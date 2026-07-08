Tỷ giá USD hôm nay 8/7: Tín hiệu vui từ thị trường ngoại tệ- đồng Đô la Mỹ phục hồi trở lại

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Tỷ giá USD sau một vài biến động, vẫn tiếp tục duy trì được sự ổn định so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, chỉ số USD Index (DXY) phiên mới nhất đã tăng bật 0,26%, duy trì ở mức 101,12 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng Đô la Mỹ, đồng EUR giảm 0,11%, xuống còn 1,1427 USD. Đồng bảng Anh giảm 0,13%, xuống còn 1,3372 USD. Đồng yên Nhật tăng 0,1% so với đồng USD, lên mức 161,89 yên/USD...

Đồng USD tăng nhẹ sau nhiều phiên giảm, trong khi thị trường chờ biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed để tìm thêm tín hiệu về lãi suất. Kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất đã suy yếu sau báo cáo việc làm Mỹ kém khả quan. Đồng yên Nhật vẫn giao dịch gần mức thấp nhất trong gần 40 năm, giữa kỳ vọng Chính phủ Nhật Bản có thể can thiệp thị trường ngoại hối. Căng thẳng tại eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng nhưng chưa tạo biến động lớn trên thị trường tiền tệ. Trong khi đó, đồng EUR và bảng Anh đều giảm nhẹ so với USD.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 8/7, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà đã tăng 4 đồng so với phiên trước, ở vùng 25.206 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn ổn định so với phiên trước, hiện ở mức 23.992 đồng mua vào và 26.412 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD được phép giao dịch trong vùng 23.945,7 - 26.466,3 VND/USD với biên độ giao dịch 5%. Các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 8/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 8/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 8/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 8/7/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 8/7/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 8/7/2026.

Tỷ giá USD hôm nay tăng nhẹ tại một số ngân hàng thương mại. Cụ thể, Vietcombank đã tăng 4 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, giá chiều mua và chiều bán ở vùng 26,076 - 26,466 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã tăng 4 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, hiện giữ mức 26.049 - 26.466 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 26,106 - 26,466 đồng/USD, đã tăng 4 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại thị trường chợ đen và các tiệm vàng giá Đô la Mỹ hôm nay 8/7/2026, khảo sát lúc 09h28 phút hiện không thay đổi với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 26.516 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.616 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 8/7, giảm tại nhiều ngân hàng. Tại Vietcombank giá đồng EUR mua vào và bán ra đang niêm yết ở mức 29,221.53- 30,762.11 đồng/EUR, giá đã giảm 83 đồng chiều mua vào và giảm 87 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.447 - 30.857 đồng/EUR, đã giảm 84 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,487 - 30,896 đồng/EUR, mua vào và bán ra, đã giảm 52 đồng chiều mua vào và giảm 54 đồng chiều bán ra so với phiên trước.

Tại thị trường "chợ đen" và các tiệm vàng giá đồng Euro hôm nay 8/7/2026, khảo sát lúc 09h40 phút giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua, cụ thể giá đồng EUR hiện đang được mua vào là 29.997 và bán ra là 30.107 đồng/EUR.

Tỷ giá yên Nhật tại Vietcombank hôm nay giảm mạnh so với mức giá của ngày hôm qua, ở mức 156.30 - 167.09 đồng/JPY; VietinBank tỷ giá đồng Yên đã giảm xuống mức 156,98 - 166,98 đồng/JPY. Tại BIDV đồng Yen tiếp tục giảm mạnh xuống vùng 157.57 - 167.23 đồng/JPY.

Tỷ giá USD hôm nay 7/7: Đồng Đô la Mỹ thị trường 'chợ đen' chững giá GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 7/7/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.