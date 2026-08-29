Ngành hàng không sẵn sàng phục vụ cao điểm dịp Quốc khánh 2/9

Tin sáng 29/8: Cục CSGT lên tiếng về các tình huống không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc; Một dịch vụ được miễn phí 100% cho người dân Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9 GĐXH - Cục CSGT cảm ơn sự đồng hành, ủng hộ và những ý kiến đóng góp trách nhiệm của người dân đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Dịp Quốc khánh 2/9, Hà Nội Metro miễn 100% giá vé lượt trên 2 tuyến metro, áp dụng trong 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9.

Theo dự báo của Cảng HKQT Nội Bài, ngày 28/8 là ngày cao điểm nhất trước kỳ nghỉ lễ, với khoảng 743 lượt chuyến bay và hơn 125.000 lượt hành khách. Sản lượng hành khách dự kiến tăng 8% so với ngày thường và 33% so với cùng kỳ năm 2025. Số chuyến bay tăng tương ứng 10% và 18%.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định nâng tham số điều phối slot tại Nội Bài từ 42 lên 44 chuyến/giờ trong khung thời gian 6h-23h55. Việc tăng tham số khai thác tạo thêm dư địa để các hãng hàng không tăng chuyến, góp phần đáp ứng nhu cầu của hành khách trong giai đoạn cao điểm.

Nội Bài chủ động phương án chống ùn tắc

Ghi nhận ngày 28/8 cho thấy hoạt động tại Cảng HKQT Nội Bài diễn ra nhộn nhịp nhưng vẫn thông thoáng, không xảy ra tình trạng quá tải cục bộ. Lưu lượng hành khách được phân bổ tương đối đều trong ngày, với 3 khung giờ cao điểm đối với khách đi và 6 khung giờ cao điểm đối với khách đến, mỗi khung giờ có hơn 2.000 lượt khách.

Cảng đã chủ động phân luồng hành khách từ xa, đồng thời tăng cường nhân lực tại các điểm có nguy cơ ùn ứ. Các khu vực quầy thủ tục, kiểm tra an ninh và cửa ra máy bay được tổ chức khai thác phù hợp với lưu lượng thực tế.

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày, từ 29/8 đến hết 2/9, dự kiến nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng cao. Các cảng hàng không, trong đó có Cảng HKQT Nội Bài, đã chủ động tăng năng lực khai thác, bổ sung nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm phục vụ hành khách an toàn, thông suốt.

Bên cạnh đó, Cảng phối hợp với Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài điều tiết các luồng phương tiện tiếp cận nhà ga, bố trí khu vực đỗ xe và linh hoạt điều chỉnh phương án tổ chức giao thông khi cần thiết.

Tại khu vực bên trong nhà ga, các quầy thủ tục, cửa ra máy bay, băng chuyền hành lý được khai thác tối đa công suất. Nhân sự cũng được tăng cường tại những vị trí có nguy cơ phát sinh ùn tắc.

Đẩy mạnh sinh trắc học, rút ngắn thời gian làm thủ tục

Công nghệ sinh trắc học tiếp tục được Nội Bài tăng cường sử dụng trong dịp cao điểm. Cảng bố trí 12 kios sinh trắc học tại 3 sảnh A, B và E, giúp hành khách thực hiện thủ tục bằng nhận diện khuôn mặt, hạn chế thời gian xếp hàng tại quầy truyền thống.

Hệ thống sinh trắc học được bố trí lực lượng kỹ thuật trực thường xuyên để bảo đảm hoạt động ổn định. Cùng với đó, khu vực xuất nhập cảnh được tổ chức các làn riêng cho công dân Việt Nam, khách nước ngoài và phi hành đoàn nhằm tăng tốc độ xử lý.

Trong điều hành khai thác, mô hình Phối hợp ra quyết định tại sân bay (A-CDM) tiếp tục được phát huy nhằm tối ưu hóa hoạt động bay và nâng cao tỷ lệ chuyến đúng giờ.

Công nghệ sinh trắc học tiếp tục được Nội Bài tăng cường sử dụng trong dịp cao điểm. Cảng bố trí 12 kios sinh trắc học tại 3 sảnh A, B và E, giúp hành khách thực hiện thủ tục bằng nhận diện khuôn mặt, hạn chế thời gian xếp hàng tại quầy truyền thống.

Để hạn chế phát sinh ùn ứ trong những ngày cao điểm, Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo hành khách chủ động check-in trực tuyến qua website, ứng dụng của hãng hàng không hoặc sử dụng VNeID, kiosk check-in, kiosk sinh trắc học.

Hành khách cần kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân, quy định về hành lý cũng như các vật phẩm bị cấm, hạn chế vận chuyển trước khi đến sân bay.

Cảng khuyến cáo hành khách có mặt trước giờ khởi hành khoảng 2 giờ đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế để đủ thời gian hoàn tất thủ tục hàng không, kiểm tra an ninh và hải quan.

Việc chủ động làm thủ tục, tuân thủ hướng dẫn tại nhà ga và bố trí thời gian hợp lý được kỳ vọng giúp giảm áp lực tại sân bay, góp phần bảo đảm các chuyến bay trong dịp Quốc khánh diễn ra an toàn, thuận lợi.