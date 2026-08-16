Khoảnh khắc ngọt ngào của Hòa Minzy và người yêu điển trai

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Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
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GĐXH - Hòa Minzy khiến khán giả thích thú khi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên người yêu.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Hòa Minzy và chồng quân nhân - Ảnh 1.Sao nhí từng song ca với Hòa Minzy gây bất ngờ với MV về mẹ

GĐXH - Thục Trang Sachi - sao nhí phim giờ vàng VTV, từng song ca với Hòa Minzy - gây chú ý khi vừa phát hành MV "Ba kể con nghe về mẹ". MV là câu chuyện xúc động về cô bé theo đuổi đam mê ca hát để viết tiếp ước mơ còn dang dở của mẹ.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Hòa Minzy và chồng quân nhân - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Hòa Minzy hạnh phúc khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai. Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh dí dỏm hỏi người bạn đời rằng nếu một ngày cô biến thành con gián thì anh có còn thương cô hay không. Nữ ca sĩ cũng gửi lời chào buổi sáng và lời chúc thân thương tới mọi người nhân dịp cuối tuần.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Hòa Minzy và chồng quân nhân - Ảnh 2.

Gần nửa năm sau ngày công khai bạn trai, Hòa Minzy có được cuộc sống ngập tràn niềm hạnh phúc. 

Khoảnh khắc ngọt ngào của Hòa Minzy và chồng quân nhân - Ảnh 3.

Sau nhiều năm trải qua những thăng trầm trong chuyện tình cảm, ca sĩ Hòa Minzy cuối cùng đã tìm được bến đỗ bình yên bên nam quân nhân Thăng Văn Cương. 

Khoảnh khắc ngọt ngào của Hòa Minzy và chồng quân nhân - Ảnh 4.

Chuyện tình của cặp đôi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng bởi sự kín đáo, chân thành và cách cả hai âm thầm đồng hành cùng nhau suốt nhiều năm qua.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Hòa Minzy và chồng quân nhân - Ảnh 5.

Hòa Minzy và Thăng Văn Cương quen biết từ năm 2022 khi nữ ca sĩ tham gia chương trình "Sao nhập ngũ". Thời điểm đó, Văn Cương là một trong những chiến sĩ tham gia hỗ trợ các nghệ sĩ trong quá trình ghi hình. Dù không có nhiều tương tác nổi bật trên sóng truyền hình, cả hai được cho là đã dần nảy sinh tình cảm sau chương trình.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Hòa Minzy và chồng quân nhân - Ảnh 6.

Khác với nhiều cặp đôi trong giới giải trí, Hòa Minzy và bạn trai lựa chọn giữ kín mối quan hệ. Trong suốt khoảng 4 năm, nữ ca sĩ hiếm khi chia sẻ về chuyện tình cảm trước công chúng. Nam quân nhân cũng luôn đứng phía sau, âm thầm ủng hộ sự nghiệp của bạn gái thay vì xuất hiện trước truyền thông.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Hòa Minzy và chồng quân nhân - Ảnh 7.

Đến tháng 3/2026, Hòa Minzy mới chính thức công khai người yêu với khán giả. Nữ ca sĩ cho biết gia đình nhà trai đã sang thưa chuyện, hỏi cưới từ năm 2024. Đây là cột mốc đặc biệt đối với cô bởi ông nội đã kịp chứng kiến cháu gái được yêu thương và trân trọng trước khi qua đời. Hòa Minzy cũng tiết lộ bố mẹ và con trai cô đều rất yêu quý Văn Cương.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Hòa Minzy và chồng quân nhân - Ảnh 8.

Chia sẻ về người bạn trai trên trang cá nhân, Hòa Minzy nhiều lần bày tỏ niềm tự hào khi yêu một người lính. Nữ ca sĩ cho biết cô mong muốn trở thành hậu phương vững chắc để bạn trai yên tâm công tác. Với cô, tình yêu không chỉ là những khoảnh khắc lãng mạn mà còn là sự thấu hiểu, sẻ chia và đồng hành trong cuộc sống.

Ảnh: FBNV

Hòa Minzy tên thật là Nguyễn Thị Hòa, sinh ngày 31/5/1995 tại Quế Võ, Bắc Ninh. Cô được đông đảo khán giả biết đến sau khi giành ngôi Quán quân chương trình Học viện Ngôi sao, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp ca hát.

Sau khi đăng quang, Hòa Minzy phát triển sự nghiệp với nhiều ca khúc được yêu thích như Rời Bỏ, Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp và Bắc Bling. Ngoài vai trò ca sĩ, cô còn tham gia diễn xuất, dẫn chương trình và nhiều gameshow truyền hình.

Khoảnh khắc ngọt ngào của Hòa Minzy và chồng quân nhân - Ảnh 10.Hòa Minzy lại có tin vui

GĐXH - Hòa Minzy mới nhận tin vui từ tỉnh Cà Mau cho những đóng góp xây dựng cầu dân sinh cho bà con. Điều khiến fan chú ý là bình luận của Đại úy Thăng Cương.

 

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