Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được khen khéo nuôi dạy con

Đỗ Mỹ Linh gây chú ý khi diện đầm đen kinh điển GĐXH - Đỗ Mỹ Linh thu hút mọi ánh nhìn với chiếc đầm đen kinh điển. Phong cách thanh lịch và tinh tế của nàng hậu khiến cô trở thành tâm điểm chú ý trong không gian nghệ thuật.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh luôn kín tiếng trong việc đời tư nhưng trong cách nuôi dạy con, cô không ngại chia sẻ với khán giả. Theo dõi kênh Tiktok mang tên chính chủ của người đẹp, khán giả sẽ bắt gặp những hình ảnh thân quen, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dạy con học bằng cách đóng vai hay thưởng stiker khi con đạt được điểm tốt. Qua những hình ảnh thực tế trong clip, khán giả thấy rõ cách giáo dục con của Hoa hậu Việt Nam 2016 rất gần gũi, bình dị mà vẫn hiệu quả. Bé Titi - con gái của Đỗ Mỹ Linh cũng tiếp thu nhanh và trở thành em bé lanh lợi đáng yêu trong mắt công chúng.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh chơi trò đóng vai khi giúp con gái Titi học chữ. Clip: Tiktok Đỗ Mỹ Linh

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh dạy con bằng sự đồng hành

Với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, việc chăm sóc con không đơn thuần là đáp ứng những nhu cầu vật chất. Người đẹp thường dành thời gian ở bên, theo sát quá trình trưởng thành của các con.

Làm mẹ trong một gia đình có điều kiện, Đỗ Mỹ Linh có thể mang đến cho con cuộc sống đầy đủ. Tuy nhiên, điều cô hướng tới được cho là không để con chỉ quen với việc nhận lại mà thiếu trải nghiệm và sự tự lập.

Thay vì đặt nặng chuyện con phải trở thành người nổi tiếng hay đạt thành tích vượt trội, nàng hậu chú trọng những điều gần gũi hơn như cách ứng xử, thói quen sinh hoạt và khả năng thích nghi với cuộc sống.

Con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh được mẹ chăm sóc, dạy dỗ rất cẩn thận.

Là con của một Hoa hậu và doanh nhân, con gái của Đỗ Mỹ Linh nhận được nhiều sự quan tâm ngay từ khi còn nhỏ. Đây cũng là điều khiến việc nuôi dạy con trở thành vấn đề được nhiều người chú ý.

Tuy nhiên, Đỗ Mỹ Linh từng cho thấy cô không quá đề cao việc khoe điều kiện sống của gia đình với con gái. Những hình ảnh về cuộc sống gia đình được người đẹp chia sẻ chủ yếu mang màu sắc đời thường, ghi lại những khoảnh khắc bố mẹ chơi cùng con hoặc đưa bé đi trải nghiệm. Cách làm này giúp các con có tuổi thơ gần gũi với gia đình, thay vì sớm chịu áp lực về danh tiếng của bố mẹ.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho con trải nghiệm để tự tin hơn

Một trong những điều được Đỗ Mỹ Linh quan tâm là tạo cơ hội để con tiếp xúc với nhiều môi trường khác nhau. Với trẻ nhỏ, những chuyến đi, hoạt động vui chơi hay khoảng thời gian bên cha mẹ đều có thể trở thành những trải nghiệm giúp các bé học hỏi.

Vẻ ngoài đáng yêu của con gái Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Nàng hậu cũng đề cao việc để con phát triển theo khả năng và sở thích riêng. Đây là cách nhiều phụ huynh hiện đại lựa chọn: đồng hành, hướng dẫn nhưng không áp đặt quá nhiều kỳ vọng của người lớn lên trẻ.

Đỗ Mỹ Linh từng trải qua nhiều môi trường khác nhau từ học tập, thi sắc đẹp đến công việc truyền thông. Những trải nghiệm ấy phần nào giúp cô hiểu rằng sự tự tin và khả năng thích nghi là những hành trang quan trọng đối với một đứa trẻ.

Dù điều kiện kinh tế giúp các con Đỗ Mỹ Linh có một cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng cách giáo dục mới là yếu tố quyết định trẻ hình thành tính cách như thế nào.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.

Với Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, điều quan trọng có lẽ không phải con được sở hữu bao nhiêu món đồ hay sống trong môi trường sang trọng ra sao, mà là được bố mẹ dành thời gian, được lắng nghe và có cơ hội tự mình trải nghiệm.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh sinh năm 1996 tại Hà Nội, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016. Sau cuộc thi, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2017 và lọt Top 40, đồng thời giành giải Hoa hậu Nhân ái nhờ dự án cộng đồng.

Cuộc sống ở riêng của Đỗ Mỹ Linh và chồng Chủ tịch CLB bóng đá GĐXH - Đỗ Mỹ Linh mới đây đã chia sẻ cuộc sống thường ngày và tiết lộ với người hâm mộ rằng cô đã ở riêng trong căn nhà mới.



