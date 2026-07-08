Rẻ hơn xe điện, xe ga 125cc giá 23 triệu đồng thiết kế thể thao, trang bị nổi bật cạnh tranh Honda Vision, Yamaha Janus

Vượt tầm Honda SH, xe ga 150cc giá 49 triệu đồng phong cách retro kết hợp công nghệ hiện đại, rẻ hơn cả Air Blade GĐXH - Xe ga 150cc phong cách retro vừa ra mắt đã gây xôn xao thị trường nhờ thiết kế cổ điển kết hợp công nghệ hiện đại, sở hữu những trang bị an toàn vượt trội cùng mức giá bán cực kỳ cạnh tranh.

Xe ga 125cc thiết kế thể thao, trang bị nổi bật

TVS Ntorq 125 phiên bản 2026 gây chú ý với thiết kế thể thao, nhiều màu sắc cá tính cùng mức giá dễ tiếp cận. Ảnh tổng hợp

Phân khúc xe tay ga đô thị cỡ nhỏ vốn là sân chơi cạnh tranh gay gắt với sự thống trị của những thương hiệu lớn như Honda và Yamaha. Tuy nhiên, TVS Motor đang tạo sức ép mới khi giới thiệu phiên bản 2026 của mẫu tay ga thể thao TVS Ntorq 125 tại thị trường Ấn Độ.

Ở phiên bản mới, TVS tập trung làm mới thiết kế với các tùy chọn màu sắc cá tính hơn. Bản tiêu chuẩn Disc có thêm màu đen Midnight Black, trắng Spiti White cùng bộ tem được tinh chỉnh trên màu xám Nardo Grey. Trong khi đó, phiên bản Race Edition hướng đến nhóm khách hàng trẻ với các màu xanh Drift Blue, đỏ Inferno Red và xanh Rush Green.

Mẫu tay ga mới được kỳ vọng tạo sức ép lên Honda Vision và Yamaha Janus nhờ lợi thế công nghệ, động cơ 125cc. Ảnh tổng hợp

Không chỉ thay đổi ngoại hình, điểm nổi bật nhất của Ntorq 125 2026 nằm ở trang bị công nghệ. TVS trang bị màn hình LCD kỹ thuật số tích hợp hệ thống kết nối thông minh SmartXonnect ngay từ phiên bản tiêu chuẩn. Người dùng có thể kết nối xe với điện thoại để theo dõi thông báo, hỗ trợ hành trình và quản lý một số tính năng tiện ích.

Về vận hành, xe vẫn sử dụng động cơ quen thuộc nhằm duy trì sự ổn định và tiết kiệm. TVS Ntorq 125 được trang bị động cơ xy-lanh đơn 124,8cc, 3 van, làm mát bằng không khí kết hợp dầu, cho công suất 9,5 mã lực và mô-men xoắn 10,6 Nm.

TVS trang bị màn hình LCD kỹ thuật số tích hợp kết nối SmartXonnect ngay trên phiên bản tiêu chuẩn. Ảnh tổng hợp

Riêng bản Race XP có sức mạnh nhỉnh hơn với công suất 10,2 mã lực và mô-men xoắn 10,8 Nm. Ngoài ra, xe vẫn sở hữu nhiều trang bị thực dụng như đèn LED, sàn để chân rộng, cốp chứa đồ dưới yên và thiết kế ống xả thể thao.





Sở hữu động cơ 124,8cc cùng loạt tiện ích thực dụng, Ntorq 125 hướng tới nhóm khách hàng trẻ trong đô thị. Ảnh tổng hợp

Dù chưa có những công nghệ cao cấp như ABS hay hệ thống kiểm soát lực kéo, cấu hình của TVS Ntorq 125 vẫn phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Giá xe ga 125cc TVS Ntorq 125

TVS Ntorq 125 có giá khởi điểm từ 82.500 Rupee (khoảng 23 triệu đồng) cho bản Disc, trong khi phiên bản Race Edition có giá từ 87.950 Rupee (khoảng 24,5 triệu đồng). Đây được xem là mức giá cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Nếu được đưa về Việt Nam, mẫu xe này có thể trở thành đối thủ đáng chú ý của Honda Vision và Yamaha Janus nhờ lợi thế về giá, động cơ dung tích lớn hơn cùng nhiều tiện ích công nghệ.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.