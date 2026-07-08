Cạnh tranh Kia Seltos, Hyundai Creta điện giá chỉ 303 triệu đồng ADAS cấp độ 2, tăng tốc 100km chỉ 7,9 giây, chạy xa tới 510km/1 lần sạc, rẻ hơn Kia Morning

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Hyundai Creta điện ADAS cấp độ 2, tăng tốc 100km chỉ 7,9 giây, chạy xa tới 510km/1 lần sạc

Hyundai Creta Electric với giá khởi điểm khoảng 303 triệu với bản thuê pin. Đây được xem là mẫu SUV phù hợp với khách gia đình trẻ. Ảnh: Tổng hợp

Hyundai Motor Ấn Độ vừa triển khai mô hình sở hữu mới mang tên Battery-as-a-Service (BaaS) thuê pin theo nhu cầu sử dụng dành cho mẫu SUV điện Creta Electric.

Xe có khả năng tăng tốc ấn tượng trong phân khúc từ 0-100km chỉ 7,9 giây. Ảnh: Tổng hợp

Bên cạnh chính sách thuê pin, Hyundai cũng nâng cấp một số trang bị cho Creta Electric. Mẫu SUV được bổ sung bệ bước chân hai bên thân xe nhằm hỗ trợ việc lên xuống thuận tiện hơn, đồng thời tăng vẻ khỏe khoắn cho ngoại thất.

Đáng chú ý, hãng cũng trang bị tiêu chuẩn bộ sạc treo tường công suất 7,4 kW, giúp người dùng sạc xe tại nhà thuận tiện hơn.

Về vận hành, Creta Electric vẫn giữ nguyên hai tùy chọn pin 42 kWh và 51,4 kWh. Trong đó, phiên bản pin lớn có khả năng di chuyển tối đa 510 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn ARAI.

Danh sách trang bị đáng chú ý trên mẫu SUV điện này gồm công nghệ sạc nhanh DC, cho phép sạc từ 10% lên 80% trong khoảng 39 phút, tính năng cấp nguồn cho thiết bị ngoài (V2L), hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2, chế độ lái một bàn đạp i-Pedal, chìa khóa kỹ thuật số, cửa gió chủ động cùng khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây trên phiên bản pin lớn. Hyundai đồng thời áp dụng chế độ bảo hành pin lên tới 8 năm hoặc 160.000 km.

Giá Hyundai Creta điện

Giá khởi điểm Hyundai Creta điện chỉ khoảng 303 triệu đồng nếu thuê pin.

Với phương án này, giá khởi điểm của xe giảm xuống còn 10,99 lakh Rupee (khoảng 303,5 triệu đồng), thấp hơn đáng kể so với hình thức mua xe kèm pin.

Theo đó, khách hàng lựa chọn gói BaaS sẽ không phải trả chi phí pin ngay từ đầu mà thanh toán theo quãng đường sử dụng thực tế. Mức phí thuê pin được Hyundai đưa ra từ 3,9 Rupee/km, tương đương khoảng 1.077 đồng/km.

Động thái này đưa Hyundai gia nhập nhóm các hãng xe đang phát triển mô hình thuê pin tại Ấn Độ, bên cạnh MG, Suzuki, Kia và Toyota. Trong bối cảnh thị trường xe điện tại quốc gia hơn 1,4 tỷ dân ngày càng sôi động, mô hình BaaS được đánh giá là giải pháp giúp tách riêng chi phí mua xe và chi phí pin, đây là bộ phận có giá trị lớn nhất trên ô tô điện.

Xét về khả năng cạnh tranh, Creta Electric với gói BaaS có mức giá khởi điểm tương đương đối thủ Suzuki e Vitara. Tuy nhiên, chi phí thuê pin của Hyundai nhỉnh hơn về lợi thế khi chỉ từ 3,9 Rupee/km (khoảng 1.077 đồng/km), thấp hơn mức 3,99 Rupee/km (khoảng 1.102 đồng/km) mà Suzuki áp dụng.

Việc mở rộng mô hình thuê pin được xem là bước đi nhằm tăng sức hấp dẫn cho xe điện, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn nhờ giảm chi phí sở hữu ban đầu, đồng thời tối ưu chi phí vận hành theo đúng nhu cầu sử dụng thực tế.

Nếu được phân phối tại Việt Nam trong thời gian tới, Hyundai Creta Electric với mô hình thuê pin BaaS có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc SUV điện phổ thông nhờ mức chi phí sở hữu ban đầu thấp. Giải pháp này cũng được kỳ vọng sẽ thu hút nhóm khách hàng lần đầu chuyển sang xe điện, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng vẫn còn cân nhắc về giá bán và chi phí sử dụng pin và sẽ là "kình địch" mạnh của KIA Seltos.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.