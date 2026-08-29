Tin sáng 29/8: Cục CSGT lên tiếng về các tình huống không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc; Một dịch vụ được miễn phí 100% cho người dân Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Tin sáng 28/8: Ghép 8.100 lá cờ Tổ quốc tạo hình bản đồ, lập kỷ lục Việt Nam; Hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT thủ khoa khối D01 ở Bắc Ninh GĐXH - Mô hình bản đồ Việt Nam cao 8m, rộng 4m do các tầng lớp nhân dân ở Quảng Ngãi ghép từ 8.100 lá cờ Tổ quốc được đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam; Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh đã quyết định hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT của thí sinh H.P.N (thủ khoa khối D01 của tỉnh Bắc Ninh).

Cục CSGT lên tiếng về các tình huống không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

Một tài xế xe khách không giữ khoảng cách an toàn với ô tô con đi phía trước cùng làn đường, vừa bị Đội 3 Cục CSGT xử phạt (Ảnh: Cục CSGT cung cấp).





Thông tin trên VOV.vn, lực lượng chức năng đã tăng cường xử lý lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Theo quy định, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường, nếu phương tiện chạy với tốc độ trên 60km/h thì phải duy trì khoảng cách tối thiểu với xe chạy liền trước. Với trường hợp chạy trên 60km/h đến 80km/h, khoảng cách tối thiểu là 55m.

Theo Nghị định 168/2024, người điều khiển ô tô không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi lưu thông trên đường cao tốc bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu hành vi không giữ khoảng cách an toàn gây tai nạn giao thông, tài xế bị phạt 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe. Thông tin này khiến nhiều độc giả đặt câu hỏi về cách xử lý trong những tình huống thực tế khi lưu thông trên cao tốc.

Trao đổi với VOV, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, khi lập biên bản xử phạt, lực lượng CSGT sẽ sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để xác định phương tiện có vi phạm hay không, trong đó có camera giám sát, biển báo hiệu giao thông và các căn cứ liên quan. Đáng chú ý, quy định xử phạt áp dụng đối với hành vi không tuân thủ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước khi các phương tiện đang lưu thông trên cùng một làn đường.

"Đối với các trường hợp phương tiện di chuyển như chuyển làn, gặp sự cố bắt buộc phải phanh gấp hay tắc đường... làm giảm khoảng an toàn giữa các xe thay đổi đột ngột, bất ngờ thì sẽ không bị tính là vi phạm", đại diện Cục CSGT giải thích.

Một dịch vụ được miễn phí 100% cho tất cả người dân Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9

Hà Nội Metro miễn vé trên 2 tuyến đường sắt đô thị dịp Quốc khánh. Ảnh: Hanoi Metro.

Theo thông tin từ báo Hà Nội Mới, nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và du khách trong dịp Quốc khánh 2/9, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) sẽ miễn 100% giá vé lượt trên hai tuyến đường sắt đô thị đang khai thác, gồm tuyến 2A Cát Linh - Hà Đông và tuyến 3.1 Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao).

Chương trình được thực hiện trong 5 ngày, từ 29-8 đến hết 2-9-2026. Hành khách được phát vé lượt miễn phí tại quầy vé hoặc sử dụng các hình thức vé điện tử, thẻ ngân hàng, ví điện tử, Tap&Go... Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% giá vé lượt.

Trong thời gian này, cả hai tuyến hoạt động từ 5h30 đến 22h, với giãn cách chạy tàu 10 phút/chuyến, tạo điều kiện để người dân và du khách sử dụng metro trong suốt kỳ nghỉ lễ. Các đối tượng ưu tiên theo quy định hiện hành, như người cao tuổi, người sử dụng vé tháng, thẻ ưu tiên, tiếp tục thực hiện thủ tục theo quy định khi tham gia dịch vụ.

Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút/ngày khi 'đèn đỏ' bị phạt tới 40 triệu đồng

Lao động trong lĩnh vực dệt may. (Ảnh: TTXVN)

VTC News thông tin, Chính phủ ban hành Nghị định 283/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực từ ngày 10/9).

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định là quy định cụ thể mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới.

Cụ thể, người sử dụng lao động không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian hành kinh có thể bị phạt 10-20 triệu đồng, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Ngoài tiền phạt, người sử dụng lao động còn bị buộc trả tiền lương cho lao động nữ tương ứng với thời gian họ không được nghỉ theo quy định.

Mức phạt trên áp dụng đối với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt bằng 2 lần, tương đương 20-40 triệu đồng.

Cùng mức phạt 10-20 triệu đồng đối với cá nhân, người sử dụng lao động không cho lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi nghỉ 60 phút mỗi ngày cũng bị xử phạt, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động cũng phải trả tiền lương tương ứng với thời gian người lao động không được nghỉ.

Quy định còn xử phạt người sử dụng lao động nếu bố trí người lao động mang thai từ tháng thứ 7, hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa.

Với người đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người sử dụng lao động cũng không được bố trí làm thêm giờ, làm việc ban đêm hoặc đi công tác xa nếu chưa được người lao động đồng ý.

Người sử dụng lao động còn có thể bị phạt nếu không chuyển công việc hoặc giảm giờ làm theo quy định đối với lao động nữ mang thai làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản và nuôi con, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác.

Mức phạt 10-20 triệu đồng đối với cá nhân cũng được áp dụng khi người sử dụng lao động xử lý kỷ luật lao động đối với lao động nữ đang mang thai, nghỉ thai sản hoặc người lao động đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Tin mới nhất thời tiết cả nước 5 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHFM)

Thông tin trên VTC News, theo dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại Bắc Bộ, từ 29-31/8, trời mưa nhiều nhưng chủ yếu là những trận mưa dông gián đoạn đan xen cùng nắng nhẹ trong ngày.

Ngày 1-2/9, thời tiết ổn định hơn, mưa giảm, thời tiết chủ đạo là nắng, nhiệt độ ban ngày dao động 31-34°C, có nơi trên 34°C.

Ở Bắc Trung Bộ (từ Thanh Hoá đến Hà Tĩnh), tình trạng mưa nhiều sẽ kéo dài trong 4 ngày đầu kỳ nghỉ lễ (29/8-1/9) nhưng cũng là những cơn mưa ngắt quãng. Từ 2/9, mưa ở khu vực này giảm.

Quảng Trị, TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ sẽ là khu vực có thời tiết ổn định nhất trong kỳ nghỉ lễ. Thời tiết phổ biến ít mưa, ngày có nắng. Trong đó, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk trong hai ngày 29-30/8 còn xảy ra tình trạng nắng nóng, nền nhiệt phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C.

Cũng trong kỳ nghỉ lễ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ban ngày trời có nắng. Chiều tối và tối sẽ là khoảng thời gian hay xảy ra mưa dông.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, mưa rào và dông còn duy trì ở Hà Nội trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (ngày 30/8). Nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên mức 34°C, thấp nhất phổ biến 27°C.

Trong hai ngày tiếp theo của kỳ nghỉ lễ (31/8-1/9), khu vực này còn xuất hiện mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất ngày giảm về ngưỡng 30-32°C, thấp nhất 24-25°C.

Ngày Quốc khánh 2/9, thời tiết Hà Nội ổn định hơn, trời có mây, không mưa, nhiệt độ cao nhất 33°C, nhiệt độ thấp nhất 24°C.

Hình thái thời tiết có mây, không mưa còn duy trì ở Hà Nội trong 4 ngày cuối thời kỳ dự báo (từ 3-6/9) với nhiệt độ cao nhất dao động 31-32°C, thấp nhất 34°C.

Công an thông báo tới tất cả người dân nhận tin nhắn Zalo, Messenger, SMS... có nội dung sau

Người dân được khuyến cáo cảnh giác trước thủ đoạn giả mạo thông báo phạt nguội qua tin nhắn chứa đường link lạ. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ)





Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng giả danh lực lượng Cảnh sát giao thông, cơ quan chức năng để gửi tin nhắn thông báo vi phạm giao thông, phạt nguội đang có dấu hiệu gia tăng.

Trước thực trạng trên, Công an tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng. Nhiều hình thức tuyên truyền được triển khai như phát tờ rơi, tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, phát thanh trên hệ thống truyền thanh cơ sở và lồng ghép nội dung cảnh báo tại các cuộc họp tổ dân phố.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác đối với các tin nhắn, cuộc gọi hoặc thông báo liên quan đến vi phạm giao thông được gửi qua SMS, Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội khác. Tuyệt đối không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho các website, ứng dụng chưa được xác thực.

Bến xe Hà Nội đáp ứng đủ phương tiện phục vụ dịp nghỉ lễ

Theo VTV.vn, từ chiều tối 28/8, lượng khách dồn về các bến xe ở Hà Nội tăng cao khi chính thức bước vào kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 dài 5 ngày. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đơn vị quản lý bến xe đã lên phương án tổ chức điều hành vận tải phù hợp với từng thời điểm.

Vào những ngày cao điểm như 28, 29/8 và 2-3/9 lượng khách đến bến xe Giáp Bát, Mỹ Đình có thể lên tới từ 15.000 đến 20.000 lượt mỗi ngày. Đặc biệt với những tuyến ngắn và có điểm du lịch như Thanh Hóa, Nghệ An, lượng khách dự báo sẽ tăng đột biến.

Để đảm bảo đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, công ty Cổ phần bến xe Hà Nội đã chuẩn bị cho mỗi bến 200 xe dự phòng. Khi lượng phương tiện chạy theo biểu đồ hàng ngày không đủ sức đáp ứng, số xe dự phòng sẽ được huy động để giải tỏa hành khách. Khi kỳ nghỉ kết thúc, lượng người trở lại thủ đô tăng cao, phương án hạn chế ùn ứ hành khách trong bến cũng đã được tính đến.

Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đổi bản mới trước thềm 2/9

Ảnh: NSX





Thông tin trên Đời sống và Pháp luật, ngay sau khi ghi nhận những phản hồi từ các suất chiếu sớm, nhà sản xuất Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh đã thông báo chính thức về việc thay đổi bản phim đang trình chiếu tại rạp. Với tinh thần cầu thị và lắng nghe ý kiến đóng góp của khán giả, ê-kíp sản xuất quyết định cập nhật một phiên bản mới nhằm tối ưu hóa nhịp điệu và trải nghiệm xem phim của khán giả trong kỳ nghỉ lễ lớn.

Theo thông tin từ nhà sản xuất, bộ phim điện ảnh võ thuật huyền sử Hộ Linh Tráng Sĩ: Bí Ẩn Mộ Vua Đinh sẽ được thay thế lần lượt tại tất cả các hệ thống cụm rạp bằng một bản dựng mới, rút gọn từ 155 phút xuống còn 135 phút. Việc cắt giảm 20 phút thời lượng tập trung vào mục tiêu gia tăng nhịp điệu, cô đọng các phân cảnh và đẩy cao tính kịch tính cho tổng thể mạch truyện.

Phiên bản cô đọng lần này đánh dấu sự hợp tác giữa đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đạo diễn/nhà dựng phim Hàm Trần - một trong những tên tuổi kỳ cựu trong mảng hậu kỳ của điện ảnh Việt Nam. Bản dựng mới sẽ chính thức được cập nhật lần lượt tại các cụm rạp kể từ tối ngày 30/08/2026, bắt đầu tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội trước khi phổ biến trên toàn quốc.