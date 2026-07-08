Giá bạc hôm nay 8/7: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ bất ngờ giảm sâu
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 8/7, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ quay đầu giảm mạnh xuống vùng 61- 62 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 8/7
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Qúy
Tại thị trường trong nước, giá bạc hôm nay tại hệ thống Phú Qúy bất ngờ giảm sâu. Giá bạc mở phiên sáng nay đã tụt xuống vùng 61,973 triệu đồng/kg, tương đương 2,324 triệu đồng/lượng. Đã giảm 1,786 triệu đồng/kg so với giá bán sáng qua (63,759 triệu đồng/kg, tương đương 2,391 triệu đồng/lượng).
Giá bạc Ancarat
Giá bạc bán ra sáng nay tại hệ thống Ancarat cũng đã giảm khoảng 1,52 triệu đồng so với giá bán sáng qua, tụt xuống vùng 62,080 triệu đồng/kg, tương đương 2,323 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank - SBJ
Giá bạc bán ra tại hệ thống Sacombank-SBJ sáng nay cũng bốc hơi khoảng 1,52 triệu đồng/kg. Giá bán niêm yết tại khung giờ 08h36 phút sụt xuống vùng 62,320 triệu đồng/kg, tương đương 2,337 triệu đồng/lượng. Trong khi giá bán sáng qua còn đang duy trì ở vùng 63,840 triệu đồng/kg, tương đương 2,394 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Tại hệ thống bạc Doji, giá bạc hôm nay 8/7 cũng theo đà giảm. Giá bạc DOJI 99.9 bán ra ở vùng 2,324 triệu đồng/lượng và khoảng 11,620 triệu đồng/5 lượng. Trong khi giá bán sáng qua đang duy trì ở vùng 2,384 triệu đồng/lượng và khoảng 11,920 triệu đồng/lượng.
Hôm nay hầu hết các hệ thống bạc trong nước đều đã giảm sâu sau đà đi ngang trước đó, giá bán chỉ loanh quanh trong vùng 61-62 triệu đồng/kg, thậm chí suốt nhiều tuần qua, giá bạc không bật qua được ngưỡng 65 triệu đồng/kg cho thấy đà suy yếu mạnh của thị trường bạc hiện nay.
Giá bạc thế giới
Trên thị trường thế giới, giá bạc lại quay đầu giảm, xuống vùng 59-61 USD/ounce. Mức giá này cho thấy giá bạc thế giới đang trên đà suy yếu. Những biến động khó lường của thị trường bạc thế giới cũng đang ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường trong nước.
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