Viêm gan B – Căn bệnh âm thầm nhưng có thể cướp đi mạng sống nếu bạn chủ quan

Thứ tư, 07:44 27/08/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Nhiều người mang virus viêm gan B mà không hề biết. Chỉ một phút lơ là, bạn có thể đánh mất cơ hội bảo vệ lá gan duy nhất của mình.

Viêm gan B – Căn bệnh âm thầm nhưng có thể cướp đi mạng sống nếu bạn chủ quan- Ảnh 1.

Tiêm vắc xin là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa viêm gan B.

6 thói quen buổi tối đang âm thầm phá hủy lá gan của bạn, ai cũng mắc ít nhất một6 thói quen buổi tối đang âm thầm phá hủy lá gan của bạn, ai cũng mắc ít nhất một

GĐXH - Gan là cơ quan thải độc quan trọng, nhưng chỉ vài thói quen xấu buổi tối cũng đủ khiến nó quá tải và suy yếu nhanh chóng.

Gan nhiễm mỡ không chừa ai: 8 dấu hiệu sớm cảnh báo bạn đang đối diện nguy hiểmGan nhiễm mỡ không chừa ai: 8 dấu hiệu sớm cảnh báo bạn đang đối diện nguy hiểm

GĐXH - Gan nhiễm mỡ diễn tiến âm thầm, nhiều người phát hiện muộn. 8 dấu hiệu này chính là chìa khóa nhận diện sớm để bảo vệ sức khỏe gan.

Gan &quot;kêu cứu&quot; mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ quaGan 'kêu cứu' mà bạn không hay biết: 10 dấu hiệu ai cũng dễ bỏ qua

GĐXH - Tưởng chỉ là mệt mỏi, khó tiêu, nhưng đó có thể là tín hiệu gan đang tổn thương nặng nề. Đừng chủ quan kẻo phải trả giá đắt!

Bảo An
Top