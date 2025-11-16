Cảnh sát giải cứu người phụ nữ mắc kẹt trong nhà 7 tầng đang cháy ở Hà Nội
Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời tiếp cận, giải cứu người phụ nữ bị mắc kẹt trong ngôi nhà 7 tầng đang cháy ở phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội).
Sáng 16/11, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Hà Nội cho biết, khoảng 21h ngày 15/11, một vụ cháy đã xảy ra ở ngôi nhà 7 tầng có địa chỉ số 28, ngõ 80 phố Trung Kính (phường Yên Hòa, Hà Nội).
Tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Hà Nội đã điều động Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 và 11 triển khai 4 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định đám cháy phát sinh tại khu vực tầng 7 của ngôi nhà và còn người mắc kẹt bên trong. Chỉ huy chữa cháy lập tức triển khai lực lượng mang theo phương tiện bảo hộ, bình thở, tổ chức trinh sát, tiếp cận các tầng phía trên để tìm kiếm và cứu nạn. Một tổ cảnh sát khác sử dụng "vòi rồng" để ngăn cháy lan.
Đến 21h32 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời đưa 1 nạn nhân là chị N.T.T. (SN 1988, chủ nhà) theo cầu thang bộ xuống vị trí an toàn.
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ theo quy định.
