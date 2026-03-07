Bộ Nội vụ nói gì trước thông tin lan truyền nghỉ lễ Giỗ Tổ, 30/4–1/5 kéo dài 9 ngày?
rước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc hoán đổi lịch làm việc để dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nối liền với kỳ nghỉ 30/4–1/5 kéo dài 9 ngày liên tiếp, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) đã thông tin về vấn đề này.
Gần đây, mạng xã hội lan truyền thông tin hoán đổi lịch làm việc để dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nối liền với nghỉ 30/4–1/5, kéo dài 9 ngày liên tiếp. Trước thông tin này, chia sẻ với báo chí, đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) khẳng định số ngày nghỉ của các dịp lễ trên sẽ theo quy định của Bộ luật Lao động và hiện chưa có đề xuất điều chỉnh.
Cụ thể: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch) năm 2026 rơi vào Chủ nhật (26/4 Dương lịch). Do trùng với ngày nghỉ cuối tuần, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Tính cả hai ngày cuối tuần, kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương kéo dài 3 ngày, từ thứ Bảy 25/4 đến hết thứ Hai 27/4.
Dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026) và Quốc tế Lao động 1/5 rơi vào thứ Năm và thứ Sáu. Với những người lao động không phải đi làm thứ Bảy, kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết ngày 3/5 (tính cả hai ngày cuối tuần).
Điểm đáng lưu ý là 2 kỳ nghỉ này khá gần nhau. Người lao động vừa nghỉ xong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ đi làm lại 2 ngày rồi được nghỉ tiếp dịp 30/4.
Theo quy định tại Bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết hằng năm. Cụ thể, Điều 112 nêu rõ các dịp nghỉ gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày), Quốc khánh 2/9 (2 ngày) và Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, 10/3 âm lịch).
Lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, ngoài các ngày trên, còn được nghỉ thêm 1 ngày Tết cổ truyền và 1 ngày Quốc khánh của nước mình.
Bên cạnh đó, Điều 111 quy định mỗi tuần người lao động được nghỉ ít nhất 24 giờ liên tục. Trường hợp ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày lễ, Tết thì sẽ được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp.
