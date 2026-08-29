Liên tiếp xử lý các tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc

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GĐXH - Trong sáng 29/8, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên các tuyến cao tốc đã kiểm tra, xác minh và lập biên bản 6 trường hợp vi phạm, trong đó có 4 trường hợp liên quan đến hành vi không giữ khoảng cách an toàn.

Theo thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), sáng 29/8, các Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 và số 4, Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến cao tốc được phân công. 

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 6 trường hợp vi phạm. 

Trong đó, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 xử lý 3 trường hợp trên tuyến Pháp Vân - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Các vi phạm gồm 1 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy liền trước và 2 trường hợp đi vào làn dừng xe khẩn cấp. 

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 cũng xử lý 3 trường hợp không giữ khoảng cách an toàn trên các tuyến cao tốc do đơn vị phụ trách. 

Theo Cục CSGT, tính từ ngày 26/8 đến nay, hai đơn vị đã xử lý 19 trường hợp vi phạm quy định về khoảng cách an toàn. 

Cục CSGT đánh giá, trong những ngày đầu kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cao tốc tăng cao. Tuy nhiên, đa số người điều khiển phương tiện đã có ý thức chấp hành quy định, chủ động giữ khoảng cách, đi đúng làn đường và tuân thủ tốc độ.

Liên tiếp xử lý tài xế không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc - Ảnh 1.

Trong sáng 29/8, lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên các tuyến cao tốc đã kiểm tra, xác minh và lập biên bản 6 trường hợp vi phạm, trong đó có 4 trường hợp liên quan đến hành vi không giữ khoảng cách an toàn.

Đáng chú ý, tình trạng phóng nhanh, lấn làn, chuyển làn liên tục có chiều hướng giảm rõ rệt. Việc nâng cao ý thức chấp hành của tài xế góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn, đồng thời duy trì dòng phương tiện lưu thông ổn định trong dịp nghỉ lễ. 

Thời gian tới, Cục CSGT tiếp tục chỉ đạo lực lượng tăng cường tuyên truyền, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm quy định về khoảng cách an toàn. Qua đó, lực lượng chức năng hướng tới hình thành thói quen lái xe an toàn, giảm các vụ tai nạn liên quan đến việc không giữ khoảng cách và nâng cao khả năng lưu thông trên các tuyến cao tốc.

Đáng chú ý, từ ngày 1/3/2027, lực lượng CSGT sẽ triển khai 12 bài sát hạch thực hành lái xe trên đường, trong đó chú trọng đánh giá khả năng vận dụng kiến thức pháp luật và kỹ năng lái xe trong điều kiện giao thông thực tế. 

Thí sinh sẽ được đánh giá việc chấp hành các quy tắc giao thông, khả năng quan sát và xử lý tình huống, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, chuyển làn, vượt xe cùng nhiều kỹ năng cần thiết khác trong quá trình điều khiển phương tiện trên đường. 

Theo Cục CSGT, việc đổi mới nội dung sát hạch nhằm đánh giá thực chất năng lực điều khiển phương tiện của người học, đồng thời hình thành thói quen lái xe đúng quy định, chủ động phòng ngừa nguy hiểm và bảo đảm an toàn cho bản thân cũng như những người tham gia giao thông khác.

Cục CSGT khuyến cáo tài xế khi lưu thông trên cao tốc cần đi đúng làn, đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, hạn chế chuyển làn và nghiêm túc tuân thủ hướng dẫn, điều tiết của lực lượng CSGT.

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