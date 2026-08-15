Tin sao 15/8: Hòa Minzy tình tứ bên chồng sắp cưới, Nguyễn Văn Chung thần thái tựa soái ca

Thứ bảy, 19:00 15/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ca sĩ Hòa Minzy chia sẻ khoảnh khắc tình tứ bên chồng sắp cưới, trong khi đó nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thu hút sự chú ý với tạo hình lịch lãm, thần thái tựa soái ca.

Hòa Minzy tình tứ bên chồng sắp cưới, Nguyễn Văn Chung thần thái tựa soái ca - Ảnh 1.

Hòa Minzy đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân, ghi lại những khoảnh khắc tình tứ bên chồng sắp cưới. Trong loạt ảnh, Hòa Minzy diện trang phục màu trắng, xuất hiện bên cạnh ông xã.

Hòa Minzy tình tứ bên chồng sắp cưới, Nguyễn Văn Chung thần thái tựa soái ca - Ảnh 2.

Hòa Minzy liên tục có những cử chỉ thân mật dành cho chồng. Nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo rạng rỡ của Hòa Minzy và gửi lời chúc hạnh phúc tới cô và chồng sắp cưới.

Hòa Minzy tình tứ bên chồng sắp cưới, Nguyễn Văn Chung thần thái tựa soái ca - Ảnh 3.

Hoa hậu Bảo Ngọc tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện trong bộ váy vàng nhẹ nhàng nhưng nổi bật. Thiết kế có phom dáng nữ tính, giúp người đẹp khoe trọn vóc dáng thanh thoát và đôi chân dài.

Hòa Minzy tình tứ bên chồng sắp cưới, Nguyễn Văn Chung thần thái tựa soái ca - Ảnh 4.

Gam màu vàng cũng tạo hiệu ứng bắt mắt khi kết hợp với khung cảnh biển, mang đến cho Bảo Ngọc hình ảnh rạng rỡ, tươi trẻ nhưng không kém phần sang trọng.

Hòa Minzy tình tứ bên chồng sắp cưới, Nguyễn Văn Chung thần thái tựa soái ca - Ảnh 5.

Quỳnh Kool khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Giữa khung cảnh nước xanh trong, núi non trùng điệp và bầu trời ngập nắng, Quỳnh Kool lựa chọn một thiết kế váy hoa tạo nên tổng thể vừa quyến rũ, vừa nên thơ.

Hòa Minzy tình tứ bên chồng sắp cưới, Nguyễn Văn Chung thần thái tựa soái ca - Ảnh 6.

Ngay sau khi được đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn cùng hàng loạt bình luận khen ngợi dành cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của Quỳnh Kool.

Hòa Minzy tình tứ bên chồng sắp cưới, Nguyễn Văn Chung thần thái tựa soái ca - Ảnh 7.

Nguyễn Văn Chung chia sẻ hình ảnh diện trang phục biểu diễn, điểm nhấn của bức ảnh là chiếc sáo trúc. Nhiều khán giả khen ngợi vẻ đẹp trai như soái ca của nam nhạc sĩ và dự đoán đây là trang phục biểu diễn tại chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026".

Hòa Minzy tình tứ bên chồng sắp cưới, Nguyễn Văn Chung thần thái tựa soái ca - Ảnh 8.

Mai Phương Thúy đăng ảnh diện set đồ trắng với áo ren xuyên thấu, khoe vóc dáng. Hoa hậu hài hước cho biết đến lúc tìm được ảnh để đăng, phần caption đã 'bay mất'.

(Ảnh FB nhân vật)

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