Cảnh 'mặc ít' của Cù Thị Trà bên cạnh 'ông trùm' NSƯT Hồ Phong gây chú ý

NSƯT Hồ Phong ngoài đời mang quân hàm Trung tá ngành công an, tính cách kiệm lời GĐXH - NSƯT Hồ Phong hiện công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân và mang quân hàm Trung tá. Nếu trên phim anh thường đảm nhận những vai phản diện hoặc ông trùm, thì ngoài đời, nam nghệ sĩ lại sống rất kiệm lời, chuẩn mực và giản dị.

Ngay từ những tập đầu lên sóng, bộ phim truyền hình Lửa trắng do Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ nội dung kịch tính cùng dàn diễn viên thực lực. Trong đó, một phân cảnh giữa diễn viên Cù Thị Trà và NSƯT Hồ Phong bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

Trong cảnh phim đang được chia sẻ rộng rãi, nhân vật Lão Công do NSƯT Hồ Phong thủ vai có cuộc trò chuyện với nhân tình của mình (do Cù Thị Trà đảm nhận). Câu thoại: "Em nên nói như cách em mặc. Càng ít càng tốt" khiến nhiều khán giả chú ý bởi sự sắc lạnh, thể hiện rõ tính cách quyền lực và có phần ngạo mạn của nhân vật.

Phân cảnh trong phim Lửa Trắng viral trên mạng xã hội những ngày qua.

Không chỉ gây chú ý trên màn ảnh, phân cảnh này còn tạo nên làn sóng bình luận hài hước trên mạng xã hội khi NSƯT Hồ Phong đăng tải hình ảnh liên quan đến bộ phim trên trang cá nhân.

Nhiều khán giả nam để lại những lời trêu đùa như: "Cảnh này có cần diễn viên đóng thế không anh?", "Diễn viên đóng phim đôi khi cát-xê không quan trọng anh nhỉ?","Anh ơi, lần sau có cảnh như này thì nhường em phần diễn xuất, còn lời thoại anh lồng tiếng giúp em là được"…

Clip: Cảnh táo bạo của người tình với "ông trùm" Lão Công.

Trước sự hưởng ứng đầy hài hước của người hâm mộ, nam nghệ sĩ cho biết, anh chỉ tập trung hoàn thành tốt vai diễn của mình. Theo anh, trách nhiệm của người diễn viên là thể hiện nhân vật một cách chân thực và thuyết phục nhất theo yêu cầu của kịch bản.

Nam NSƯT thể hiện nhân vật một cách chân thực, thuyết phục nhất.

Khi được hỏi về phản ứng của bà xã trước những cảnh quay đang gây chú ý trong phim, NSƯT Hồ Phong cho biết, vợ anh hoàn toàn thoải mái. Hai vợ chồng thường cùng nhau theo dõi các tác phẩm mà anh tham gia và bà xã hiểu rằng, đó là công việc nghề nghiệp của chồng nên không có bất kỳ bình luận hay phản ứng đặc biệt nào.

Nam nghệ sĩ cũng chia sẻ rằng, thời gian gần đây anh khá bận rộn nên chưa theo dõi nhiều những bình luận trên mạng xã hội. Theo anh, các diễn viên tham gia Lửa trắng đều là những gương mặt đã được khẳng định năng lực qua nhiều dự án, có kinh nghiệm nghề nghiệp nên luôn làm việc với tinh thần chuyên nghiệp.

Ngoài đời, NSƯT Hồ Phong lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng bên gia đình. Nam nghệ sĩ đã lập gia đình và là cha của hai cậu con trai. Bà xã của anh không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật hay giải trí. Dù công tác và làm việc chủ yếu tại Hà Nội, mỗi khi hoàn thành các dự án phim hoặc công việc chuyên môn, anh thường trở về Quảng Ninh để quây quần cùng gia đình.

NSƯT Hồ Phong, tên thật là Hồ Quốc Phong, sinh năm 1972 tại Quảng Ninh. Hiện anh công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân và mang quân hàm Trung tá Công an nhân dân. Năm 2019, anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, ghi nhận những đóng góp bền bỉ cho sân khấu và điện ảnh. Trong hơn ba thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Hồ Phong ghi dấu ấn qua hàng loạt bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Cảnh sát hình sự, Đất và Người, Bí mật tam giác vàng, Hương vị tình thân, Đấu trí, Độc đạo, Lửa ấm… và mới đây là Lửa trắng.

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