Kích thước vượt Mazda CX-5, SUV giá 444 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, nội thất hiện đại, rẻ nhất phân khúc xe gầm cao
GĐXH - SUV mới không chỉ có kích thước vượt trội hơn Mazda CX-5 và Honda CR-V còn gây ấn tượng với ngoại hình cơ bắp cùng động cơ tăng áp mạnh mẽ.
Kích thước vượt Mazda CX-5, SUV thiết kế mạnh mẽ, nội thất hiện đại
Mẫu SUV địa hình Jetour Freedom 1.5T 2026 vừa chính thức được ra mắt tại thị trường Trung Quốc.
Ngoại hình của Jetour Freedom 1.5T mới mang đậm chất off-road với những đường nét vuông vức, mạnh mẽ. Phần đầu xe được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn nổi bật, có điểm nhấn là chữ “JETOUR” nằm ở chính giữa và các chi tiết mạ chrome bao quanh. Vẻ mạnh mẽ và chắc chắn của một chiếc SUV theo phong cách địa hình càng được làm nổi bật với cản trước có thiết kế khỏe khoắn, sơn màu đen.
Nhìn từ bên hông, thân xe của Jetour Freedom 1.5T 2026 sử dụng những đường nét quen thuộc như các mẫu SUV off-road hiện đại. Để tạo thêm cảm giác mạnh mẽ và chắc chắn, nhà sản xuất tạo hình các hốc bánh xe của Jetour Freedom 1.5T khá cơ bắp. Khoảng sáng gầm xe lớn và những đường dập nổi chạy dọc theo thân xe cũng là những điểm nhấn thu hút sự chú ý. Mui xe được thiết kế gần như phẳng hoàn toàn, mang lại không gian rộng rãi và thoải mái, tối ưu khoảng không trên đầu của người ngồi bên trong.
Kích thước của Jetour Freedom 1.5T cũng khá ấn tượng, với trục cơ sở 2.810 mm và các chiều dài x rộng x cao lần lượt tương ứng là 4.706 x 1.967 x 1.845 (mm). Các thông số này thậm chí còn lớn hơn so với Mazda CX-5 và Honda CR-V.
Bên trong cabin, Jetour Freedom 1.5T sở hữu không gian nội thất được thiết kế tối giản nhưng vẫn hiện đại. Các chi tiết nội thất của mẫu xe này được bố trí khá gọn gàng, hướng tới trải nghiệm sử dụng thuận tiện, trong khi bảng táp-lô dùng nhiều đường nét nằm ngang nhằm tạo hiệu ứng mở rộng không gian.
Freedom 1.5T 2026 được trang bị 2 màn hình khá lớn, bao gồm màn hình giải trung tâm dạng cảm ứng kích thước 12,8, inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD 10,25 inch, không chỉ hỗ trợ điều khiển các chức năng của xe mà còn đáp ứng tốt nhu cầu giải trí, kết nối.
Cả 3 phiên bản của Jetour Freedom 1.5T 2026 đều dùng động cơ xăng 4 xi-lanh tăng áp 1.5L, sản sinh ra công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Động cơ được ghép nối với hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.
Giá SUV Jetour Freedom 1.5T 2026
Xe sẽ được phân phối với 3 phiên bản, có giá bán dao động từ 114.900 nhân dân tệ – 134.900 nhân dân tệ (khoảng 444 triệu đồng – 522 triệu đồng).
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
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