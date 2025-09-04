Cảnh giác với viêm gan B mạn tính tiến triển ung thư gan: Người bệnh viêm gan B cần biết điều này!
GĐXH - Người đàn ông bị viêm gan B mạn tính được phát hiện ung thư gan ung thư gan ở giai đoạn sớm ngay khi còn chưa xơ gan trong lần đi khám gần đây.
Người đàn ông bị ung thư gan có tiền sử viêm gan B
Ông Đặng (60 tuổi, Tây Ninh) bị viêm gan B mạn tính từ năm 2022. Trong lần tái khám định kỳ gần đây, kết quả xét nghiệm máu cho thấy ông Đặng có chỉ số AFP (chất chỉ điểm ung thư) tăng nhẹ, 6.96 IU/ml so với bình thường (5.8 IU/ml). Người bệnh được chụp MRI tầm soát ung thư gan. Kết quả ghi nhận gan có 5 tổn thương tăng bắt thuốc, kích thước từ khoảng 5 mm đến 15×10 mm, theo dõi ung thư gan giai đoạn sớm. Các khối u khu trú ở vùng nhỏ của gan, chưa xâm lấn vào mạch máu gần đó.
Thạc sĩ bác sĩ CKII Lê Thanh Quỳnh Ngân, Trưởng Khoa Nội tiêu hóa, kiêm Trưởng Trung Tâm Viêm Gan và Gan Nhiễm Mỡ cho biết, ông Đặng phát hiện ung thư gan ở giai đoạn sớm ngay khi còn chưa xơ gan. Ông còn bị gan nhiễm mỡ độ 2, kết quả xét nghiệm, siêu âm đàn hồi mô gan không ghi nhận xơ gan. "Người bệnh viêm gan B có bệnh gan nhiễm mỡ kèm theo làm tăng nguy cơ xơ hóa và ung thư gan gấp đôi. Và khoảng 30 – 40% người bệnh tiến triển đến giai đoạn ung thư gan mà không qua quá trình xơ gan vốn dễ phát hiện hơn" – bác sĩ Quỳnh Ngân cho biết.
Ê kíp bác sĩ hội chẩn, lên kế hoạch nút mạch gan (TACE) để ngắt nguồn nuôi dưỡng và tiêu diệt khối u hoặc lên chương trình ghép gan cho bệnh nhân. Tiên lượng sống sau 5 năm khoảng 90%.
Ông Đặng được điều trị dùng thuốc đào thải vi rút viêm gan B liên tục, không tự ý ngưng thuốc. Ngoài ra, bác sĩ tư vấn điều trị các bệnh kèm theo như gan nhiễm mỡ, đái tháo đường type 2, rối loạn chuyển hóa lipid. Người bệnh cũng được tư vấn về chế độ dinh dưỡng, giảm cân, tập thể dục tại nhà, ngưng hút thuốc, bỏ rượu bia, tránh các thức ăn ảnh hưởng đến gan và các bệnh kèm theo.
Người bệnh viêm gan B cần biết điều này
Bác sĩ Quỳnh Ngân khuyên người bệnh viêm gan mạn tính hoặc xơ gan không tự ý dùng các thực phẩm chức năng, thuốc đông y hoặc thảo dược có thể làm ảnh hưởng xấu đến chức năng gan thận. Đã có những trường hợp suy gan hoặc suy thận nặng do bệnh nhân tự ý ngưng thuốc kháng virus viêm gan B tự uống thuốc lá, thuốc nam, thuốc đông y và vào viện trong tình trạng nặng nguy hiểm tính mạng.
Viêm gan B là bệnh do virus viêm gan B (HBV) gây ra. Tình trạng viêm trong mô gan có thể diễn tiến thành tổn thương xơ chai vĩnh viễn, ung thư gan… Bác sĩ Quỳnh Ngân cho biết các nghiên cứu cho thấy 56% trường hợp ung thư gan do viêm gan B mạn tính. Các yếu tố khác làm tăng nguy cơ mắc ung thư gan như viêm gan C mạn tính, nghiện rượu, gan nhiễm mỡ…
Ung thư gan có thể phòng ngừa bằng kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi như viêm gan B, viêm gan C, uống rượu, gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chức năng chuyển hóa… Mỗi người nên tiêm vắc xin viêm gan B. Với viêm gan C, hiện chưa có vắc xin phòng bệnh, tuy nhiên, có thể phòng ngừa bằng cách dùng bao cao su khi quan hệ tình dục, không dùng chung kim tiêm với người khác… Người nhiễm vi rút viêm gan B, viêm gan C, gan nhiễm mỡ cần kiểm soát tốt và theo dõi bệnh hàng năm.
Người bệnh xơ gan nên khám tầm soát ung thư mỗi 6 tháng. Các bệnh nhân gan nhiễm mỡ chưa xơ gan nhưng lớn tuổi, béo phì, tiểu đường tuýp 2, còn uống rượu, tăng men gan kéo dài… cũng nên siêu âm, kiểm tra các yếu tố tầm soát nguy cơ ung thư gan sớm mỗi 6 tháng. Các bác sĩ sẽ xem xét các chỉ dấu sinh học hoặc mô hình dự đoán nguy cơ ung thư sớm để có chỉ định tầm soát phù hợp với từng bệnh nhân.
Mỗi người nên hạn chế uống rượu bia, hút thuốc lá để giảm nguy cơ mắc bệnh gan. Tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày giúp tăng cường sức khỏe; uống cân bằng dinh dưỡng, giúp cơ thể khỏe mạnh. Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện bất thường ở gan, theo dõi và xử trí kịp thời.
