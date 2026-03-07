Miền Bắc sắp đón không khí lạnh kèm mưa rào
Từ khoảng đêm 8–10/3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh gây mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to; Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời rét.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 6/3 đến ngày 8/3, thời tiết các khu vực trên cả nước có sự phân hóa. Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời hửng nắng; đêm và sáng trời rét. Khu vực từ Nghệ An đến phía Đông Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các khu vực khác đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Cơ quan khí tượng lưu ý trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhận định thời tiết từ đêm 8/3 đến ngày 16/3 cho thấy Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Riêng thời kỳ từ khoảng đêm 8–10/3, không khí lạnh tràn về khiến khu vực này có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to; Bắc Bộ và Thanh Hóa sáng và đêm trời rét.
Tại Trung Trung Bộ, thời tiết có mưa rải rác; riêng trong thời kỳ từ ngày 9–11/3 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to kèm dông. Các khu vực còn lại phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Dự báo thời tiết cho ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cơ quan khí tượng cho biết khu vực Bắc Bộ từ ngày 7/3 đến chiều tối 8/3 trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Riêng đêm 8/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18–21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23–26 độ C, riêng khu Tây Bắc 25–28 độ C.
Khu vực Hà Nội, ngày 7–8/3 có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm 8/3 có thể có mưa, mưa rào và dông với xác suất 60–70%. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19–21 độ C, cao nhất 24–26 độ C.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày 7/3 nhiều mây; phía Bắc có mưa vài nơi, phía Nam có mưa và mưa rào rải rác. Sang ngày 8/3 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 19–22 độ C, cao nhất 23–26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.
Tại TP Huế, ngày 7/3 có lúc có mưa (xác suất 60–65%), sang ngày 8/3 không mưa, trưa và chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 20–22 độ C, cao nhất 25–27 độ C.
Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc trong ngày 7/3 nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22–25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27–29 độ C, phía Nam 29–31 độ C, có nơi trên 31 độ C. Tại Đà Nẵng, thời tiết có lúc có mưa với xác suất 60–65%, gió đông bắc cấp 2–3. Nhiệt độ thấp nhất 21–23 độ C, cao nhất 26–28 độ C.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất ở Tây Nguyên 18–21 độ C, Nam Bộ 23–26 độ C. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên 28–31 độ C, Nam Bộ 31–34 độ C.
Tại TP Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa; xác suất mưa khoảng 10–30%. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23–26 độ C, cao nhất 30–33 độ C.
