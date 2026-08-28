Chuẩn bị cúng Rằm thì có khách đến bán 5 chỉ vàng, chủ tiệm ở Hà Tĩnh từ chối, chuyện không ngờ phía sau

Câu chuyện một chủ tiệm vàng ở xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh từ chối mua 5 chỉ vàng của đôi vợ chồng già, kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo đã nhận được sự quan tâm của dư luận.

Sáng 28/8, chia sẻ trên báo Dân trí, chị Bùi Thị Sen, chủ tiệm vàng đã chia sẻ lại câu chuyện. Người phụ nữ nhớ lại, vào khoảng 12 giờ ngày 26/8, chị đang chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng 7 dưới bếp còn chồng chị trông coi tiệm vàng của gia đình.

Lúc này, vợ chồng ông N.T.T. (76 tuổi, trú xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) đến tiệm bán 5 chỉ vàng. Chồng chị Sen lập tức gọi vợ lên hỗ trợ vì nhận thấy đôi vợ chồng lớn tuổi có biểu hiện lo lắng, hốt hoảng.

Khi nữ chủ tiệm gặng hỏi lý do bán vàng, ông T. ban đầu không chịu nói và cũng không cho vợ mình tiết lộ. Tuy nhiên, vợ chồng chị Sen vẫn kiên trì trò chuyện, thuyết phục ông bà. Người phụ nữ nói thời gian qua có nhiều hình thức mạo danh, lừa đảo qua mạng, nếu ông bà có vấn đề gì cứ chia sẻ, vợ chồng chị sẽ hỗ trợ.

Một lúc sau, vợ chồng ông T. mới tiết lộ việc có một người gọi điện, tự xưng là Trưởng Công an xã Yên Hòa, nói rằng ông bị kẻ xấu mạo danh mở tài khoản ở Hà Nội, trong tài khoản có gần 70 triệu đồng liên quan đến một vụ việc trái pháp luật. Đối tượng yêu cầu ông T. chuyển số tiền trên để phục vụ xác minh. Do đó, vợ chồng ông T. mang 5 chỉ vàng đi bán để có tiền nộp cho người này.

Chị Sen đưa vợ chồng ông T. đến Công an xã Thiên Cầm. Tại đây, ông bà đã được cán bộ tuyên truyền, giải thích để nhận diện thủ đoạn lừa đảo. (Ảnh: Công an xã Thiên Cầm)

Theo lời kể, đối tượng yêu cầu ông T. bán vàng xong phải chuyển tiền và về nhà đóng cửa, tuyệt đối không kể với bất kỳ ai. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, vợ chồng chị Sen khuyên ông bà ngừng giao dịch song ông T. không đồng ý vì sợ nếu không chuyển tiền sẽ bị công an bắt. Sau đó, vợ chồng chị Sen đưa cả 2 ông bà đến trụ sở Công an xã Thiên Cầm.

Báo Phụ nữ Việt Nam thông tin thêm, qua làm việc, Công an xã Thiên Cầm đã tuyên truyền, giải thích để ông T. và gia đình nhận diện thủ đoạn giả danh cán bộ Công an để lừa đảo. Công an xã Thiên Cầm cũng biểu dương, cảm ơn gia đình chị Sen vì tinh thần cảnh giác và chủ động phối hợp với lực lượng Công an, kịp thời bảo vệ tài sản của khách hàng.

Qua vụ việc trên, Công an xã Thiên Cầm khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi tự xưng cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… thông báo liên quan đến các vụ án, vụ việc và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền để “xác minh”, “phục vụ điều tra”.

Người dân cần lưu ý, Cơ quan Công an không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản cá nhân qua điện thoại để phục vụ công tác điều tra. Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân, không làm theo hướng dẫn của đối tượng và không chuyển tiền. Thay vào đó, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý.