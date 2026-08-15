Tin sao 15/8: Hòa Minzy tình tứ bên chồng sắp cưới, Nguyễn Văn Chung thần thái tựa soái ca

7 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sau khi kết hôn và làm mẹ, cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Qua những chia sẻ và hình ảnh đời thường, người đẹp cho thấy cô khá chú trọng việc xây dựng môi trường sống tích cực, để các con được yêu thương nhưng vẫn hình thành tính tự lập từ nhỏ.