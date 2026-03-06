Hà Nội: Hiện trạng đường Võ Chí Công sau khi tháo dỡ dải phân cách để thi công kênh Thụy Phương

Ngày 6/3, ghi nhận của Gia đình và Xã hội trên trục đường Võ Chí Công hướng đi cầu Nhật Tân (TP Hà Nội), hàng loạt dải phân cách cứng vốn được lắp đặt từ tháng 7/2025 để phân làn ô tô và xe máy hiện đã được tháo dỡ nhằm nhường chỗ cho công trường dự án cải tạo kênh Thụy Phương.

Theo đó, đoạn đường kéo dài từ ngõ 78 đến số 218 đường Võ Chí Công đã hoàn tất việc dỡ bỏ hơn 2 km trụ sắt và thanh chắn, thay thế bằng hệ thống hàng rào tôn xanh để phục vụ các bước bóc mặt đường thi công.

Rào chắn bằng tôn, lưới thép cao gần 2m được dựng lên để phân luồng giao thông, phục vụ quá trình thi công dự án.

Việc tháo dỡ hạ tầng giao thông này là bước chuẩn bị quan trọng để xây dựng tuyến cống hộp kích thước 3x3m, dự kiến sẽ được chôn sâu ngay bên dưới dải phân cách giữa của trục đường Võ Chí Công.

Khu vực dải phân cách giữa trên đường Võ Chí Công hiện đã được đào lên, chuẩn bị hạ cống ngầm.

Tuyến cống dài gần 4 km này sẽ kết nối từ đường Hoàng Minh Thảo qua Võ Chí Công đến sông Tô Lịch, tích hợp các công trình kỹ thuật hiện đại nhằm đảm bảo nước bổ cập không bị lẫn nước thải và hỗ trợ tiêu thoát nước hiệu quả khi xảy ra mưa lớn.

Đây là một phần của dự án cải tạo kênh Thụy Phương có tổng mức đầu tư khoảng 920,6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội.

Hệ thống cống hộp bê tông đúc sẵn của Dự án cải tạo kênh Thụy Phương có kích thước lớn, lên tới 3x3m hiện đã được tập kết tại khu vực thi công.

Việc quây rào công trường trên tuyến đường huyết mạch cũng đã khiến lòng đường bị thu hẹp đáng kể, buộc các dòng phương tiện ô tô và xe máy phải nhập chung một làn di chuyển thay vì tách làn như trước.

Tình trạng này dẫn đến hiện tượng ùn tắc cục bộ, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm khi lượng phương tiện dồn về nút thắt cổ chai tăng đột biến.

Để đảm bảo đúng tiến độ dự án, công nhân phải chia ca để làm việc, việc thi công dự án diễn ra liên tục từ 7h đến 23h30 mỗi ngày.

Theo kế hoạch, sau khi các hạng mục chính của dự án hoàn thiện vào sau ngày 30/4, đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt lại dải phân cách cứng để trả lại hiện trạng giao thông ban đầu cho khu vực.

