Chi tiết 54 dự án trọng điểm vừa được Thành phố Hà Nội khánh thành, đưa vào sử dụng dịp Quốc khánh 2/9

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035 GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

Sự kiện là dấu mốc quan trọng trong quá trình đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tháo gỡ các "điểm nghẽn" về giao thông, thoát nước, mở rộng không gian phát triển đô thị, đồng thời huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội cho phát triển Thủ đô.

Dịp kỷ niệm Quốc khánh 02/9/2026, thành phố Hà Nội tổ chức khởi công, khánh thành 54 dự án, công trình với tổng mức đầu tư 401.234 tỷ đồng. Trong đó, Thành phố lựa chọn 17 dự án, công trình tiêu biểu, với tổng mức đầu tư khoảng 397.018 tỷ đồng, gồm 11 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 6 dự án, công trình khởi công.

Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2026), thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, ngày 28/8/2026, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh trên địa bàn Thành phố.

17 dự án, công trình tiêu biểu được lựa chọn trải rộng trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông, cấp - thoát nước, đường sắt, chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và khai thác, phát huy giá trị không gian Hồ Tây. Đây đều là những công trình có quy mô lớn, có vai trò quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng khung, nâng cao năng lực chống ngập, tăng cường kết nối và mở rộng dư địa phát triển của Thủ đô.

11 dự án, công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật 'đón' Quốc khánh 2/9

11 dự án, công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật gồm: Đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, tổng mức đầu tư: 7.211 tỷ đồng; Hồ điều hòa Phú Đô: 1.167 tỷ đồng;

Cải tạo kênh Thụy Phương bổ cập nước sông Tô Lịch: 921 tỷ đồng; Hồ điều hòa Yên Nghĩa 1: 854 tỷ đồng; Hồ điều hòa Thụy Phương 2: 717 tỷ đồng; Cải tạo hạ lưu Kim Ngưu nối sông Tô Lịch - Trạm bơm Yên Sở: 681 tỷ đồng; Hồ đầu mối Mễ Trì (hồ Đồng Bông 2): 602 tỷ đồng; Lắp đặt bổ sung trạm bơm hồ, bể điều tiết, đường ống thoát nước: 446 tỷ đồng;

Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới một số hạng mục công trình tiêu thoát nước để xử lý úng ngập (tại khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn ngoại giao, Ciputra, khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm): 358 tỷ đồng; Cải tạo, nâng công suất một số trạm bơm hiện có, kết hợp lắp đặt một số trạm bơm dã chiến và cải tạo, xây dựng mới một số tuyến cống, rãnh thoát nước để giải quyết úng ngập khu vực dọc Đại lộ Thăng Long: 214 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2: 199 tỷ đồng.

Phối cảnh Dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có tổng mức đầu tư 5.610 tỷ đồng

Trong đó, đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là công trình giao thông tiêu biểu, góp phần khép kín tuyến vành đai trong cùng của khu vực nội đô lịch sử; Dự án có chiều dài hơn 2,2 km, quy mô mặt cắt ngang 50 m; sau thời gian tăng tốc thi công, công trình hoàn thiện với diện mạo khang trang, đồng bộ, hiện đại, góp phần tăng cường kết nối theo hướng Đông - Tây, giảm áp lực giao thông trên các tuyến hiện hữu, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo động lực phát triển mới cho khu vực.

Đáng chú ý, 10 công trình hạ tầng kỹ thuật cấp, thoát nước có tổng mức đầu tư 6.159 tỷ đồng, bổ sung khoảng 78 ha mặt nước hồ điều hòa cho Thành phố. Riêng 5 hồ điều hòa mới gồm Phú Đô, Đồng Bông 2, Thụy Phương 2, Yên Nghĩa 1 và Yên Nghĩa 2 có tổng dung tích chứa khoảng 3,4 triệu m³ nước. Các công trình cùng hệ thống kênh, trạm bơm, hồ và đường ống thoát nước được triển khai nhằm nâng cao năng lực trữ, tiêu thoát nước, xử lý úng ngập cục bộ.

Thực tế vận hành bước đầu cho thấy các công trình đã phát huy hiệu quả ngay trong mùa mưa năm nay, góp phần giảm độ sâu và thời gian ngập tại nhiều khu vực; một số "điểm đen" về úng ngập đã không còn tình trạng ngập trong đợt ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4. Đây là cơ sở quan trọng để Hà Nội từng bước xây dựng đô thị an toàn hơn, thích ứng tốt hơn với những diễn biến cực đoan của biến đổi khí hậu.

Tiếp tục khởi công 6 dự án, công trình trọng điểm

6 dự án, công trình khởi công gồm: Đường Vành đai 3,5 đoạn từ Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổng mức đầu tư: 5.610 tỷ đồng; Tuyến đường sắt quốc gia Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn: 27.752 tỷ đồng; Cải dịch đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi: 12.419 tỷ đồng;

Cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: 185.758 tỷ đồng; Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng: 111.137 tỷ đồng; Cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo hợp đồng BT: 30.151 tỷ đồng.

Mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối liên vùng

Trong nhóm các dự án, công trình khởi công, Dự án thành phần 2 - Đầu tư xây dựng đường Vành đai 3,5 đoạn Phúc La - Văn Phú đến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ có tổng mức đầu tư 5.610 tỷ đồng, chiều dài khoảng 10,7 km, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 đường song hành. Dự án có điểm đầu tại phường Kiến Hưng, điểm cuối giao với cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khớp nối với cầu Ngọc Hồi; dự kiến hoàn thành năm 2027. Công trình được kỳ vọng từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông khung theo quy hoạch, tăng khả năng kết nối, liên thông, phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa và đi lại của Nhân dân.

Phối cảnh Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có tổng mức đầu tư 185.758 tỷ đồng

Cùng với đường bộ, thành phố Hà Nội khởi công hai dự án đường sắt quốc gia, gồm Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Vành đai phía Đông đoạn Ngọc Hồi - Kim Sơn và Dự án đầu tư xây dựng cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh đoạn Phú Xuyên - Ngọc Hồi; Dự án đầu tư xây dựng Tuyến Vành đai phía Đông có đường đôi khổ 1.435 mm, tuyến chính Thường Tín - Kim Sơn dài khoảng 31,36 km và nhánh vào Ngọc Hồi khoảng 3 km; Dự án đầu tư cải dịch tuyến đường sắt Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh có phạm vi cải dịch tuyến dài khoảng 26,5km và khoảng 03km đoạn kết nối từ Ngọc Hồi đến tuyến đường sắt vành đai Bắc Hồng - Văn Điển và đầu tư 03 ga mới cho đường 1000mm cải dịch (ga Ngọc Hồi đầu mối khách; ga Thường Tín đầu mối hàng; Phú Xuyên là ga nhường tránh)

Hai dự án đường sắt được xác định là những công trình có ý nghĩa trong việc tăng cường kết nối, mở rộng không gian đô thị, kết nối các hành lang kinh tế và nâng cao năng lực logistics của khu vực Bắc Bộ.

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị Vĩnh Hưng có tổng mức đầu tư 185.758 tỷ đồng, diện tích nghiên cứu khoảng 447 ha, trong đó: (1) khu vực cải tạo, tái thiết đô thị khoảng 206,1 ha; (2) khu vực cải tạo, chỉnh trang đô thị khoảng 240,9 ha. Đây là một trong ba dự án lớn sử dụng nguồn lực ngoài ngân sách được lựa chọn là công trình tiêu biểu khởi công dịp Quốc khánh.

Tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng có tổng mức đầu tư 111.137 tỷ đồng, quy mô khoảng 599,6 ha, dân số khoảng 105.087 người. Dự án dự kiến hoàn thành năm 2030, góp phần tạo lập quỹ nhà phục vụ tái định cư, giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, đồng thời bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, đáp ứng nhu cầu an cư của người dân Thủ đô và khu vực lân cận.

Việc tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu dịp Quốc khánh 02/9/2026 vì vậy vừa mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thiết thực chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh, vừa thể hiện quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc biến nguồn lực thành các công trình cụ thể, biến đầu tư thành năng lực phát triển và từng bước hình thành một hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Trong khi đó, Dự án đầu tư, cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ có tổng mức đầu tư 30.151 tỷ đồng, triển khai theo phương thức đối tác công tư, loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Khu vực nghiên cứu khoảng 567,75 ha, gồm khoảng 520,90 ha mặt nước Hồ Tây và 46,85 ha đất; các hạng mục chính gồm cải tạo, chỉnh trang khoảng 13,5 km đường ven Hồ Tây, quảng trường, sàn ngắm cảnh, cầu cảnh quan, bến thuyền, công viên, vườn hoa, bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ và các công trình bảo vệ môi trường.

Đầu tư hạ tầng để nâng chất lượng sống, thúc đẩy tăng trưởng

Việc khởi công, khánh thành 17 dự án, công trình tiêu biểu dịp Quốc khánh nằm trong tổng thể chương trình đầu tư quy mô lớn của Hà Nội trong năm 2026.

Theo số liệu tổng hợp, đến ngày 27/8/2026, Thành phố dự kiến có khoảng 341 công trình, dự án đăng ký khởi công và hoàn thành trong năm 2026, với tổng mức đầu tư 649.403 tỷ đồng. Trong đó, riêng hai đợt cao điểm chào mừng Quốc khánh 02/9 và Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 có 148 công trình, dự án, tổng mức đầu tư 446.618 tỷ đồng.

Điểm nổi bật là 366.397 tỷ đồng vốn ngoài ngân sách được huy động trong tổng số 446.618 tỷ đồng của 148 dự án, chiếm khoảng 82% tổng mức đầu tư. Như vậy, một đồng vốn ngân sách Thành phố bố trí đã dẫn dắt hơn 4,5 đồng vốn xã hội cùng đưa vào nền kinh tế.

Dòng vốn đầu tư được kích hoạt sẽ chuyển hóa thành đơn hàng cho ngành sản xuất vật liệu xây dựng, hợp đồng cho các nhà thầu, việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách, đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn. Các công trình hạ tầng khung như Vành đai 1, Vành đai 3,5 và hai tuyến đường sắt quốc gia khi hoàn thành sẽ góp phần rút ngắn thời gian đi lại, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố Hà Nội và Vùng Thủ đô.

Đối với đời sống người dân, các công trình chống ngập, hồ điều hòa, kênh và trạm bơm trực tiếp nâng cao năng lực tiêu thoát nước; các dự án phát triển đô thị, nhà ở tạo thêm nguồn cung và không gian an cư; hệ thống hạ tầng giao thông mới góp phần cải thiện khả năng kết nối, giảm áp lực lên mạng lưới giao thông hiện hữu.

Các dự án cũng cho thấy định hướng kết hợp giữa phát triển hạ tầng với bảo tồn, phát huy các giá trị tự nhiên, lịch sử, văn hóa của Thủ đô. Việc đầu tư vào các không gian đô thị, công viên, cảnh quan và các công trình văn hóa, cùng với các dự án trong tổng thể chương trình năm 2026, được xác định là cơ sở để tạo thêm sản phẩm du lịch, dịch vụ, phát triển công nghiệp văn hóa và đưa các giá trị di sản trở thành nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

UBND Thành phố xác định lễ khởi công, khánh thành không chỉ là sự kiện đánh dấu một dự án, công trình hoàn thành hoặc bắt đầu triển khai, mà còn là cam kết về tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà đầu tư, Ban Quản lý dự án và UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức triển khai các dự án, công trình ngay sau lễ; bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, đúng quy định, phát huy hiệu quả đầu tư và đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân.

Việc tổ chức Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu dịp Quốc khánh 02/9/2026 vì vậy vừa mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thiết thực chào mừng 81 năm Ngày Quốc khánh, vừa thể hiện quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc biến nguồn lực thành các công trình cụ thể, biến đầu tư thành năng lực phát triển và từng bước hình thành một hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại.