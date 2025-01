Cảnh báo thuốc giãn phế quản, kích thích hô hấp giả đang có mặt trên thị trường

Sở Y tế Hà Nội cho biết, đơn vị đã nhận được công văn số 4229/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc thuốc giả Theophylline 200mg.

Cụ thể, thuốc giả trên nhãn ghi: Viên nén THEOPHYLLINE 200mg (Theophylin 200mg), số lô 21127, NSX 20/8/2022, HD 20/8/2026; nơi sản xuất: Pharmacy Laboratories Plus (Warszawa), không có thông tin về số GĐKLH và/hoặc số GPNK trên nhãn.

Được biết, thuốc Theophylline 200mg có tác dụng làm giãn cơ trơn phế quản, làm giảm co thắt phế quản và kích thích hô hấp. Ảnh minh họa

Do đó, để đảm bảo sức khỏe cũng như quyền lợi hợp pháp của người tiêu dùng, Sở Y tế Hà Nội yêu cầu các cơ sở y tế, các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn không kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc với thông tin nêu trên;

Tuân thủ việc kinh doanh, mua bán thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng; rà soát hoạt động của cơ sở và khẩn trương thông báo về Sở Y tế để có biện pháp xử lý.

Các phòng y tế quận, huyện, thị xã thông báo đến các cơ sở hành nghề trên địa bàn quản lý không kinh doanh, phân phối, sử dụng các thuốc trên. Đồng thời, tiếp nhận thông tin từ cơ sở, tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện của cơ sở.

