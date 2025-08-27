Viêm gan B – Căn bệnh âm thầm nhưng có thể cướp đi mạng sống nếu bạn chủ quan
GĐXH - Nhiều người mang virus viêm gan B mà không hề biết. Chỉ một phút lơ là, bạn có thể đánh mất cơ hội bảo vệ lá gan duy nhất của mình.
Bé trai 13 tuổi tử vong sau khi ăn mì ăn liền sống: Chỉ nên ăn mì gói thường xuyên khi biết điều này!Bệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Khoảng nửa giờ sau khi ăn liền 3 gói mì ăn liền sống, trẻ xuất hiện các triệu chứng như đau bụng dữ dội, toát mồ hôi và nôn mửa rồi qua đời.
TikToker nổi tiếng khiến cộng đồng mạng xót xa khi tiết lộ mắc bệnh viêm mao mạch hoại tử hiếm gặpBệnh thường gặp - 17 giờ trước
GĐXH - TikToker Tina Thảo Thi bật mí cuộc chiến với viêm mao mạch hoại tử, căn bệnh hiếm khiến anh nhiều lần không thể đi lại.
Gan nhiễm mỡ không tự nhiên mà có – thủ phạm chính nằm ở 8 thói quen ăn uống nàyBệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Thực phẩm nhiều dầu mỡ, uống rượu bia hay ăn quá ngọt… chính là những thói quen âm thầm khiến gan nhiễm mỡ ngày càng trầm trọng.
6 thói quen buổi sáng khiến tim ‘kêu cứu’ – bạn có đang mắc phải?Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Ăn sáng nhiều dầu mỡ, căng thẳng, thức khuya dậy muộn… chính là kẻ thù âm thầm khiến nguy cơ bệnh tim ngày càng cao.
Nghịch cát, bé 4 tuổi bị nhiễm sán từ vết xước nhỏ ở kẽ ngón tayBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Sau khi nghịch cát bé có sứt nhẹ kẽ ngón tay. Chỉ vài ngày sau, những "con đường ngoằn ngoèo" kỳ lạ xuất hiện trên lòng bàn tay.
Bác sĩ ngỡ ngàng bóc tách 19 u xơ trong tử cung người phụ nữ 32 tuổiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ bị u xơ chiếm gần hết khoang tử cung bệnh nhập viện trong tình trạng đau tức vùng bụng dưới, rong kinh kéo dài, cơ thể mệt mỏi...
Người đàn ông bất ngờ đột quỵ khi đi du lịch thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Người đàn ông đột quỵ trong lúc đi du lịch từng có tiền sử tăng huyết áp và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) nhưng... không điều trị.
Người phụ nữ tổn thương não từ ổ viêm phụ khoaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
Đau đầu kéo dài một tuần, kèm choáng váng khi thay đổi tư thế, chị L. được chẩn đoán tổn thương hiếm gặp ở não do nhiễm trùng từ ổ viêm phụ khoa.
Cụ bà U90 bị suy thận giai đoạn cuối: Hồi phục chức năng thận sau 3 tháng nhờ tuân thủ điều nàyBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - "Tôi nghĩ thầm, bệnh suy thận giai đoạn cuối nếu phải chạy thận, chắc mình nên "đi" thôi, chứ sống chỉ làm tội con cái...", bà Trúc chia sẻ.
Tăng huyết áp do lối sống: Phát bệnh từ những thói quen tưởng vô hạiBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Tăng huyết áp do lối sống hoàn toàn có thể phòng tránh và kiểm soát, nếu mỗi người hiểu rõ thói quen nào đang “nuôi” bệnh trong cơ thể mình mỗi ngày.
6 thói quen buổi tối đang âm thầm phá hủy lá gan của bạn, ai cũng mắc ít nhất mộtBệnh thường gặp
GĐXH - Gan là cơ quan thải độc quan trọng, nhưng chỉ vài thói quen xấu buổi tối cũng đủ khiến nó quá tải và suy yếu nhanh chóng.