CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao?

Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ trong điều kiện thời tiết khô ráo được quy định theo từng dải tốc độ.

Cụ thể, khi xe chạy với tốc độ 60 km/h, khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 35 m. Khi chạy với tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h, khoảng cách tối thiểu là 55 m. Với tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h, khoảng cách tối thiểu là 70 m. Khi xe chạy với tốc độ trên 100 km/h đến 120 km/h, khoảng cách tối thiểu phải duy trì là 100 m.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế ô tô vi phạm quy định về khoảng cách an toàn có thể bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, mức xử phạt tăng lên 20 - 22 triệu đồng và bị trừ tới 10 điểm giấy phép lái xe.