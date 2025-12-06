3 thói quen giúp hạ đường huyết rất đáng học hỏi của người phụ nữ mắc bệnh tiểu đường tuổi U50

Từ một người mũm mĩm, vào tháng 10 năm ngoái, bà Lý (50 tuổi, ở Trung Quốc) bất ngờ sụt cân mất kiểm soát, ăn uống kém, liên tục khát nước và đi tiểu nhiều... nên đến viện khám.

Tại đây, bà được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, chỉ số đường huyết lúc đói là 8,1 mmol/L và sau ăn 2 giờ là 16 mmol/L.

Lo lắng cho sức khỏe của mình, bà nhanh chóng điều chỉnh thói quen và tuân thủ thực hiện theo chỉ định của bác sĩ. Chỉ trong 6 tháng, bà Lý đã kiểm soát được lượng đường trong máu, với lượng đường trong máu sau bữa ăn giảm từ 16 mmol/L xuống còn 5,5 mmol/L.

Chia sẻ về bí quyết của mình, bà Lý cho biết đã thực hiện những điều sau:

Ảnh minh họa.

3 thói quen giúp người bệnh tiểu đường ổn định đường huyết nhanh và hiệu quả

1. Dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ

Được biết tiểu đường là bệnh mãn tính không thể chữa khỏi, phải dùng thuốc suốt đời nên bà Lý đã tuân thủ chỉ định của bác sĩ. Trong giai đoạn đầu, lượng đường trong máu của bà Lý tăng vọt và bác sĩ đã kê đơn insulin để hạ đường huyết nhanh hơn. Khi lượng đường trong máu ổn định, bác sĩ đã chuyển bà sang dùng thuốc uống.

Ngoài việc dùng thuốc, bà Lý thường xuyên theo dõi lượng đường trong máu để đánh giá tác động của thuốc, tập thể dục và chế độ ăn uống lên lượng đường trong máu.

Bà Lý theo dõi đường huyết hàng ngày, chủ yếu vào ba thời điểm: lúc đói, 2 giờ sau bữa ăn và trước khi đi ngủ/qua đêm. Việc đo đường huyết vào các thời điểm khác nhau cho phép theo dõi hiệu quả của thuốc và mức độ kiểm soát bệnh tốt hơn, từ đó giúp bác sĩ điều chỉnh phác đồ điều trị kịp thời.

2. Thay đổi thói quen ăn uống

Trước khi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, bà Lý hoàn toàn không kiểm soát được cơn thèm ăn và ăn bất cứ thứ gì mình muốn, đặc biệt là các loại thực phẩm giàu carbohydrate như cơm và mì.

Tuy nhiên, sau khi được chẩn đoán, bà đã điều chỉnh chế độ ăn uống, chỉ ăn 30-60g thực phẩm chính mỗi bữa, kết hợp ngũ cốc nguyên hạt và ngũ cốc tinh chế, đồng thời tập trung nhiều hơn vào rau củ và thịt để đảm bảo cơ thể được cung cấp đủ dinh dưỡng mà không nạp quá nhiều calo.

3. Tập thể dục đều đặn

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Diabetology chỉ ra rằng việc tập trung tập thể dục vào buổi chiều và buổi tối có thể tối đa hóa việc cải thiện khả năng kiểm soát lượng đường trong máu và tình trạng kháng insulin, trong đó tập thể dục vào buổi chiều cải thiện 18% và tập thể dục vào buổi tối cải thiện 25%.

Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, bà Lý tập thể dục từ nửa tiếng đến một tiếng sau bữa ăn mỗi ngày, chẳng hạn như đi bộ và đạp xe, 4-5 lần một tuần.

Người bệnh tiểu đường nên ăn gì để giảm chỉ số đường huyết?

Các chuyên gia y tế đã đưa ra một số lời khuyên về chế độ dinh dưỡng cho người bệnh tiểu đường. Cụ thể, nên chọn thực phẩm có chỉ số đường huyết (Glycemic index – GI) thấp, điều này có thể giúp ổn định đường huyết, kiểm soát bệnh tốt hơn và làm chậm các nguy cơ biến chứng.

Ảnh minh họa.

- Nhóm tinh bột: Nên sử dụng các loại gạo xay xát dối, gạo lứt hoặc ngũ cốc nguyên cám kết hợp hoặc thay thế cho gạo trắng, bún phở, bánh mì trắng nếu muốn giảm chỉ số đường huyết.

- Tăng cường đạm thực vật như: ăn nhiều các loại đậu (đậu lăng, đậu xanh, đậu Hà Lan), các sản phẩm từ đậu (sữa đậu nành, đậu phụ…), hạt bí đỏ.

- Lựa chọn các thực phẩm giàu đạm nguồn gốc động vật ít béo như: thịt lợn/bò nạc, tôm, cua cá, thịt gia cầm như gà vịt bỏ da…

- Sử dụng dầu thực vật trong chế biến món ăn: Dầu đậu nành, dầu vừng, dầu oliu, dầu hạnh nhân, dầu óc chó…

- Ăn đa dạng các loại rau củ chứa nhiều chất xơ và vitamin C, có hàm lượng nitrat cao như: Đậu cove, xà lách, súp lơ, su hào, rau rền, cần tây, rau cải, cà chua… (khoảng 400 – 500g rau/ ngày).

- Sử dụng các loại quả có hàm lượng đường ít, trung bình: Thanh long, bưởi, ổi, cam, đu đủ, bơ, lê, mận, dâu tây, quả roi…

Nhóm thực phẩm người bệnh tiểu đường hạn chế tối đa

Ảnh minh họa.

- Người bệnh tiểu đường cần tránh những món ăn hầm nhừ, xay nhuyễn, chiên rán… Các món ăn trên có thể làm tăng lượng đường trong máu rất nhanh.

- Không nên dùng quá nhiều muối cũng như thực phẩm chế biến sẵn.

- Hạn chế thói quen ăn nhiều tinh bột trong bữa ăn hàng ngày, đặc biệt là cơm trắng. Các món bún phở, mì gạo, miến dong, khoai củ nướng, bánh mì trắng… đây hầu hết là những thực phẩm có chỉ số đường huyết cao vì vậy nên hạn chế ăn.

- Người bệnh cần hạn chế mỡ động vật, nội tạng động vật như: gan, bầu dục, lòng, óc…

- Hạn chế các loại quả ngọt sấy khô: nho khô, vải, nhãn sấy khô… Tránh xa các loại nước ngọt, nước ép trái cây cô đặc, đồ uống kích thích như rượu, bia, cà phê... nếu muốn giảm chỉ số đường huyết.