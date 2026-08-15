Tin sao 15/8: Hòa Minzy tình tứ bên chồng sắp cưới, Nguyễn Văn Chung thần thái tựa soái ca
GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên chồng sắp cưới, trong khi đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thu hút sự chú ý với tạo hình lịch lãm, thần thái tựa soái ca.
(Ảnh FB nhân vật)
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