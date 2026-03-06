Mới nhất
Hà Nội: Hiện trạng đường Võ Chí Công sau khi tháo dỡ dải phân cách để thi công kênh Thụy Phương

Thứ sáu, 14:51 06/03/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Để phục vụ thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương, khoảng hơn 2km dải phân cách cứng phân làn ô tô - xe máy trên đường Võ Chí Công (TP Hà Nội) đã tạm thời tháo dỡ và lập rào chắn tại nhiều vị trí.

Hà Nội tháo dải phân cách đường Võ Chí Công để thi công cống hộp 920 tỷ đồng - Ảnh 1.

Ngày 6/3, ghi nhận của Gia đình và Xã hội trên trục đường Võ Chí Công hướng đi cầu Nhật Tân (TP Hà Nội), hàng loạt dải phân cách cứng vốn được lắp đặt từ tháng 7/2025 để phân làn ô tô và xe máy hiện đã được tháo dỡ nhằm nhường chỗ cho công trường dự án cải tạo kênh Thụy Phương.

Hà Nội tháo dải phân cách đường Võ Chí Công để thi công cống hộp 920 tỷ đồng - Ảnh 2.

Theo đó, đoạn đường kéo dài từ ngõ 78 đến số 218 đường Võ Chí Công đã hoàn tất việc dỡ bỏ hơn 2 km trụ sắt và thanh chắn, thay thế bằng hệ thống hàng rào tôn xanh để phục vụ các bước bóc mặt đường thi công.

Hà Nội tháo dải phân cách đường Võ Chí Công để thi công cống hộp 920 tỷ đồng - Ảnh 3.

Rào chắn bằng tôn, lưới thép cao gần 2m được dựng lên để phân luồng giao thông, phục vụ quá trình thi công dự án.

Hà Nội tháo dải phân cách đường Võ Chí Công để thi công cống hộp 920 tỷ đồng - Ảnh 4.

Việc tháo dỡ hạ tầng giao thông này là bước chuẩn bị quan trọng để xây dựng tuyến cống hộp kích thước 3x3m, dự kiến sẽ được chôn sâu ngay bên dưới dải phân cách giữa của trục đường Võ Chí Công.

Hà Nội tháo dải phân cách đường Võ Chí Công để thi công cống hộp 920 tỷ đồng - Ảnh 5.

Khu vực dải phân cách giữa trên đường Võ Chí Công hiện đã được đào lên, chuẩn bị hạ cống ngầm.

Hà Nội tháo dải phân cách đường Võ Chí Công để thi công cống hộp 920 tỷ đồng - Ảnh 6.

Tuyến cống dài gần 4 km này sẽ kết nối từ đường Hoàng Minh Thảo qua Võ Chí Công đến sông Tô Lịch, tích hợp các công trình kỹ thuật hiện đại nhằm đảm bảo nước bổ cập không bị lẫn nước thải và hỗ trợ tiêu thoát nước hiệu quả khi xảy ra mưa lớn.

Hà Nội tháo dải phân cách đường Võ Chí Công để thi công cống hộp 920 tỷ đồng - Ảnh 7.

Đây là một phần của dự án cải tạo kênh Thụy Phương có tổng mức đầu tư khoảng 920,6 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội.

Hà Nội tháo dải phân cách đường Võ Chí Công để thi công cống hộp 920 tỷ đồng - Ảnh 8.

Hệ thống cống hộp bê tông đúc sẵn của Dự án cải tạo kênh Thụy Phương có kích thước lớn, lên tới 3x3m hiện đã được tập kết tại khu vực thi công.

Hà Nội tháo dải phân cách đường Võ Chí Công để thi công cống hộp 920 tỷ đồng - Ảnh 9.

Việc quây rào công trường trên tuyến đường huyết mạch cũng đã khiến lòng đường bị thu hẹp đáng kể, buộc các dòng phương tiện ô tô và xe máy phải nhập chung một làn di chuyển thay vì tách làn như trước.

Hà Nội tháo dải phân cách đường Võ Chí Công để thi công cống hộp 920 tỷ đồng - Ảnh 10.

Tình trạng này dẫn đến hiện tượng ùn tắc cục bộ, đặc biệt là vào các khung giờ cao điểm khi lượng phương tiện dồn về nút thắt cổ chai tăng đột biến.

Hà Nội tháo dải phân cách đường Võ Chí Công để thi công cống hộp 920 tỷ đồng - Ảnh 11.

Để đảm bảo đúng tiến độ dự án, công nhân phải chia ca để làm việc, việc thi công dự án diễn ra liên tục từ 7h đến 23h30 mỗi ngày.

Hà Nội tháo dải phân cách đường Võ Chí Công để thi công cống hộp 920 tỷ đồng - Ảnh 12.

Theo kế hoạch, sau khi các hạng mục chính của dự án hoàn thiện vào sau ngày 30/4, đơn vị thi công sẽ tiến hành lắp đặt lại dải phân cách cứng để trả lại hiện trạng giao thông ban đầu cho khu vực.

Hà Nội tháo dải phân cách đường Võ Chí Công để thi công cống hộp 920 tỷ đồng - Ảnh 13.Hà Nội: Toàn cảnh công trình khẩn cấp hồ điều hòa chống ngập 800 tỷ đồng phía Tây Thủ đô

GĐXH - Sau hơn một tháng tập trung thi công, dự án hồ điều hòa Phú Đô (phường Từ Liêm, TP Hà Nội) đã đạt hơn 90% khối lượng giải phóng mặt bằng. Hiện tại, công trường đang duy trì nhịp độ làm việc liên tục để triển khai các hạng mục ép cừ và đào lòng hồ...

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn "giadinh.suckhoedoisong.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

