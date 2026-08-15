Chồng và con trai Ngọc Hân gây chú ý

Thứ bảy, 15:21 15/08/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Đúng ngày kỷ niệm 16 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Ngọc Hân đón thêm một dấu mốc đặc biệt khi nhận bằng Thạc sĩ. Trong ngày vui, người đẹp có chồng và con trai bên cạnh, bé Pi còn diện trang phục cử nhân nhí để chụp ảnh cùng mẹ.

Ngọc Hân nhận bằng Thạc sĩ cùng con trai Pi: Khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp - Ảnh 1.
Ngọc Hân nhận bằng Thạc sĩ cùng con trai Pi: Khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp - Ảnh 2.

Mới đây, Ngọc Hân cho biết 14/8 trở thành ngày vô cùng đặc biệt trong cuộc đời cô. "16 năm trước, cũng vào giờ phút này, Hân đứng trên sân khấu, đón nhận vương miện Hoa hậu Việt Nam — một danh hiệu thật vinh dự và cao quý, mở ra một hành trình mới cho cô gái trẻ ngày ấy. 16 năm sau, cũng ngày này, Hân đứng trên bục nhận bằng — tấm bằng Thạc sĩ ghi dấu hai năm học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu không ngừng", Ngọc Hân chia sẻ.

Ngọc Hân nhận bằng Thạc sĩ cùng con trai Pi: Khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp - Ảnh 3.

Theo Ngọc Hân, cùng một ngày, cách nhau 16 năm, là hai dấu mốc mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một bên là khởi đầu của tuổi trẻ; một bên là thành quả của một người đã làm vợ, làm mẹ, vẫn chọn tiếp tục học và lớn lên mỗi ngày.

Ngọc Hân nhận bằng Thạc sĩ cùng con trai Pi: Khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp - Ảnh 4.

"Và đặc biệt hơn cả, hôm nay có Pi ở đây, trong bộ đồ cử nhân nhí bé xíu cùng gia đình lưu giữ khoảnh khắc này", Ngọc Hân hạnh phúc khi ngày đặc biệt có sự đồng hành của con trai - bé Pi.

Ngọc Hân nhận bằng Thạc sĩ cùng con trai Pi: Khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp - Ảnh 5.

"Hai năm học cũng là hai năm Hân mang thai, sinh con, làm mẹ. Con đã cùng Hân đến giảng đường từ khi còn trong bụng. Và hôm nay, con lại có mặt, trong bộ đồ cử nhân nhí bé xíu, để cùng mẹ giữ lại khoảnh khắc này", Ngọc Hân cho biết.

Ngọc Hân nhận bằng Thạc sĩ cùng con trai Pi: Khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp - Ảnh 6.

Ông xã Phạm Phú Đạt bế con trai, bé Pi, đến chúc mừng cô nhận bằng Thạc sĩ. Em bé Pi sắp tròn một tuổi được mẹ chuẩn bị cho một bộ đồ đồng điệu với trang phục tốt nghiệp của cô.

Ngọc Hân nhận bằng Thạc sĩ cùng con trai Pi: Khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp - Ảnh 7.

Ngọc Hân nói khoảnh khắc nhận bằng không rực rỡ ánh đèn sân khấu nhưng lặng lẽ và sâu sức theo cách riêng. Cô dự định học tiếp lên nghiên cứu sinh sau khi hoàn thành chương trình cao học.

Ngọc Hân nhận bằng Thạc sĩ cùng con trai Pi: Khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp - Ảnh 8.

Gia đình em trai cũng có mặt để chúc mừng dấu mốc mới của Ngọc Hân. Cô biết ơn vì gia đình luôn ủng hộ mình trong mọi việc.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Gia đình Ngô Thanh Vân gây chú ý

Gia đình Ngô Thanh Vân gây chú ý

Giải trí -

GĐXH - Loạt ảnh đời thường mới của vợ chồng Ngô Thanh Vân - Huy Trần bên con gái nhận được nhiều sự yêu thích. Trong đó bé Gạo thu hút với vẻ đáng yêu, còn “đả nữ” màn ảnh Việt cũng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được khen khéo nuôi dạy con

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được khen khéo nuôi dạy con

Giải trí -

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau khi kết hôn và làm mẹ, cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Qua những chia sẻ và hình ảnh đời thường, người đẹp cho thấy cô khá chú trọng việc xây dựng môi trường sống tích cực, để các con được yêu thương nhưng vẫn hình thành tính tự lập từ nhỏ.

Quốc Trường gây chú ý trong 'Sao nhập ngũ'

Quốc Trường gây chú ý trong 'Sao nhập ngũ'

Giải trí -

GĐXH - Tham gia "Sao nhập ngũ", Quốc Trường gây chú ý với nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần quyết liệt và biệt danh "trưởng thôn". Nam diễn viên cũng tiết lộ nhiều câu chuyện hậu trường thú vị.

Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp

Khán giả khen Phương Oanh ngày càng xinh đẹp

Giải trí -

GĐXH - Sau những biến cố trong cuộc sống, diễn viên Phương Oanh hiện tận hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc làm mẹ. Mỗi lần xuất hiện trên mạng xã hội, sắc vóc thăng hạng của người đẹp "Hương vị tình thân" đều nhận được vô số lời khen từ khán giả.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.