyến phố cơ bản duy trì giao thông bình thường.

Ngày 27/8, Hà Nội tiếp tục hứng chịu một đợt mưa lớn do ảnh hưởng của mây đối lưu, gây mưa rào và dông trên diện rộng. Theo báo cáo nhanh của Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, lượng mưa trong đợt này rất lớn, tập trung tại một số khu vực như phường Láng - 165mm, Tây Mỗ - 139,1mm, Đại Mỗ - 120mm, Xuân Đỉnh - 106,6mm, Cầu Giấy - 105,2mm.

Qua công tác kiểm tra của công ty cho thấy, sau mưa lớn, trên địa bàn thành phố xuất hiện 8 điểm úng ngập, đọng nước thuộc phạm vi quản lý, gồm: khu vực Hoa Bằng; khu vực ngã ba 246 đường Mỹ Đình; phố Nguyễn Gia Bồng; phố Ngọc Lâm; phố Phú Xá; phố Trần Bình; phố Đinh Tiên Hoàng; và tuyến Võ Chí Công. Các đơn vị thoát nước đã tổ chức ứng trực, vận hành trạm bơm, khơi thông dòng chảy, hỗ trợ tiêu thoát nước tại các khu vực phát sinh úng ngập.

Trước diễn biến mưa lớn, các lực lượng chức năng đã chủ động tổ chức ứng trực, theo dõi sát tình hình mưa và mực nước tại các điểm xung yếu. Tại khu vực nội thành, công tác vớt rác, khơi thông cống rãnh, dòng chảy được thực hiện kịp thời nhằm hỗ trợ quá trình tiêu thoát nước. Hệ thống trạm bơm và hồ điều hòa được vận hành nhằm bảo đảm khả năng tiêu úng nhanh sau khi mưa giảm.

Trước mùa mưa 2026, Hà Nội đã xác định úng ngập là một trong 5 điểm nghẽn cần tập trung giải quyết, từ đó triển khai nhiều dự án thoát nước khẩn cấp nhằm chủ động ứng phó. Thành phố đã đầu tư xây dựng 10 dự án công trình khẩn cấp, trong đó 5 dự án về hệ thống thoát nước và 5 dự án hồ điều hòa, đưa vào vận hành trước khi bước vào cao điểm mùa mưa.