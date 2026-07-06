Rẻ hơn cả Kia Morning, SUV cỡ nhỏ giá 141 triệu đồng, thiết kế đẹp, 4 phiên bản tùy chọn, khách Việt nhìn sẽ chốt
GĐXH - SUV cỡ nhỏ mới của thương hiệu Pháp vừa ra mắt với giá bán rẻ bất ngờ nhưng vẫn sở hữu nhiều trang bị hiện đại.
SUV cỡ nhỏ thiết kế đẹp, 4 phiên bản tùy chọn
Renault vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu SUV cỡ nhỏ Kiger 2026 tại thị trường Ấn Độ.
Điểm đáng chú ý trên Renault Kiger 2026 là sự xuất hiện của phiên bản Evolution+ hoàn toàn mới. Biến thể này được bổ sung cho các cấu hình Energy số sàn, Energy AMT và Turbo số sàn, đồng thời được định vị giữa hai phiên bản Evolution và Techno.
Nhờ đó, khách hàng có thêm lựa chọn với nhiều trang bị tiện nghi hơn mà không phải chi thêm để sở hữu các phiên bản cao cấp.
Phiên bản Evolution+ được trang bị hàng loạt tiện ích đáng chú ý như thẻ khóa thông minh, nút bấm khởi động/dừng động cơ, ghế lái chỉnh độ cao, hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh không dây, điều hòa tự động và nội thất bọc vải dập nổi. Những trang bị này cũng xuất hiện trên các biến thể Evolution+ mới sử dụng cả hai tùy chọn động cơ.
Bên cạnh đó, Renault cũng bổ sung hộp số sàn cho phiên bản Techno Turbo. Trước đây, các biến thể sử dụng động cơ tăng áp khá hạn chế, nhưng bản cập nhật mới đã nâng số lượng lên 5 phiên bản.
Đối với phiên bản sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, số lượng biến thể cũng tăng từ 6 lên 8. Phiên bản Energy số sàn hiện có các cấu hình Authentic, Evolution, Evolution+, Techno và Emotion.
Đối với phiên bản Energy Easy-R AMT được cung cấp ở các biến thể Evolution, Evolution+ và Techno, giúp mẫu xe tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn trong phân khúc SUV giá rẻ.
Renault Kiger 2026 tiếp tục sử dụng hai tùy chọn động cơ xăng. Phiên bản Energy trang bị động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.0L, kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động AMT.
Trong khi đó, phiên bản Turbo sử dụng động cơ xăng tăng áp 3 xi-lanh dung tích 1.0L, sản sinh công suất 100 mã lực, đi kèm hộp số sàn hoặc hộp số tự động vô cấp CVT X-Tronic.
Giá SUV cỡ nhỏ Renault Kiger 2026
Xe được phân phối với 4 phiên bản cùng mức giá từ 5,81 lakh Rs đến 10,35 lakh Rs (tương đương khoảng 141-251 triệu đồng), trở thành một trong những mẫu SUV có giá bán dễ tiếp cận nhất phân khúc.
Kiger Turbo số sàn hiện có giá khởi điểm từ 7,89 lakh Rs (khoảng 191 triệu đồng) và được Renault giới thiệu là mẫu SUV động cơ xăng tăng áp có giá thấp nhất trong phân khúc tại Ấn Độ.
Đối với phiên bản sử dụng động cơ hút khí tự nhiên, số lượng biến thể cũng tăng từ 6 lên 8. Phiên bản Energy số sàn hiện có các cấu hình Authentic, Evolution, Evolution+, Techno và Emotion.
Đối với phiên bản Energy Easy-R AMT được cung cấp ở các biến thể Evolution, Evolution+ và Techno, giúp mẫu xe tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn trong phân khúc SUV giá rẻ.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
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