Ô tô điện giá 459 triệu đồng bán ở Việt Nam: Trang bị "vượt tầm giá", đi 400 km/sạc, đẹp phong cách
GĐXH - Ô tô điện có giá bán cạnh tranh, phạm vi hoạt động gần 400km cùng loạt trang bị vượt tầm giá.
Ô tô điện trang bị "vượt tầm giá", đi 400 km/sạc, đẹp phong cách
Geely EX2 nổi lên như một lựa chọn đáng chú ý sở hữu nhiều trang bị vốn chỉ xuất hiện trên các mẫu xe đắt tiền hơn.
Geely EX2 sử dụng mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu cho công suất tối đa 115 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau – cấu hình khá hiếm trong phân khúc xe điện phổ thông.
Theo nhà sản xuất, bộ pin LFP dung lượng 39,4 kWh cho phép xe di chuyển tối đa khoảng 395 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC. Đây là phạm vi đủ để đáp ứng nhu cầu đi làm, đưa đón gia đình hoặc những chuyến đi ngắn cuối tuần mà không phải sạc thường xuyên.
Khả năng sạc nhanh DC công suất 70 kW cũng là điểm cộng đáng chú ý khi chỉ mất khoảng 21 phút để nạp pin từ 30% lên 80% giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ trong quá trình sử dụng.
Việc sử dụng pin LFP không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn mang lại tuổi thọ cao, khả năng chịu nhiệt tốt và mức độ an toàn cao hơn trong quá trình vận hành.
Dù thuộc nhóm xe điện đô thị cỡ nhỏ, Geely EX2 vẫn được đầu tư khá mạnh về không gian và tiện nghi.
Khoang lái nổi bật với màn hình giải trí trung tâm 14,6 inch kết hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, mang lại trải nghiệm hiện đại cho người dùng. Giao diện điều khiển được thiết kế trực quan, hỗ trợ nhiều tính năng kết nối thông minh.
Một điểm cộng khác là khả năng tối ưu không gian. Xe có khoang hành lý phía trước dung tích khoảng 70 lít cùng khoang chứa đồ phía sau có thể mở rộng lên tới 1.320 lít khi gập hàng ghế sau, phù hợp với các gia đình trẻ hoặc người thường xuyên mang theo nhiều hành lý.
Đối với phiên bản Max, Geely còn bổ sung thêm nhiều tính năng hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng ACC, cảnh báo lệch làn, phanh khẩn cấp tự động và camera quan sát 540 độ, nâng cao đáng kể trải nghiệm sử dụng.
Ngoài sản phẩm, Geely cũng tập trung xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ người dùng thông qua mạng lưới phân phối và dịch vụ sau bán hàng.
Thông qua hệ thống Tasco Auto, Geely đang mở rộng mạng lưới showroom và trung tâm dịch vụ trên toàn quốc đồng thời phát triển các trạm sạc nhanh DC tại nhiều đại lý.
Người dùng cũng có thể tìm kiếm, đặt lịch và thanh toán sạc thông qua nền tảng VETC Trạm sạc giúp việc sử dụng xe điện trở nên thuận tiện hơn.
Bên cạnh đó, chương trình chăm sóc khách hàng với nhiều chính sách hỗ trợ cứu hộ, bảo dưỡng và ưu đãi sử dụng dịch vụ cũng góp phần nâng cao giá trị sử dụng lâu dài cho chủ xe.
Giá ô tô điện Geely EX2
Mẫu xe được Geely phân phối với hai phiên bản Pro và Max, có giá lần lượt 459 triệu đồng và 499 triệu đồng. Khoảng chênh lệch 40 triệu đồng chủ yếu đến từ hệ thống hỗ trợ lái và công nghệ an toàn, trong khi động cơ, pin và khả năng vận hành giữa hai phiên bản gần như không thay đổi.
Ở tầm giá này, EX2 cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu SUV đô thị cỡ nhỏ chạy xăng cũng như một số mẫu xe điện phổ thông đang có mặt tại Việt Nam.
Trong phân khúc xe điện dưới 500 triệu đồng, Geely EX2 không lựa chọn cạnh tranh bằng giá bán thấp nhất mà hướng tới sự cân bằng giữa khả năng vận hành, công nghệ, tiện nghi và chi phí sở hữu.
Việc sở hữu dẫn động cầu sau, quãng đường gần 400 km sau mỗi lần sạc, màn hình cỡ lớn cùng nhiều công nghệ hỗ trợ lái giúp EX2 trở thành lựa chọn đáng cân nhắc với những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe điện phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.
Dù vậy, giống nhiều thương hiệu xe điện mới khác, Geely vẫn cần thêm thời gian để xây dựng niềm tin về độ bền, khả năng giữ giá và chất lượng dịch vụ sau bán hàng tại thị trường Việt Nam. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định sức cạnh tranh của EX2 trong giai đoạn tới.
Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?
Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.
Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.
Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V
Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.
Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.
Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.
E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.
E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.
Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.
Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V
Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.
Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.
Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.
Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.
Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.
TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .
Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V
Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.
Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.
Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.
Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.
Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.
Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.
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