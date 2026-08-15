Chồng và con trai Ngọc Hân gây chú ý

Mới đây, Ngọc Hân cho biết 14/8 trở thành ngày vô cùng đặc biệt trong cuộc đời cô. "16 năm trước, cũng vào giờ phút này, Hân đứng trên sân khấu, đón nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam — một danh hiệu thật vinh dự và cao quý, mở ra một hành trình mới cho cô gái trẻ ngày ấy. 16 năm sau, cũng ngày này, Hân đứng trên bục nhận bằng — tấm bằng Thạc sĩ ghi dấu hai năm học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu không ngừng", Ngọc Hân chia sẻ.