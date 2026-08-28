CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao?

Thứ sáu, 19:09 28/08/2026 | Thời sự
Nhật Tân
Nhật Tân
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GĐXH - Sau khi Cục CSGT bắt đầu xử lý vi phạm “không giữ khoảng cách an toàn trên đường cao tốc” từ ngày 27/8, tình hình giao thông trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ có nhiều thời điểm khá thông thoáng. Tuy nhiên, vào giờ cao điểm, khi lưu lượng phương tiện tăng và trời xuất hiện mưa lớn, vẫn ghi nhận tình trạng một số xe chạy sát nhau, chuyển làn liên tục, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao? - Ảnh 1.

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ trong chiều 28/8, giao thông nhìn chung thông thoáng, các phương tiện di chuyển ổn định.

CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao? - Ảnh 2.

Khoảng 14h, phần lớn phương tiện lưu thông trên tuyến giữ khoảng cách tương đối an toàn với xe phía trước.

CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao? - Ảnh 3.

Khoảng 15h, tại nút giao Liêm Sơn, cạnh Km242, xã Thanh Bình, tỉnh Ninh Bình, lượng phương tiện lưu thông thưa, khoảng cách giữa các xe khá xa.

CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao? - Ảnh 4.

Các phương tiện lưu thông thuận lợi.

CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao? - Ảnh 5.

Từ khoảng 16h12, lượng phương tiện trên tuyến bắt đầu tăng, các xe di chuyển với mật độ dày hơn.

CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao? - Ảnh 6.

Tại khu vực Km250, thời điểm phóng viên ghi nhận xuất hiện những thời điểm các phương tiện chạy khá sát nhau.

CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao? - Ảnh 7.

Một số phương tiện chuyển làn khi lưu lượng xe tăng, đòi hỏi tài xế phải quan sát kỹ và duy trì khoảng cách phù hợp.

CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao? - Ảnh 8.

Mưa lớn xuất hiện trên tuyến vào cuối giờ chiều khiến mặt đường trơn, khoảng cách an toàn giữa các phương tiện càng trở nên quan trọng.

CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao? - Ảnh 9.

Khi chạy tốc độ cao, việc duy trì khoảng cách với xe phía trước giúp tài xế có thêm thời gian xử lý nếu xuất hiện tình huống bất ngờ.

CSGT xử lý lỗi không giữ khoảng cách, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ ra sao? - Ảnh 10.

Theo CSGT cho biết, mục tiêu của việc xử lý vi phạm không phải xử phạt thật nhiều mà nhằm cảnh báo, phòng ngừa tai nạn và hình thành thói quen lái xe an toàn trên cao tốc.

Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải, khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông trên đường bộ trong điều kiện thời tiết khô ráo được quy định theo từng dải tốc độ.

Cụ thể, khi xe chạy với tốc độ 60 km/h, khoảng cách tối thiểu với xe phía trước là 35 m. Khi chạy với tốc độ trên 60 km/h đến 80 km/h, khoảng cách tối thiểu là 55 m. Với tốc độ trên 80 km/h đến 100 km/h, khoảng cách tối thiểu là 70 m. Khi xe chạy với tốc độ trên 100 km/h đến 120 km/h, khoảng cách tối thiểu phải duy trì là 100 m.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế ô tô vi phạm quy định về khoảng cách an toàn có thể bị phạt tiền từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Trường hợp hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, mức xử phạt tăng lên 20 - 22 triệu đồng và bị trừ tới 10 điểm giấy phép lái xe.

Video tình hình giao thông tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ chiều ngày 28/8:


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